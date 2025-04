Trump está esperando que Xi llame, pero los chinos lo ven de manera diferente

Un alivio arancelario del presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo que los mercados globales se dispararan el miércoles. La Casa…

Un alivio arancelario del presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo que los mercados globales se dispararan el miércoles. La Casa Blanca informaba que había estado en contacto con decenas de países para cerrar acuerdos, organizando llamadas y reuniones en las próximas semanas.

Sin embargo, un país estuvo notablemente ausente de cualquier acercamiento: China.

Mientras el resto del mundo recibió un respiro de 90 días, Trump escaló los aranceles sobre China, diciendo que EE.UU. ahora cobrará un 145 % adicional sobre todos los bienes chinos que lleguen a EE.UU. En respuesta, Beijing se movió para infligir dolor en una industria estratégica de EE.UU. al limitar la exportación de películas estadounidenses, después de haber aumentado ya sus propios aranceles sobre EE.UU. al 84 %.

Una guerra comercial sin precedentes entre las dos superpotencias económicas del mundo está tomando forma rápidamente, con ambos países esperando que el otro parpadee.

Dos altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron a CNN que EE.UU. no se acercará a China primero. Trump ha dicho a su equipo que China debe ser la primera en dar el paso, ya que la Casa Blanca cree que es Beijing quien ha elegido tomar represalias y escalar aún más la guerra comercial.

Esa postura ha sido transmitida a Beijing durante aproximadamente dos meses, con el equipo de Trump diciendo claramente a los funcionarios chinos que el presidente Xi Jinping debería solicitar una llamada con Trump. Pero Beijing ha rechazado repetidamente organizar una llamada telefónica a nivel de líderes, según tres fuentes familiarizadas con las comunicaciones oficiales.

Un obstáculo, según el equipo de Trump, es el deseo de Xi de no parecer débil al dar el primer paso y acercarse a EE.UU. para entablar conversaciones.

Trump –que imagina un gran acuerdo con China que aumente las exportaciones estadounidenses, tome medidas enérgicas contra las exportaciones de fentanilo y reestructure TikTok para los usuarios estadounidenses– ha sugerido que Beijing cambiaría de postura.

“China quiere llegar a un acuerdo. Simplemente no saben muy bien cómo hacerlo”, dijo Trump el miércoles durante un evento en la Casa Blanca. “Sabes, es una de esas cosas… no saben bien. Son un pueblo orgulloso”.

No obstante, durante meses, los líderes de EE.UU. y China han estado hablando sin escucharse, permitiendo que las relaciones se deterioren mientras las propuestas de cada país quedan sin respuesta.

Detrás de escena, los canales oficiales a nivel de trabajo están activos, pero no se ha producido un diálogo de alto nivel. Mientras tanto, los canales no oficiales han resultado ineficaces, según tres fuentes informadas de la situación, lo que ha propiciado una estrategia de desestabilización económica con un desenlace costoso e incierto.

La dependencia de China de un protocolo estricto y su deseo de preparar a Xi para cualquier llamada de esta magnitud están fundamentalmente en desacuerdo con la forma en que Trump maneja los negocios, de acuerdo con algunos funcionarios actuales y anteriores, quienes señalan esto como el principal obstáculo para lograr conversaciones productivas.

China ha estado intentando establecer un canal alternativo, como el que tenía con el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, pero hasta ahora ese esfuerzo no ha tenido éxito. La objeción de EE.UU., según los funcionarios: el Gobierno de Trump se ha opuesto a que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, actúe como interlocutor, sugiriendo que Wang no está lo suficientemente cerca del círculo íntimo de Xi y no se le puede confiar.

A los funcionarios chinos se les han presentado los nombres específicos de personas con las que la Casa Blanca de Trump quisiera interactuar, pero China no cede, según dicen las fuentes.

Aumentando aún más las tensiones, el resumen chino de una llamada entre Wang y el secretario de Estado, Marco Rubio, a principios de este año pareció tergiversar el contenido de la llamada, dijo Rubio más tarde.

“Eso no sucedió, al menos no en la llamada, o al menos tal vez su intérprete no quiso interpretarlo de esa manera”, dijo Rubio sobre la afirmación china de que se le advirtió a Rubio que no se extralimitara.

Si bien alguna comunicación entre las partes ha sido intermediada por el embajador de China en EE.UU., la falta de un canal a nivel principal ha sido problemática para organizar una llamada que la administración Trump dice que es necesaria.

