Tras reunión con la activista de extrema derecha Laura Loomer, Trump despide a varios funcionarios

La Casa Blanca despidió a varios funcionarios del Gobierno, incluyendo al menos a cuatro miembros del Consejo de Seguridad Nacional, según informaron a CNN tres fuentes familiarizadas con la decisión.

Los despidos se produjeron después de que Laura Loomer, la activista de extrema derecha que una vez afirmó que los atentados del 11-S fueron un operativo interno, instara al presidente Donald Trump durante una reunión el miércoles a despedir a varios miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional, incluyendo a su principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, alegando que son desleales.

Una de las fuentes afirmó que Loomer había compilado una lista de aproximadamente una docena de nombres, y que los despidos posteriores fueron resultado directo de la reunión con Loomer, quien fue una voz influyente en torno a Trump durante su campaña de 2024 el otoño boreal pasado.

Trump defendió el despido de personas al hablar con periodistas a bordo del Air Force One el jueves. “Siempre vamos a despedir a gente: gente que no nos cae bien, gente que no creemos que pueda hacer el trabajo, o gente que pueda tener lealtades a alguien más”, declaró Trump. Pero afirmó que Loomer no estuvo involucrada en los despidos del miércoles, calificándola de “una muy buena patriota”.

La administración Trump también despidió al director y al subdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, según reportó CNN el jueves por la noche.

El asesor principal adjunto de Seguridad Nacional, Alex Wong, no se encontraba entre los despedidos el miércoles. Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca especuló a CNN el jueves que Wong podría ser despedido ese mismo día, aunque aún no se había tomado una decisión definitiva.

Wong fue uno de los asesores específicamente atacados por Loomer, quien cuestionó públicamente su lealtad a Trump y lo criticó en privado como un “anti-Trump”.

Una de las fuentes especuló que el asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, podría haberse mostrado reacio a despedir a Wong debido a su implicación en la polémica en torno a la filtración de los controvertidos mensajes de Signal relacionados con los ataques militares en Yemen, por los que Waltz y su equipo han sido objeto de fuertes críticas.

Los cuatro funcionarios despedidos incluyen a Brian Walsh, director de Inteligencia y ex alto funcionario del actual secretario de Estado, Marco Rubio, en la Comisión de Inteligencia del Senado; Thomas Boodry, director sénior de Asuntos Legislativos, quien anteriormente se desempeñó como director legislativo de Waltz en el Congreso; David Feith, director sénior de Tecnología y Seguridad Nacional, quien trabajó en el Departamento de Estado durante el primer Gobierno de Trump; y Maggie Dougherty, directora sénior de Organizaciones Internacionales.

“El Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) no comenta sobre asuntos de personal”, declaró Brian Hughes, portavoz del NSC, a CNN.

Todos los funcionarios despedidos pasaron por el mismo proceso de investigación en los últimos meses —que incluyó preguntas sobre su lealtad a la agenda de Trump—, realizado por el actual director de la Oficina de Personal Presidencial, Sergio Gor.

Trump elogió a Loomer el jueves, afirmando que, si bien ha recomendado anteriormente despedir a personas, “ayer recomendó a algunas personas para puestos”.

“Es una persona muy firme, y la vi ayer un rato y tiene su carácter, hace recomendaciones sobre cosas y personas”, dijo Trump a bordo del Air Force One. “Y a veces escucho esas recomendaciones, como hago con todo el mundo; escucho a todos y luego tomo una decisión”.

Loomer no ofreció detalles sobre la reunión, pero dijo que “seguiría reiterando la importancia de una investigación rigurosa”.

“Por respeto al presidente Trump y a la privacidad de la oficina oval, me negaré a divulgar ningún detalle sobre mi reunión en la oficina oval con el presidente Trump”, declaró Loomer a CNN el jueves por la mañana. “Fue un honor reunirme con el presidente Trump y presentarle mis conclusiones. Seguiré trabajando arduamente para apoyar su agenda y seguiré reiterando la importancia de una investigación rigurosa, para proteger al presidente y nuestra seguridad nacional”.

La reunión en la oficina oval con Loomer, de la que The New York Times fue el primer medio en reportar, tuvo lugar mientras el presidente y su equipo económico preparaban el anuncio de los aranceles en el Jardín de las Rosas.

Waltz se encontraba en el despacho oval para otras reuniones cuando Loomer llegó para una audiencia con Trump y se quedó mientras el presidente se reunía con él.

