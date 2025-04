Pareja de Filadelfia desapareció tras reunirse con amigos en un bar. Décadas después, el misterio se profundiza

El temor de Marge Petrone comenzó cuando el teléfono de su hijo fue directamente al buzón de voz. Siempre contestaba…

El temor de Marge Petrone comenzó cuando el teléfono de su hijo fue directamente al buzón de voz. Siempre contestaba a los primeros timbres o devolvía la llamada inmediatamente.

Richard Petrone Jr., de 35 años, había salido la noche anterior con su novia intermitente, Danielle Imbo, de 34 años. A la mañana siguiente, se suponía que estaría en su apartamento en un suburbio de Filadelfia, pegado a la televisión viendo las 500 Millas de Daytona.

“Supe que algo andaba mal cuando no recibí respuesta inmediata”, dice Marge Petrone. “Su teléfono nunca estaba apagado, siempre lo tenía en las manos”.

Pero ese día no contestaba, ni Danielle tampoco. Como miembros de familias italianas muy unidas y padres de niños pequeños, era algo inusual.

Ambas familias se enteraron más tarde de que la pareja había salido del bar Abilene’s, en la bulliciosa South Street de Filadelfia, poco antes de la medianoche. La Dodge Dakota negra modelo 2001 de Richard estaba estacionada afuera.

Y entonces, como si la noche se los hubiera tragado, ellos y la camioneta simplemente desaparecieron.

Los investigadores no encontraron evidencia forense después de que la pareja salió del bar, dice el agente especial retirado del FBI Vito Roselli, quien fue el primer investigador principal del caso. La camioneta Dodge no apareció en las cámaras del puente de peaje de la zona, y las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de la pareja no registraron actividad, agrega.

Las autoridades de Filadelfia y el FBI estaban desconcertados. ¿Cómo pudieron dos personas y una camioneta desvanecerse en el aire?

Dos décadas después de aquella noche del 19 de febrero de 2005, el hermano de Danielle dice que todavía le atormenta la falta de respuestas. Lo compara con estar parado en un vasto campo de nieve virgen sin rastro ni huellas que lo guíen.

Intento imaginar sus últimos momentos de vida. ¿Tenía miedo? ¿Tenía miedo? —pregunta su hermano, John Ottobre—. ¿Estaba pidiendo ayuda a gritos? Voy a esos pensamientos sombríos.

Reflexiones similares recorren la mente de Marge Petrone.

—¿Dónde está? ¿Qué le pasó? —pregunta con voz temblorosa—. ¿Qué le hicieron las personas que se lo llevaron? ¿Sufrió? ¿Me llamó?

A lo largo de los años, las dos familias han atravesado un sinfín de episodios de dolor y preguntas. Y lo que comenzó como una trágica conexión entre ellos se ha convertido en sospechas, acusaciones mutuas y una relación rota.

Todo por un misterio de dos décadas que desafía las respuestas fáciles.

Para Danielle y Richard, era una salida nocturna típica en South Street, una popular zona de ocio nocturno con una mezcla ecléctica de bares, tiendas y restaurantes.

Quedaron con amigos alrededor de las 9 p.m. Ese sábado por la noche, pidieron cervezas y escucharon música en vivo, según cuentan sus familias.

Aunque la temperatura rondaba los -6 °C, la calle bullía de gente. Richard vestía una sudadera Polo gris, vaqueros y zapatillas deportivas, mientras que Danielle llevaba vaqueros y una chaqueta oscura, y llevaba un bolso negro con doble asa, según informa el FBI en un comunicado.

Después de salir del bar, Richard había planeado dejar a Danielle en su apartamento en Mount Laurel, Nueva Jersey, y regresar a su apartamento en Ardmore, un suburbio de Filadelfia. Veía la NASCAR religiosamente los domingos por la mañana, dice su madre.

Mount Laurel y el centro de Filadelfia están a unos 24 kilómetros de distancia, separados por el río Delaware.

A la mañana siguiente, Danielle no acudió a una cita en la peluquería, algo inusual en ella. Su familia empezó a preocuparse de verdad cuando el padre de su hijo intentó dejar a su hijo pequeña esa tarde y ella no estaba en casa. La pareja estaba separada y atravesando un divorcio contencioso, y Danielle jamás haría nada que pusiera en peligro la custodia de su hijo, dice su hermano.

“Era algo totalmente impropio de ella”, dice Ottobre. “Así que llamé a comisarías y hospitales. Y al no obtener nada, supe que había un gran problema”.

