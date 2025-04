1CantorEqAn 31.50 +20.90 Up197.2 2EPWKAn 12.71 +7.55 Up146.3 3SonomaPhrrs 4.23 +1.93 Up 83.9 4AnterisTchn 4.98 +2.11 Up 73.2 5Mingteng 7.24…

1CantorEqAn 31.50 +20.90 Up197.2 2EPWKAn 12.71 +7.55 Up146.3 3SonomaPhrrs 4.23 +1.93 Up 83.9 4AnterisTchn 4.98 +2.11 Up 73.2 5Mingteng 7.24 +3.02 Up 71.6 6AgriForcers 2.24 +.93 Up 71.0 7PonyAIn 7.01 +2.53 Up 56.5 8EDAPTMS 2.14 +.76 Up 55.1 9RegenxBio 9.15 +3.21 Up 54.0 10OnclogyIns 3.31 +1.15 Up 53.2 11CdnSolar 11.15 +3.69 Up 49.5 12RezolveAIn 2.09 +.69 Up 49.3 13SiNtxTchrs 2.58 +.83 Up 47.4 14OstinTechrs 2.71 +.86 Up 46.5 15NewCentLogn 2.50 +.78 Up 45.3 16KodiakScih 4.12 +1.28 Up 44.9 17HlthCreSvcs 13.67 +4.15 Up 43.6 18CoreScientwt 3.79 +1.15 Up 43.4 19GrantPLTRn 219.13 +65.57 Up42.7 20SagimetBio 3.15 +.94 Up 42.5 21GlMofyAIrs 2.42 +.72 Up 42.4 22SoundHnd 4.33 +1.25 Up 40.4 23InnoHldgsrs 8.73 +2.50 Up 40.2 24Rezolute 3.85 +1.10 Up 40.0 25HesaiGrp 15.30 +4.35 Up 39.7 DOWNS Name LastChgPct. 1CreativeGlbn 1.51 —4.11 Off 73.1 2LixiangEdurs 2.33 —4.51 Off 65.9 3JiuziHldrs 2.97 —3.74 Off 55.7 4CriticlMetal 1.56 — .93 Off 37.3 5SynrgyCHCn 1.61 — .88 Off 35.3 6Mangoceutrs 1.81 — .76 Off 29.6 7SaiaInc 245.63 —88.92 Off 26.6 8AdventTchrs 1.90 — .69 Off 26.5 9PhioPhrrs 2.04 — .69 Off 25.3 10CoeptisThrrs 7.70 —2.30 Off 23.0 11FATBrwt 4.25 —1.25 Off 22.7 12TATTechh 25.40 —7.44 Off 22.7 13NextTrip 2.35 — .58 Off 19.8 14Diginexn 92.70 —22.40 Off 19.5 15SWKHldg 14.60 —3.45 Off 19.1 16ElongPwrAn 3.18 — .71 Off 18.3 17JinxinTchn 2.94 — .65 Off 18.1 18RebornCoffe 2.68 — .58 Off 17.8 19InstilBio 12.78 —2.68 Off 17.3 20GrantCOINn 11.72 —2.43 Off 17.2 21NutexHlthrs 123.54 —25.46 Off 17.1 22Agrifyrs 15.23 —3.02 Off 16.5 23HelenTroy 28.61 —5.08 Off 15.1 24FalconBeyAs 7.15 —1.24 Off 14.8 25WeRiden 7.04 —1.19 Off 14.5 —————————

