CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 520¾ 530¾ 520¾ 526½ +11¼ Jul 530¾ 546¾ 530½ 543 +12 Sep 545¼ 560 545 556¾ +11½ Dec 569½ 582 568 578¾ +10½ Mar 589½ 600½ 587¾ 597¼ +9¼ May 596¾ 610½ 596¾ 607¼ +8½ Jul 606 615 606 612¼ +7¾ Sep 623¾ 623¾ 623½ 623½ +7¼ Dec 639¼ 639¼ 638½ 638½ +6¾ Mar 651¼ +6½ May 655 +5½ Jul 640¾ +5½ Est. sales 100,582. Thu.’s sales 92,098 Thu.’s open int 454,857, up 7,175 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 464½ 468¾ 460¾ 461¼ —3 Jul 472¼ 477 468¼ 469 —3¼ Sep 438 443¾ 437½ 440 +2¾ Dec 447¼ 453½ 447¼ 450¼ +3 Mar 461¾ 467¼ 461½ 464½ +2¾ May 471 476 470½ 473½ +2½ Jul 476½ 481¼ 476¼ 479¼ +2½ Sep 462 463¾ 461½ 463¼ +2½ Dec 462¾ 466¾ 462¾ 465½ +1¾ Mar 476 477¾ 475¾ 476¾ +1¾ May 482½ +1¾ Jul 485 +1¾ Sep 460¾ +1¾ Dec 461 +1¾ Jul 478 +1¾ Dec 461½ +3¼ Est. sales 312,110. Thu.’s sales 331,457 Thu.’s open int 1,538,722, up 6,505 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 370 370 361¼ 361¼ —3¾ Jul 341¾ 345¼ 336½ 338 —3¾ Sep 339½ 339½ 331¾ 333 —3¼ Dec 334½ 334½ 332½ 332½ —1¼ Mar 337½ 337½ 335¾ 335¾ —1½ May 341¾ —1½ Jul 325¾ +6¼ Sep 341½ +6¼ Dec 344 +6¼ Mar 347½ +6¼ Jul 344 +6¼ Sep 338¼ +6¼ Est. sales 458. Thu.’s sales 773 Thu.’s open int 2,638, up 181 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1039½ 1051½ 1039½ 1048¾ +8½ Jul 1050¼ 1062 1050 1058 +7¾ Aug 1045½ 1054¾ 1044¾ 1051¼ +7 Sep 1020¾ 1030½ 1020¾ 1027½ +6¾ Nov 1024¼ 1033¼ 1024 1030½ +6½ Jan 1036 1044¾ 1035¾ 1042 +6¼ Mar 1040½ 1049½ 1040 1046¾ +6¾ May 1047½ 1057 1047½ 1054¾ +7¼ Jul 1055½ 1065¼ 1055½ 1062¾ +7¼ Aug 1055 1060 1055 1058¼ +7 Sep 1040½ +5¾ Nov 1033¾ 1040¼ 1033¾ 1038 +5¼ Jan 1048½ +5¼ Mar 1049½ +5½ May 1054¾ +5½ Jul 1062¼ +5¾ Aug 1061 +5¾ Sep 1048¾ +5¾ Nov 1050 1050 1047¾ 1047¾ +5¾ Jul 1067½ +5¾ Nov 1044 +5¾ Est. sales 173,775. Thu.’s sales 158,968 Thu.’s open int 755,691, up 3,760 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 49.38 49.38 48.48 49.08 —.28 Jul 49.85 50.13 48.79 49.43 —.27 Aug 49.80 50.09 48.84 49.43 —.26 Sep 49.75 49.95 48.76 49.31 —.24 Oct 49.53 49.73 48.57 49.11 —.21 Dec 49.39 49.74 48.60 49.14 —.18 Jan 49.47 49.67 48.59 49.09 —.16 Mar 49.06 49.45 48.44 48.91 —.13 May 49.03 49.35 48.38 48.82 —.13 Jul 49.10 49.10 48.38 48.79 —.12 Aug 48.26 48.58 48.24 48.58 —.09 Sep 48.33 —.05 Oct 48.01 —.02 Dec 47.95 —.02 Jan 47.95 —.01 Mar 47.94 May 47.99 Jul 48.07 —.02 Aug 47.84 —.01 Sep 47.75 Oct 47.59 —.01 Dec 47.45 Jul 47.34 Oct 47.33 Dec 47.07 Est. sales 105,374. Thu.’s sales 139,868 Thu.’s open int 562,285, up 7,778 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 289.80 292.10 289.10 290.20 +3.70 Jul 294.30 299.20 294.10 296.90 +2.60 Aug 297.00 301.50 296.50 299.50 +2.90 Sep 298.30 302.80 298.00 300.70 +2.60 Oct 299.40 303.00 298.50 300.90 +2.40 Dec 302.50 306.30 301.50 304.20 +2.50 Jan 303.60 308.10 303.50 306.10 +2.50 Mar 305.80 309.70 305.80 308.10 +2.80 May 307.80 312.10 307.80 310.70 +3.00 Jul 311.60 315.30 311.50 313.90 +3.10 Aug 313.70 315.60 313.50 314.10 +3.10 Sep 313.30 315.10 313.00 313.50 +3.10 Oct 311.80 311.80 311.20 311.20 +2.80 Dec 314.10 314.10 313.00 313.50 +2.80 Jan 314.40 +2.70 Mar 313.50 +2.70 May 314.00 +2.60 Jul 315.10 +2.60 Aug 314.60 +2.60 Sep 313.10 +2.60 Oct 311.90 +2.60 Dec 315.00 +2.60 Jul 323.00 +2.60 Oct 323.00 +2.60 Dec 326.00 +2.60 Est. sales 96,001. Thu.’s sales 106,454 Thu.’s open int 553,544, up 3,597

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.