Nadie cree que la pareja desaparecida haya urdido un plan para desaparecer y empezar una nueva vida en otro lugar. Danielle y Richard tenían un hijo pequeño cada uno en ese momento: un niño pequeño y una adolescente, respectivamente. Sus familias afirman que jamás se separarían de sus hijos sin más.

“Cualquiera que hablara de Danielle decía: ‘¿Sabes? Daría la vida por ese niño’”, declaró el agente especial del FBI Philip Blessington en febrero, con motivo de los 20 años desde su desaparición.

“Ella ansiaba ganar suficiente dinero para comprar una casa con un patio trasero con césped para que su hijo pudiera jugar; ese era su principal objetivo”.

Y sus familiares describieron a Petrone como el padre ideal para una niña. Había aprendido a peinar a su hija y pasaba la mayor parte de su tiempo libre llevándola a la banda, al tenis y a otras actividades extraescolares, dice su madre. Tenía un tatuaje de su nombre, Angela, en el brazo izquierdo. Ella tenía 13 años cuando desapareció.

“Era tan bueno con ella, tan involucrado, nunca me la encomendaba a menos que realmente tuviera que hacer algo”, dice su madre. “Verlo crecer como padre, fue impactante ver lo bueno que era”.

En el momento de su desaparición, Danielle había dejado de salir con alguien para enfocarse en su hijo de 18 meses, dice su hermano.

Pero mantenía una amistad con Richard, a quien conocía desde hacía años. Su hermana era una de sus mejores amigas, dice su hermano.

La música era una parte importante de sus vidas. Danielle trabajaba como gestora de préstamos hipotecarios entre semana y lideraba una banda pop llamada “School Boys” que interpretaba versiones de canciones en bares y restaurantes locales los fines de semana, según su hermano.

Pero incluso con sus actuaciones musicales, dice Ottobre, su pasatiempo favorito era sentarse en el sofá a resolver crucigramas o leer novelas de misterio.

“Fue irónico que esa noche saliera a un bar y se tomara un par de copas. No era bebedora ni nada por el estilo”, comenta.

Richard era un seguidor acérrimo de Bruce Springsteen y comenzó a ir a conciertos con su padre de niño. Los dos ponían a todo volumen “Born to Run”, cantando a todo pulmón el estribillo —”Tramps like us — baby, we were born to run”— y alzando los puños, según una página web que la familia creó en su honor.

En el momento de su desaparición, Richard trabajaba en la pastelería familiar y vivía en un apartamento encima de la tienda. Había aprendido a hacer pasteles de boda gigantes en una escuela culinaria de San Francisco y se enorgullecía de sus creaciones.

“Tenía un talento increíble”, dice su madre. “Hacía pasteles altos con chocolate y rizos blancos; eran como obras de arte”.

Todo investigador tiene casos en los que sigue pensando mucho después de dejar la policía. Para Roselli, este es el primero de su lista, dice.

Roselli cree que la pareja desaparecida fue víctima de un crimen. Pero nunca imaginó que su búsqueda tomaría tanto tiempo. Y a medida que se acercaba a su jubilación en 2023, dice que se sentía como una carrera contrarreloj para resolver este y otros casos pendientes.

“Lo recuerdo”, dice Roselli, quien ahora trabaja en ciberseguridad para una empresa internacional en Miami. “Es como pensar: ‘¿Qué me perdí?’… es algo que me ronda la cabeza. Pero también porque quiero ver un cierre para las dos familias”.

La oficina del FBI en Filadelfia afirma que el caso sigue siendo prioritario. No respondió a preguntas adicionales y remitió a CNN a sus declaraciones previas sobre el caso.

En una de las declaraciones, el FBI afirma haber colaborado con las fuerzas del orden de varias jurisdicciones de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania tras la desaparición de la pareja.

Enviaron buzos a registrar masas de agua entre Filadelfia y Mount Laurel, incluido el río Delaware. Los investigadores revisaron registros telefónicos, de peajes y financieros, y siguieron pistas en varios estados.

También examinaron diversas teorías. ¿Se trató de un complot de asesinato a sueldo de la mafia siciliana? ¿Un ataque de una banda de motociclistas? ¿Un crimen de oportunidad?

Los investigadores indagaron en delitos similares ocurridos en la misma fecha, incluyendo el asesinato, semanas antes, de un exlíder de un club de motociclistas local, quien fue ejecutado a tiros en una carretera del sur de Filadelfia. Uno de los vehículos involucrados en el tiroteo desapareció, al igual que el de Richard, lo que dio lugar a una investigación más profunda sobre su posible conexión, afirma Roselli.

