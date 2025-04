1iCoreConn 5.71 +5.41 Up1822.6 2AlaunosThrs 2.95 +1.49 Up102.1 3AlumisIncn 10.05 +4.41 Up 78.2 4Forwardrs 6.80 +2.77 Up 68.7 5NutexHlthrs 71.37…

1iCoreConn 5.71 +5.41 Up1822.6 2AlaunosThrs 2.95 +1.49 Up102.1 3AlumisIncn 10.05 +4.41 Up 78.2 4Forwardrs 6.80 +2.77 Up 68.7 5NutexHlthrs 71.37 +19.69 Up 38.1 6LixiangEdurs 24.19 +6.54 Up 37.0 7CorceptThera 74.45 +19.82 Up 36.3 8NetClassAn 9.31 +2.45 Up 35.7 9DrxnDLef 32.54 +7.72 Up 31.1 10SurgePays 2.33 +.54 Up 30.2 11MrCooper 134.21 +29.72 Up 28.4 12CreativeGlbn 5.38 +1.16 Up 27.5 13TuttlCp2Xef 18.64 +3.95 Up 26.9 14HennCpIn6un 13.90 +2.90 Up 26.4 15RgncllBio 32.21 +6.54 Up 25.5 16Nephros 2.04 +.37 Up 22.2 17HomeStreet 11.35 +2.05 Up 22.0 18QuantaSing 4.17 +.75 Up 21.9 19OldPointFncl 36.46 +6.52 Up 21.8 20PrUltShBio 21.81 +3.89 Up 21.7 21Yoshiharu 17.02 +3.03 Up 21.7 22BluebBiors 4.95 +.87 Up 21.3 23BaselMedn 5.49 +.94 Up 20.5 24DirAMDef 31.38 +4.97 Up 18.8 25Sunrun 6.99 +1.05 Up 17.7 DOWNS Name LastChgPct. 1JayudGlA .36 —6.91 Off 95.0 2SezzleInc 28.70—182.29 Off 86.4 3AldeyraThera 1.89 —4.78 Off 71.7 4GRIBiors 1.51 —2.86 Off 65.4 5OpenLend 1.02 —1.78 Off 63.6 6BingExn 2.69 —4.56 Off 62.9 7DrxnDL2xef 7.47 —7.35 Off 49.6 8OneConstrun 1.61 —1.57 Off 49.4 9AptosBiogrs 1.71 —1.61 Off 48.5 10CurisInc 1.23 —1.09 Off 47.0 11SagimetBio 2.08 —1.63 Off 43.9 12Gran2xDellef 8.96 —6.94 Off 43.6 13LexeoTher 2.34 —1.77 Off 43.0 14PortageBiors 5.53 —4.07 Off 42.4 15GCMGrsvwt 1.19 — .81 Off 40.5 16Metseran 16.80 —11.20 Off 40.0 17NwAmsPhwt 6.31 —4.15 Off 39.7 18Neurogene 8.79 —5.73 Off 39.5 19RxSight 16.26 —10.30 Off 38.8 20SafeProGrpn 1.63 —1.02 Off 38.6 21NewFortEn 5.46 —3.39 Off 38.3 22DefDay2xef 6.38 —3.84 Off 37.6 23OrukaTherrs 7.83 —4.67 Off 37.4 24OrchBioMd 2.76 —1.64 Off 37.3 25AdventTchrs 2.98 —1.75 Off 37.0 —————————

