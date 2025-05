Cassie Ventura detalla los “Freak Offs” y el abuso que sufrió por parte de Sean “Diddy” Combs en el segundo día del juicio

Cassie Ventura, la exnovia de Sean “Diddy” Combs, subió al estrado este martes en el caso de trata de personas…

Cassie Ventura, la exnovia de Sean “Diddy” Combs, subió al estrado este martes en el caso de trata de personas del Gobierno contra el magnate de la música.

Entró en la sala del tribunal con los ojos mirando hacia adelante, pasando junto a la bancada del jurado hasta el estrado de testigos. Combs, que estaba sentado, se giró en su silla y observó a Ventura mientras caminaba hacia su asiento. No parecía hacer contacto visual con él. Mientras testificaba, Ventura se tocaba la nariz y los ojos en ocasiones.

Como recordatorio, antes de entrar en su testimonio, algunos de los detalles a continuación son explícitos. Combs se ha declarado inocente de los cargos que incluyen conspiración de crimen organizado, trata de personas y transporte para participar en la prostitución.

Cuando le preguntaron cómo conocía a Combs, Ventura dijo: “Estuvimos en una relación por poco más de 10 años”. Testificó que su relación comenzó de manera platónica cuando firmó con su sello Bad Boy Records en 2006. Tenía 19 años en ese momento. Más tarde, le dijo al tribunal que estaba “realmente confundida” la primera vez que Combs la besó mientras celebraban su cumpleaños número 21 en Las Vegas.

Ventura describió cómo fue que comenzó a participar en los “Freak Offs”, el término provocador que Combs utiliza para referirse a los actos sexuales que duran varios días, impulsados por drogas.

“Durante el primer año de nuestra relación, él propuso esta idea, este encuentro sexual que llamó voyeurismo, donde él me vería tener relaciones con un tercero, específicamente con otro hombre”, testificó en el tribunal.

Afirmó que tenía alrededor de 22 años cuando Combs le pidió por primera vez que participara en un “Freak Off”. Cuando le preguntaron por qué accedió, respondió: “Buena pregunta. Quería hacerlo feliz”. Añadió que no sentía que pudiera rechazarlo, pues Combs controlaba “mucho” de su vida.

Ventura contó que se mantenía sin dormir durante días en contra de su voluntad para estos actos. Cuando le preguntaron cómo podía mantenerse despierta tanto tiempo, Ventura dijo: “Honestamente, las drogas ayudaban”. Testificó que tomaba éxtasis o cocaína que Combs le daba. “Para mí, era disociativo y entumecedor. No podía imaginarme haciendo nada de eso sin tener algún tipo de adormecedor”, dijo.

Cuando le preguntaron si disfrutaba algo de participar en los “Freak Offs”, Cassie Ventura rompió en llanto. “Pasar tiempo con él”, dijo. Agregó que sentía que era el único tiempo que podía pasar con su entonces pareja.

“Me sentía asquerosa. Estaba humillada. No tenía las palabras para expresar en ese momento lo horrible que realmente me sentía, y no podía hablar con nadie al respecto”, añadió Ventura.

Ventura dijo que intentó “sutilmente” mencionar que no quería participar en “Freak Offs” con Combs.

“No quería molestarlo o hacer que se enojara conmigo por siquiera mencionarlo”, dijo. “Pero lo abordaba con cautela cuando lo mencionaba. A veces le enviaba correos electrónicos al respecto. No quería que sucediera nada malo”.

Aseguró que los “Freak Offs” podían durar 36, 48 o 72 horas, obligándola a pasar una “gran parte de su vida” recuperándose del uso de drogas y la deshidratación. “Los ‘Freak Offs’ se convirtieron en un trabajo, donde no había espacio para hacer otra cosa que recuperarse y solo tratar de sentirse normal de nuevo”, dijo.

Ventura recordó que el “Freak Off” más largo continuó durante cuatro o más días con algunos intervalos de descanso.

Cassie Ventura relató para qué usaban “bastante” aceite para bebés: porque Sean “Diddy” Combs quería que estuvieran “brillantes”. Mencionó que utilizaban alrededor de 10 botellas grandes de aceite para bebés por cada “Freak Off”. En una ocasión, había una piscina infantil llena de aceite para bebés, testificó Ventura. Combs le dijo que se metiera en la piscina para cubrirse con el aceite, dijo.

Testificó que hizo lo que le dijeron porque sentía que no podía decir que no. “Si eso era algo que Sean quería que sucediera, eso era lo que iba a suceder. No había otra manera de evitarlo”, dijo.

Las fuerzas del orden incautaron más de 1.000 botellas de aceite para bebés y lubricante durante registros en las casas de Combs en Miami y Los Ángeles el año pasado, según una acusación de ese momento.

Sean “Diddy” Combs golpeó a Cassie Ventura en un hotel de Los Ángeles en 2016 después de que ella intentó dejar un “Freak Off” antes de que se “terminara”, testificó Ventura este martes en su juicio penal.

“Se volvió violento y decidí irme”, dijo. “Sean me siguió al pasillo cerca de los ascensores, me agarró, me lanzó al suelo, me pateó, intentó arrastrarme de vuelta a la habitación, tomó mis cosas”.

El testimonio añade una mayor comprensión al incidente de marzo de 2016 que fue capturado en video de vigilancia y publicado por CNN el año pasado. El jurado ha visto las grabaciones de vigilancia del asalto al menos cinco veces en el juicio hasta ahora.

El incidente ocurrió antes de su primera gran premiere de una película, explicó Ventura en el estrado el martes. Testificó que Combs quería planear un “Freak Off” con un escort masculino, y ella no quería que Combs se enojara si decía que no, pero no quería comprometerse antes de la premiere.

“No estoy segura de qué pasó, pero Sean me golpeó y tenía un ojo morado, y en ese momento, todo lo que podía pensar era en salir de ahí de forma segura”, dijo. “Tenía mi premiere, no quería arruinarla, así que me fui”.

Dijo que el escort estaba en una habitación separada en la suite del hotel cuando Combs la golpeó. Entonces, ella agarró sus pertenencias y salió corriendo tan rápido como pudo, sin ponerse los zapatos, mientras Combs estaba en la ducha.

Afirmó que Combs la había golpeado de esa misma manera “demasiadas (veces) para contar”.

“En ese momento, cubrí mi cara y solo me quedé allí”, dijo Ventura. “No quería que él hiciera más daño del que ya había hecho”.

Aseguró que no se defendió cuando él la golpeó.

Ventura terminó su testimonio a las 5 p.m., hora de Miami, después de alrededor de 4,5 horas en el estrado.

La fiscalía dijo que espera terminar el examen directo el miércoles, pero dijo que necesitará al menos la mitad del día.