“Pero el problema son Danielle y Richard; no tienen nada que ver con bandas de motociclistas”, dice Roselli.

“No hubo ni una palabra”, añade. “Llegaron muchas pistas, mucha gente llamó intentando ayudar. Pero no la solución milagrosa”.

Las autoridades investigaron a sospechosos en otros casos, incluyendo a Robert Carey, quien presuntamente dirigía una red de venta de medicamentos recetados y era sospechoso de otro intento de homicidio. Se suicidó poco después de ser arrestado por cargos de drogas en 2010, y corrieron rumores de que había dejado una nota confesando el asesinato de la pareja. Roselli, quien vio la nota, dice que eso no es cierto.

Anthony Rodesky, un delincuente convicto declarado culpable de matar a dos hombres en incidentes separados en el sur de Nueva Jersey casi al mismo tiempo, afirmó tener información sobre la pareja desaparecida, dice Roselli. Los agentes excavaron en su sótano y fosa séptica, pero no encontraron nada, asegura.

Roselli afirma que también investigaron la posibilidad de un ataque de la mafia tras obtener información fragmentaria al respecto. “Pero, obviamente, nada que pudiéramos corroborar lo suficiente como para arrestar a alguien”, afirma.

Roselli afirma tener una teoría sobre lo ocurrido esa noche, pero se niega a ofrecer detalles, afirmando que la investigación sigue abierta.

“A veces se consigue la prueba o la grabación telefónica que lo vincula todo.

Simplemente no pude determinarlo”, afirma. “Saber es una cosa, pero demostrarlo es otra muy distinta”.

El FBI afirma haber realizado cerca de 300 entrevistas y verificado pistas que situaron a Danielle y Richard en Texas, California, el estado de Washington e incluso Alaska, entre otros estados. Algunas personas informaron haberlos visto trabajando como agentes inmobiliarios o en un centro comercial. Pero ninguna de esas pistas se concretó, según un comunicado del FBI.

A principios de la década de 2000, la tecnología no era tan avanzada como la de hoy, lo que limitaba la investigación. Y aunque la ciencia forense ha avanzado mucho desde entonces, no ha tenido mucha influencia en este caso porque no hay pruebas físicas, afirma Roselli.

“2005 no es 2025. No teníamos los iPhone (en aquel entonces). No teníamos cámaras de seguridad digitales en todas partes… Nada de eso existía, así que realmente no había mucha evidencia en video para ver y saber qué ruta estaban tomando”, afirma.

No obstante, Roselli dice que una cosa es segura: más de una persona estuvo involucrada en su desaparición. Se necesitarían varias personas para hacer que una pareja y una camioneta desaparecieran sin dejar rastro durante dos décadas, añade.

El FBI cree que alguien de la unida comunidad del sur de Filadelfia sabe lo que sucedió.

Ofrece hasta US$ 15.000 por información que conduzca a un arresto y una condena.

“La ciudad de Filadelfia se parece más a un pueblo que a una ciudad. Todos se conocen.

Todos se cuidan entre sí. Mucha gente está emparentada. Es decir, ni siquiera estamos a seis grados de distancia, sino a tres en el mejor de los casos, lo cual es uno de los desafíos de este caso”, declaró Blessington, el agente especial del FBI que ahora lidera la investigación.

“Hay gente que sabe cosas”, agregó, prometiendo que el FBI protegerá a cualquiera “lo suficientemente valiente… como para intentar ayudarnos”.

Antes de la desaparición de 2005, las dos familias habían sido amigas durante años. Tanto es así que Danielle y su madre se habían reunido con Marge Petrone y su hija —la hermana de Richard— en un bar deportivo local esa misma noche.

Madres e hijas compartieron alitas y pizza antes de que Danielle se fuera a ver a Richard, cuenta su madre.

En las horas y días posteriores a su desaparición, ambas familias unieron fuerzas para encontrar respuestas.

Intercambiaron interminables llamadas telefónicas, intercambiaron impresiones y exigieron justicia, dice Marge Petrone. Al día siguiente de la desaparición, su esposo, Richard Petrone Sr., se unió a Ottobre para rastrear las posibles rutas que la pareja pudiera haber tomado entre Filadelfia y Mount Laurel.

“Lo recogí y condujimos toda la noche bajo la nieve, subiendo y bajando por las carreteras, cruzando puentes y calles secundarias. Fuimos a todas las agencias de detectives para ver si los habían arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Estuvimos fuera toda la noche hasta el amanecer”, dice Ottobre.

