1ElongPwrAn 3.89 +2.87 Up281.4 2MuralOnco 2.70 +1.67 Up162.1 3Zhengyen 10.06 +6.00 Up147.8 4PatriotNBcp 3.28 +1.84 Up127.8 5Hertz 8.24 +4.35 Up111.8…

1ElongPwrAn 3.89 +2.87 Up281.4 2MuralOnco 2.70 +1.67 Up162.1 3Zhengyen 10.06 +6.00 Up147.8 4PatriotNBcp 3.28 +1.84 Up127.8 5Hertz 8.24 +4.35 Up111.8 6Hertzwt 4.34 +2.22 Up104.7 7ICADInc 3.22 +1.44 Up 80.9 8SMXSecArs 2.30 +.99 Up 75.6 9KnightscopA 4.83 +1.92 Up 65.8 10Mangoceutrs 2.57 +1.01 Up 64.2 11PhioPhrrs 2.73 +.99 Up 56.9 12OculisHldwt 7.21 +2.55 Up 54.7 13TMCmtlCo 2.96 +1.01 Up 51.8 14UniQure 13.00 +4.07 Up 45.6 15FoldHldgAn 3.84 +1.15 Up 42.8 16authID 8.07 +2.39 Up 42.1 17ThrHarmBio 5.16 +1.52 Up 41.8 18VerveTher 4.59 +1.33 Up 40.8 19SionnaThern 11.07 +3.20 Up 40.7 20BowenAcq 9.49 +2.72 Up 40.2 21ForteBioscrs 7.34 +2.09 Up 39.8 22Metseran 19.57 +5.57 Up 39.8 23SynrgyCHCn 2.49 +.71 Up 39.7 24MamEnrgyh 2.63 +.74 Up 39.2 25BettrHomers 14.29 +4.01 Up 39.0 DOWNS Name LastChgPct. 1ClickHldgsn .36 —2.73 Off 88.5 2LixiangEdurs 6.84 —14.66 Off 68.2 3MicroAlgors 6.78 —7.23 Off 51.6 4iCoreConn 2.43 —1.58 Off 39.4 5Biosheng 1.70 — .74 Off 30.3 6GlMofyAIrs 1.70 — .69 Off 28.9 7Exicurers 8.44 —3.14 Off 27.1 8NextTrip 2.93 —1.09 Off 27.1 9InnovEyewrs 1.74 — .61 Off 26.0 10BlujayDiars 1.98 — .66 Off 25.0 11RntRnwyA 4.05 —1.21 Off 23.0 12AlumisIncn 5.00 —1.48 Off 22.8 13KingsftCld 11.04 —3.19 Off 22.4 14Neogen 4.39 —1.19 Off 21.3 15Yoshiharu 12.55 —3.35 Off 21.1 16BullfrogAI 1.66 — .44 Off 21.0 17VivopwrInt 2.54 — .64 Off 20.1 18HelportAI 5.00 —1.23 Off 19.7 19RgncllBio 29.12 —7.16 Off 19.7 20BluebBiors 4.14 —1.01 Off 19.6 21VividSeatA 2.31 — .53 Off 18.6 22PhathomPh 4.03 — .85 Off 17.4 23WeRiden 8.23 —1.72 Off 17.3 24MSPRcvry 2.07 — .43 Off 17.2 25RedCatHldg 5.13 —1.03 Off 16.7 —————————

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.