Dos altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron a CNN que Trump estaría feliz de que la comunicación comenzara por debajo del nivel de líder si eso produjera resultados.

A pesar de que los funcionarios de Trump dicen públicamente que el presidente dictará la forma de contactar con Xi –el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo en CNBC este jueves por la mañana que Trump “decidirá” cuándo comienzan las conversaciones–, está claro que la pelota está en la cancha de China por el momento.

Al menos así lo ven los funcionarios de Trump. Pero esa no es la visión en Beijing.

“La puerta a las conversaciones está abierta, pero el diálogo debe llevarse a cabo sobre la base del respeto mutuo y la igualdad”, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio de China este jueves. “Si EE.UU. elige la confrontación, China responderá de la misma manera. La presión, las amenazas y el chantaje no son las formas correctas de tratar con China”.

En medio del estancamiento, la Casa Blanca ha buscado priorizar acuerdos comerciales con Japón, Corea del Sur y Vietnam para presionar a Beijing, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

Los funcionarios estadounidenses actuales y anteriores no descartan la posibilidad de establecer un canal de preparación inesperado para una posible llamada entre Xi y Trump, pero los exfuncionarios estadounidenses dicen que la clave es asegurar a los chinos que no están enviando a Xi a una emboscada, especialmente después de la reprimenda que recibió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Despacho Oval.

“Los chinos, en cualquier caso, son reacios a poner a su líder en la posición en la que se encontró Zelensky”, dijo Danny Russel, exsecretario asistente de Estado para Asia Oriental y actualmente vicepresidente del Instituto de Política de la Sociedad Asiática. “Quieren asegurarse de que se establezcan algunas bases para una reunión y que se establezcan algunas reglas básicas”.

Los funcionarios chinos han buscado vías para llegar directamente a Trump, a menudo a través de líderes empresariales que tienen su oído atento.

Cuando Xi envió al vicepresidente Han Zheng a Washington como el enviado chino de más alto rango en asistir a una toma de posesión presidencial, Han también se reunió con Elon Musk.

El multimillonario CEO de Tesla tiene negocios en China y también ha ejercido una enorme influencia en los primeros días de la administración Trump. Los funcionarios chinos esperaban establecer líneas de comunicación más directas con el nuevo Gobierno de Trump, utilizando a Musk como intermediario, dijo una persona familiarizada con el asunto. Sin embargo, hasta ahora, esos intentos no han sido fructíferos.

China ha considerado obstaculizar las operaciones de empresas estadounidenses de primera línea en China, como Apple, Tesla, Caterpillar y Starbucks. En última instancia, según dos fuentes informadas sobre las discusiones, Beijing se echó atrás en esa idea, preocupados de que los consumidores chinos se rebelaran y el Partido Comunista Chino pudiera perder el potencial de lucrativos canales alternativos de comunicación ejecutivos.

Pero el Partido Comunista Chino todavía está sopesando opciones estratégicas para contraatacar a Washington más allá de simplemente aumentar los aranceles de importación. China probablemente comenzará a comprar soja y productos agrícolas de Brasil, en lugar del corazón agrícola de EE.UU., como lo hizo durante la guerra comercial del primer mandato de Trump.

“Miren dónde están poniendo en la lista negra a las empresas estadounidenses, golpeando a los agricultores estadounidenses, cortándonos de minerales críticos, ese es un conjunto de herramientas que manejan con mucha comodidad”, dijo Melanie Hart, directora senior del Global China Hub del Atlantic Council. “Han experimentado con él en muchos otros países. Lo han estado desarrollando durante años. Tienen un búnker que han estado construyendo para este momento”.

Cuando se les preguntó qué umbral de dolor está dispuesto a soportar cada país, las fuentes en contacto con ambos gobiernos no pudieron decirlo. Pero una cosa está clara: hasta qué punto cualquiera de los países avanza en el uso de armas no arancelarias para contraatacar podría determinar cuán peligroso podría volverse el conflicto económico.

Beijing ha prohibido la exportación de un puñado de minerales de tierras raras necesarios para la fabricación de ciertos bienes. Moverse para prohibir la exportación de todos los minerales de tierras raras o vender la montaña de bonos del Tesoro de EE.UU. que ha acumulado se vería como llevar el conflicto al siguiente nivel.

