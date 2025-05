CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 525¼ 525¼ 514¼ 514¼ —12¼ Jul 545¼ 548 530¾ 531¼ —11¾ Sep 558½ 561 545¼ 545¾ —11 Dec 580½ 582¾ 567½ 568 —10¾ Mar 599¾ 601¼ 586¾ 587 —10¼ May 609¾ 611 597¾ 598 —9¼ Jul 613¼ 613¼ 603¼ 604 —8¼ Sep 625 625 616 616 —7½ Dec 636 636 631¾ 631¾ —6¾ Mar 644¼ —7 May 648½ —6½ Jul 634¼ —6½ Est. sales 98,898. Fri.’s sales 100,583 Fri.’s open int 450,878 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 461 461 446½ 446½ —14¾ Jul 469 470¾ 453¼ 454¼ —14¾ Sep 439¾ 440½ 431¾ 432¾ —7¼ Dec 449¾ 450¼ 442¼ 443 —7¼ Mar 464 464¼ 456¾ 457½ —7 May 472¾ 473¼ 466 466½ —7 Jul 478½ 478¾ 471¾ 472½ —6¾ Sep 461 461 457¼ 457¾ —5½ Dec 465¼ 465¼ 460 460½ —5 Mar 474¾ 474¾ 472 472 —4¾ May 477¾ —4¾ Jul 480¼ —4¾ Sep 459½ —1¼ Dec 462¼ 462¼ 460¼ 460¼ — ¾ Jul 481½ 481½ 477¼ 477¼ — ¾ Dec 460¾ — ¾ Est. sales 507,439. Fri.’s sales 312,110 Fri.’s open int 1,535,395 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 355 363¼ 355 361 — ¼ Jul 338½ 341¾ 335¾ 337¾ — ¼ Sep 332 336 329¾ 331¾ —1¼ Dec 335 335 331 331¾ — ¾ Mar 335 — ¾ May 341 — ¾ Jul 325 — ¾ Sep 340¾ — ¾ Dec 343¼ — ¾ Mar 346¾ — ¾ Jul 343¼ — ¾ Sep 337½ — ¾ Est. sales 430. Fri.’s sales 458 Fri.’s open int 2,725, up 87 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1044½ 1046½ 1037 1038 —10¾ Jul 1052¾ 1057 1044¼ 1045½ —12½ Aug 1046 1050¾ 1039 1040¼ —11 Sep 1022¼ 1027½ 1017 1018¾ —8¾ Nov 1025¼ 1030 1020 1022¼ —8¼ Jan 1038½ 1041½ 1032 1034¼ —7¾ Mar 1042¼ 1046¼ 1037¼ 1039¾ —7 May 1050 1053¼ 1045¼ 1048 —6¾ Jul 1058 1061¾ 1053¾ 1056½ —6¼ Aug 1052½ —5¾ Sep 1034 1034½ 1034 1034½ —6 Nov 1033¼ 1036¾ 1030¼ 1032 —6 Jan 1042¾ —5¾ Mar 1043¾ —5¾ May 1049 —5¾ Jul 1056½ —5¾ Aug 1055¼ —5¾ Sep 1042¾ —6 Nov 1041½ —6¼ Jul 1061¼ —6¼ Nov 1037¾ —6¼ Est. sales 145,428. Fri.’s sales 173,816 Fri.’s open int 765,931, up 10,240 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.55 49.05 48.00 48.37 —.71 Jul 49.00 49.67 48.30 48.73 —.70 Aug 49.05 49.65 48.34 48.77 —.66 Sep 49.03 49.50 48.22 48.69 —.62 Oct 48.90 49.26 48.04 48.53 —.58 Dec 48.78 49.27 48.05 48.59 —.55 Jan 48.55 49.18 48.05 48.55 —.54 Mar 48.35 49.01 47.90 48.39 —.52 May 48.29 48.88 47.89 48.33 —.49 Jul 48.24 48.85 48.15 48.33 —.46 Aug 48.10 48.13 48.10 48.13 —.45 Sep 47.88 —.45 Oct 47.57 —.44 Dec 47.02 47.53 47.02 47.53 —.42 Jan 47.53 —.42 Mar 47.52 —.42 May 47.57 —.42 Jul 47.65 —.42 Aug 47.42 —.42 Sep 47.34 —.41 Oct 47.18 —.41 Dec 47.04 —.41 Jul 46.93 —.41 Oct 46.92 —.41 Dec 46.66 —.41 Est. sales 112,564. Fri.’s sales 105,423 Fri.’s open int 569,412, up 7,127 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 291.60 291.60 288.70 288.70 —1.50 Jul 296.00 299.00 295.10 295.50 —1.40 Aug 298.70 301.50 297.60 298.00 —1.50 Sep 299.00 302.70 298.90 299.20 —1.50 Oct 300.50 302.80 299.00 299.40 —1.50 Dec 304.20 305.90 302.20 302.70 —1.50 Jan 306.50 307.70 304.00 304.40 —1.70 Mar 308.40 309.60 305.70 306.20 —1.90 May 310.70 311.60 308.20 308.60 —2.10 Jul 314.00 314.80 311.40 311.80 —2.10 Aug 314.80 314.80 312.00 312.00 —2.10 Sep 314.40 314.60 311.20 311.20 —2.30 Oct 310.00 310.00 309.20 309.20 —2.00 Dec 313.80 313.80 311.30 311.30 —2.20 Jan 312.20 —2.20 Mar 311.50 —2.00 May 311.90 —2.10 Jul 312.80 —2.30 Aug 312.30 —2.30 Sep 310.80 —2.30 Oct 309.60 —2.30 Dec 312.70 —2.30 Jul 320.70 —2.30 Oct 320.70 —2.30 Dec 323.70 —2.30 Est. sales 80,622. Fri.’s sales 96,001 Fri.’s open int 559,112, up 5,568

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.