Esto ocurrió en un momento en que Waltz ha enfrentado crecientes críticas por parte de funcionarios de la administración Trump y allegados al presidente por crear el chat en Signal, donde se compartió información confidencial sobre un inminente ataque estadounidense contra los rebeldes hutíes en Yemen. Si bien Trump ha declarado públicamente su apoyo a Waltz, y altos funcionarios de la Casa Blanca insisten en que no tiene planes de despedirlo, múltiples fuentes familiarizadas con las conversaciones tras bambalinas le dijeron a CNN que Trump está esperando a ver cómo se desarrolla todo.

Waltz viajó con Trump a Miami el jueves antes del torneo de golf LIV en el club Doral del presidente, según informaron dos fuentes familiarizadas con su agenda, incluyendo la salida de la Casa Blanca con el presidente en el Marine One.

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca y una de las asesoras que controlaron el acceso de Loomer a Trump durante la campaña, estuvo presente en la reunión del miércoles, según informaron fuentes familiarizadas con la misma. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien fue visto saludando a Loomer antes de que saliera del campus de la Casa Blanca, estuvo presente en parte de la reunión. El director deCcomunicaciones, Steven Cheung, y el vicepresidente, J.D. Vance, también asistieron, según las fuentes.

El representante republicano Scott Perry, de Pensilvania, un férreo defensor de Trump y también presente en la reunión, trajo una lista de preocupaciones del personal para discutir con el presidente, según informó una fuente a CNN. Sin embargo, inicialmente no estaba previsto que se reuniera con el presidente junto con Loomer.

No quedó claro cuándo se programó la reunión con Loomer, pero un asesor afirmó que la presencia de Wiles y Gor subrayaba que se trataba de una reunión autorizada. Gor, considerado uno de los asesores más leales del presidente, ha estado entre los asesores que han recibido quejas del mundo MAGA sobre Waltz.

Esta no es la primera vez que un activista ha sido vinculado al despido de funcionarios de seguridad nacional, lo que subraya la influencia que estas voces tienen en el segundo Gobierno de Trump.

Christopher Rufo, activista, publicó registros internos que mostraban que miembros del personal supuestamente intercambiaban mensajes explícitos en las salas de chat de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés); la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, anunció días después que había despedido a varios miembros tras las revelaciones. Rufo era conocido por amplificar las falsas acusaciones de que inmigrantes haitianos se comían las mascotas de los residentes en Ohio durante la campaña, al anunciar una recompensa de US$ 5.000 por pruebas que respaldaran las afirmaciones de que esto estaba sucediendo en Springfield en una publicación en X que fue vista más de 4,6 millones de veces.

Tras la publicación, Rufo declaró: “Dije lo contrario”, señalando a CNN una entrada de blog que escribió en la que afirmaba haber encontrado pruebas de que “algunos migrantes en Ohio parecen haberse estado ‘comiendo gatos’, aunque no exactamente de la manera que [el entonces candidato Donald] Trump describió” en un debate presidencial. Afirmó haber encontrado pruebas de que migrantes africanos en Dayton, Ohio, habían asado un gato a la parrilla.

“Si esto ocurrió en Dayton, donde la población migrante es relativamente pequeña, podría estar ocurriendo más adelante en Springfield, donde es relativamente mucho mayor”, escribió Rufo en la entrada del blog de 2024.

Loomer, quien se postuló dos veces al Congreso sin éxito en la Florida, se ha dedicado a generar controversia.

Surgida del ecosistema digital de la derecha radical, ha puesto a prueba regularmente la disposición de las empresas de internet a hacer cumplir sus términos de servicio. En una ocasión se describió a sí misma como una “islamófoba orgullosa” y tuiteó en 2018 que “alguien tiene que crear una versión no islámica de Uber o Lyft porque no quiero apoyar a ningún otro conductor inmigrante islámico”. Finalmente, fue expulsada de Facebook, Instagram y Twitter, ahora conocido como X. (Loomer declaró a CNN el otoño boreal pasado que no es “antimusulmana”).

Loomer, quien en una ocasión publicó un video en redes sociales afirmando que el ataque a las torres del World Trade Center fue un “trabajo interno”, apareció con Trump el otoño boreal pasado cuando se reunió con bomberos para conmemorar el aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.

Durante la campaña, Loomer aparecía con frecuencia en eventos donde Trump hablaba, y sus grandilocuentes publicaciones en redes sociales a veces parecían anticipar la siguiente línea de ataque de Trump. Algunos consideraron que no era casualidad que, durante su debate con la entonces vicepresidenta Kamala Harris, Trump hablara de inmigrantes que “se comían a las mascotas” de los habitantes de Ohio, haciendo referencia al rumor que circulaba en línea, incluso por parte de Loomer, quien fue vista bajando del avión privado de Trump antes del debate.

Loomer también afirmó durante la campaña que si Harris, de origen indio, ganaba, “la Casa Blanca olería a curry y los discursos se coordinarían a través de un centro de llamadas”.

