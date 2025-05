CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 517 518½ 517 518 —1 Jul 536 545 533 534¼ —1¾ Sep 551½ 558½ 547¾ 549 —1 Dec 573 580½ 570 571¼ —1 Mar 593 599¼ 589 590¼ — ¼ May 603¾ 609½ 599¾ 601¼ Jul 611 614¼ 605¾ 608 +½ Sep 619½ 620 619½ 620 +½ Dec 638 641¼ 635½ 635½ Mar 648 +¼ May 652 +¼ Jul 637¾ +¼ Est. sales 96,472. Tue.’s sales 84,832 Tue.’s open int 456,016, up 3,647 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 449¾ 453¼ 440½ 441 —6½ Jul 457 463½ 448½ 449¼ —6¼ Sep 431½ 436½ 428¾ 429½ — ¾ Dec 442 447¼ 440¼ 440¾ — ½ Mar 456 460½ 454¼ 454¾ — ¼ May 464¾ 469¼ 463½ 463¾ Jul 470¼ 474¾ 469 469½ Sep 456½ 459½ 455 455¼ Dec 458½ 463 458¼ 458½ Mar 472½ 472½ 470 470 May 476 Jul 479 479¼ 478¾ 478¾ +¼ Sep 457 — ¾ Dec 460 460 457¼ 457½ —1 Jul 475¼ —1 Dec 458¾ —1 Est. sales 443,745. Tue.’s sales 384,178 Tue.’s open int 1,548,526, up 730 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 370 +1¼ Jul 345½ 348½ 343 346¼ +¾ Sep 336¾ 341¼ 336¾ 339½ +1 Dec 338½ 338¾ 338½ 338¾ +1¾ Mar 341¾ +1½ May 347¾ +1½ Jul 331¾ +1½ Sep 347½ +1½ Dec 350 +1½ Mar 353½ +1½ Jul 350 +1½ Sep 344¼ +1½ Est. sales 188. Tue.’s sales 321 Tue.’s open int 2,675 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1038 1045 1030 1030½ —4¼ Jul 1045 1056 1038¼ 1039¼ —2 Aug 1040 1050½ 1034¾ 1035½ — ¼ Sep 1018¾ 1030¼ 1016¼ 1017¼ +1¾ Nov 1024 1034 1021 1022 +2¾ Jan 1036¼ 1046 1033 1034 +2¾ Mar 1040½ 1051½ 1038¾ 1040 +2½ May 1051½ 1058¼ 1046¾ 1048¼ +2¾ Jul 1060½ 1067¼ 1054¾ 1056½ +2¾ Aug 1057 1057¾ 1052 1052 +2½ Sep 1034¼ +1¾ Nov 1032¾ 1042 1031 1032 +1½ Jan 1042½ +1¼ Mar 1043½ +1¼ May 1048¾ +1¼ Jul 1056¼ +1 Aug 1055 +1 Sep 1042 +½ Nov 1041 +¾ Jul 1060¾ +¾ Nov 1037¼ +¾ Est. sales 230,597. Tue.’s sales 184,904 Tue.’s open int 778,000, up 9,079 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.24 48.37 46.95 46.95 —1.03 Jul 48.50 49.27 47.29 47.33 —1.02 Aug 48.60 49.30 47.44 47.46 —.93 Sep 48.43 49.22 47.45 47.51 —.84 Oct 48.54 49.03 47.36 47.44 —.79 Dec 48.61 49.19 47.49 47.60 —.75 Jan 48.59 49.16 47.53 47.63 —.73 Mar 48.78 49.03 47.42 47.55 —.70 May 48.48 48.98 47.41 47.52 —.70 Jul 48.80 48.99 47.47 47.56 —.68 Aug 47.39 —.67 Sep 47.17 —.66 Oct 46.89 —.64 Dec 47.74 47.96 46.85 46.85 —.64 Jan 46.85 —.64 Mar 46.84 —.64 May 46.89 —.64 Jul 46.97 —.64 Aug 46.74 —.64 Sep 46.68 —.63 Oct 46.52 —.63 Dec 46.38 —.63 Jul 46.27 —.63 Oct 46.26 —.63 Dec 46.00 —.63 Est. sales 179,869. Tue.’s sales 134,860 Tue.’s open int 576,761, up 2,936 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 287.00 289.10 286.50 288.00 +1.90 Jul 293.50 296.50 293.40 295.00 +2.00 Aug 295.90 299.20 295.90 297.80 +2.10 Sep 297.80 300.70 297.80 299.10 +1.90 Oct 298.50 301.30 298.50 299.90 +2.00 Dec 303.20 305.10 302.20 303.80 +2.20 Jan 304.50 307.10 304.30 305.80 +2.30 Mar 307.30 309.10 306.50 308.20 +2.50 May 310.10 311.90 309.20 311.10 +2.70 Jul 313.20 315.50 312.50 314.40 +2.60 Aug 314.40 318.40 313.10 314.70 +2.70 Sep 313.50 317.20 312.50 314.00 +2.80 Oct 311.80 +2.60 Dec 312.90 314.80 312.90 313.90 +2.50 Jan 314.80 +2.50 Mar 314.10 +2.50 May 314.60 +2.40 Jul 315.60 +2.30 Aug 315.10 +2.30 Sep 313.60 +2.30 Oct 312.40 +2.30 Dec 315.40 +2.30 Jul 323.40 +2.30 Oct 323.40 +2.30 Dec 326.40 +2.30 Est. sales 122,479. Tue.’s sales 110,029 Tue.’s open int 568,530, up 1,573