“Si China se mueve para estrangular completamente la economía de EE.UU., todas las restricciones se eliminan”, dijo un exfuncionario estadounidense informado sobre el estado del juego. “Una guerra comercial de esa magnitud es un acto de guerra”.

Qué país tiene más influencia en tal conflicto depende de a quién se le pregunte. Peter Navarro, el halcón de Trump, ha sugerido que Beijing no puede permitirse escalar a ese nivel. Otros sugieren que es una representación ingenua de un líder autoritario que maneja todo el poder de una economía no de mercado subsidiada por su Gobierno.

“Eso es absolutamente incorrecto”, sugirió una fuente en contacto con ambos gobiernos sobre la creencia de Navarro. “Esto va a ser una destrucción mutuamente asegurada”.

Algunos expertos sugieren que es Xi quien tiene la ventaja, habiendo fortalecido su posición política en casa y ganando más espacio para maniobrar antes de enfrentarse a Trump.

“Xi Jinping está en una posición política mucho más fuerte como resultado de los ataques percibidos por la administración Trump, y está en una mejor posición para convencer al pueblo chino de absorber cualquier dolor económico que los aranceles puedan causar”, dijo Russel.

Matt Pottinger, quien se desempeñó como asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, y Liza Tobin, quien fue su directora de China en el Consejo de Seguridad Nacional, describieron la división en Free Press como una “ruptura desordenada” y una “competencia de suma cero” cuyo acuerdo traerá consecuencias para el resto del mundo. Las superpotencias, dijeron, están igualadas, pero tienen objetivos diferentes.

“Si bien Trump ha tomado la delantera en la guerra comercial, Xi está ganando terreno en áreas que pueden ser aún más importantes: inteligencia artificial, manufactura avanzada y el poder militar necesario para tomar la pieza de bienes raíces más importante del mundo: Taiwán.”

Durante el tiempo de Trump fuera del cargo después de su derrota en 2020, frecuentemente reflexionó sobre las deficiencias de los acuerdos comerciales que firmó con China durante su primer mandato. Si bien disfrutó de una cálida relación con Xi, incluida una visita de Xi a Mar-a-Lago y una vistosa visita de Trump a Beijing en 2017, su asociación se agrió en los últimos años de su primer mandato.

Trump ha lamentado lo que dijo eran funcionarios débiles que permitieron a China incumplir algunos de los acuerdos que hizo para comprar grandes cantidades de productos estadounidenses, incluidos productos agrícolas. China ha citado la pandemia de covid como la razón por la que no cumplió con los términos del acuerdo.

De vuelta en el cargo, Trump ha discutido la posibilidad de firmar un acuerdo más amplio con China que se extienda más allá del comercio a otras áreas de cooperación potencial, como nuevas inversiones y compromisos de China para comprar más productos estadounidenses. Complicando ese esfuerzo está el hecho de que un acuerdo comercial del primer mandato destinado a vender más a China ha dado pocos resultados, y el equipo de seguridad nacional de línea dura de Trump anteriormente ha expresado reservas sobre permitir que Beijing invierta más en EE.UU.

Trump también asumió el cargo prometiendo tomar medidas enérgicas contra el fentanilo que llega de China a EE.UU. En sus primeros días en el cargo, Trump impuso un arancel del 10 % a China, junto con amenazas y aranceles a Canadá y México, citando el papel de los proveedores chinos en el comercio de fentanilo.

Poco después de una conversación entre Trump y Xi a mediados de enero, el Partido Comunista Chino presentó una propuesta relacionada con la reducción de la producción de fentanilo a la Embajada de EE.UU. en Beijing. La embajada no respondió a la propuesta, que ridiculizó en privado. Beijing estaba furioso, según la fuente familiarizada con los dos gobiernos.

La semana pasada, Beijing presentó una oferta más sustancial, después de que la administración los presionara para hacerlo. Pero queda por ver si Trump consideraría seriamente esa propuesta, y cualquier movimiento hacia un acuerdo de TikTok, como una forma de reducir los aranceles que han aumentado exponencialmente y han dividido las economías de los dos países.

“¿Podría el instinto de negociación de Trump reafirmarse y superar su instinto de desacoplamiento?”, preguntaron Pottinger y Tobin. “Pero un ‘gran acuerdo’ integral que deje de lado la rivalidad entre EE.UU. y China nunca ha estado más distante”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.