Pero los años transcurrieron sin respuestas, y esto afectó gravemente a las familias.

Ahora se critican mutuamente y acusan al hijo del otro de tener antecedentes y conexiones sospechosas que contribuyeron a su desaparición.

El hermano de Danielle dice que le ha dejado claro a la familia de Richard que no lo descarta.

Les dije: “Con el debido respeto, no conozco a su hijo. No sé nada de su hijo. No sé quiénes eran sus amigos. No sé qué hacía”, afirma.

Algunas personas han insinuado que Richard tenía vínculos cuestionables o deudas de juego que llevaron a sus muertes, pero eso no es cierto, afirma Petrone.

“Richard nunca puso una moneda en una máquina tragamonedas”, comentó.

Los investigadores revisaron los antecedentes de Richard y Danielle, incluyendo registros telefónicos y bancarios, y no encontraron pruebas que respaldaran tales acusaciones, indicó Roselli.

“Eran trabajadores… no estaban vinculados al crimen organizado ni a las pandillas”, afirma.

Petrone ha cuestionado al esposo de Danielle y ha alegado que podría haber estado involucrado en la desaparición de la pareja.

“Naturalmente, para la otra familia, tiene que ser el esposo separado de Danielle, porque si no, es su hijo. Lo entiendo”, dice Ottobre. “Hasta que Vito (Roselli) o alguien me diga: ‘John, esto es lo que pasó. Y esta es la razón por la que pasó’, le estaría haciendo un flaco favor a Danielle si solo miro en una dirección. Tengo que mantener todas las opciones abiertas”.

El esposo de Danielle se negó a hacer comentarios cuando CNN lo contactó por teléfono. Ha negado cualquier irregularidad en entrevistas anteriores y ha mantenido que no tuvo nada que ver con la desaparición. Nunca fue nombrado públicamente como sospechoso.

Las disputas entre las familias sobre quién era el culpable complicaron inicialmente la investigación, afirma Roselli. En los primeros años tras la desaparición de la pareja, los familiares utilizaron las redes sociales y sitios web rivales para compartir teorías sobre lo que creían que había sucedido, lo que llevó a los investigadores a una búsqueda inútil, añade.

“La gente publicaba información y exageraba, haciendo que pareciera que sus especulaciones tenían más fundamento. Y eso hizo perder mucho tiempo”, dice Roselli.

Ambas familias lidian con la pérdida, cada una a su manera. Pero coinciden en una cosa: la justicia es necesaria desde hace tiempo.

“Tengo 77 años. Han pasado 20. Y le rezo a Dios todas las noches para seguir viva y lograr justicia para él”, dice Marge Petrone.

No solo perdió a su hijo, dice, sino también al hombre que fue su esposo. Richard Petrone Sr. ha luchado con la desaparición de su único hijo y ha sufrido varios problemas de salud, comenta. A duras penas se anima a escuchar a Springsteen.

La idea de morir sin saber qué le pasó a su hijo aterroriza a Petrone.

“Tengo que tener fe en que se hará justicia. Es lo único que me impulsa a seguir adelante”, afirma. “Sigo pensando que alguien que sepa algo se presentará algún día y dirá: ‘Déjenme darle un poco de paz a esta familia’”.

Ottobre dice que la culpa lo consumió durante años. Su padre murió de cáncer renal seis años antes de la desaparición de Danielle. Como hijo y único hermano, asumió el papel de patriarca de la familia.

“Le prometí a mi padre que me encargaría de todo… y entonces sucedió esto y sentí como si la hubiera perdido bajo mi cuidado, ¿sabes?”, dice con voz entrecortada, con las palabras atoradas en la garganta. “Sigue siendo muy difícil”.

La familia ha oscilado entre la esperanza y el dolor. Hace unos años, dice Ottobre, finalmente aceptaron que Danielle nunca regresaría. Tallaron una rosa en la lápida de su padre —un homenaje al apodo de Danielle, Rose— para tener un lugar donde visitarla, dice.

Y Ottobre todavía se sorprende cada vez que ve camionetas oscuras. A veces incluso las sigue para observarlas más de cerca.

“No sé si alguna vez voy a parar”, dice.

Ottobre todavía cree que un día, un rastro de huellas aparecerá en ese campo de nieve prístino. Y conducirán a respuestas sobre lo que sucedió esa fatídica noche y, finalmente, a la justicia.

