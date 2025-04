1Janoverrs 51.21 +47.21 Up1180.3 2MSPRcvry 2.50 +1.18 Up 89.4 3NutexHlthrs 132.03 +60.66 Up 85.0 4JiuziHldrs 5.30 +2.30 Up 76.7 560DegrPhrrs…

1Janoverrs 51.21 +47.21 Up1180.3 2MSPRcvry 2.50 +1.18 Up 89.4 3NutexHlthrs 132.03 +60.66 Up 85.0 4JiuziHldrs 5.30 +2.30 Up 76.7 560DegrPhrrs 2.96 +1.19 Up 67.2 6BullfrogAI 2.10 +.80 Up 61.5 7PortageBiors 8.59 +3.06 Up 55.3 8Hydrofrmrs 2.71 +.93 Up 52.2 9MicrobotMd 2.23 +.74 Up 49.7 10Bionanors 4.52 +1.49 Up 49.2 11DRXBull2ef 17.78 +5.82 Up 48.7 12Def2XLngef 16.44 +5.34 Up 48.1 13InMedPhrrs 2.74 +.88 Up 47.3 14CriticlMetal 2.16 +.68 Up 45.9 15GSITech 2.60 +.80 Up 44.4 16Biosheng 2.44 +.73 Up 42.7 17Raytechn 2.62 +.77 Up 41.6 18GrantPLTRn 138.40 +38.51 Up38.6 19SafeProGrpn 2.25 +.62 Up 38.4 20YSXTechAn 3.38 +.91 Up 36.8 21RecrsnPhA 5.76 +1.52 Up 35.8 22Schrodinger 24.49 +6.46 Up 35.8 23Certara 12.91 +3.36 Up 35.2 24FocusUnivrs 4.57 +1.18 Up 35.0 25SezzleInc 38.61 +9.91 Up 34.5 DOWNS Name LastChgPct. 1CVRx 6.23 —5.49 Off 46.8 2FoldHldgAn 2.69 —2.02 Off 42.9 3DognssIntA 18.64 —10.78 Off 36.6 4Inotiv 1.50 — .85 Off 36.2 5AlumisIncn 6.48 —3.57 Off 35.5 6CAMP4n 2.00 —1.03 Off 34.0 7NextTrip 4.02 —1.97 Off 32.9 8QVCGroupB 4.70 —2.16 Off 31.5 9AligosTherrs 4.08 —1.87 Off 31.4 10Contineum 4.01 —1.79 Off 30.9 11iCoreConn 4.01 —1.70 Off 29.8 12Wellgisticsn 2.89 —1.22 Off 29.7 13Forwardrs 4.84 —1.96 Off 28.8 14VisionEdTcrs 1.78 — .71 Off 28.5 15Neogen 5.58 —2.22 Off 28.5 16Sohu.comh 8.37 —3.12 Off 27.2 17SunCarTchA 2.50 — .91 Off 26.7 18KLXEnSv 1.70 — .58 Off 25.4 19BlujayDiars 2.64 — .89 Off 25.2 20MicroAlgors 14.01 —4.55 Off 24.5 21HelenTroy 34.28 —10.48 Off 23.4 22CervoMed 8.50 —2.59 Off 23.3 23AnterisTchn 2.47 — .75 Off 23.3 24DRXDL1xef 20.09 —6.10 Off 23.3 25NthnTech 7.68 —2.31 Off 23.1 —————————

