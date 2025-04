“The Last of Us” temporada 2: quiénes son los nuevos personajes

Con la llegada de la esperada segunda temporada de “The Last of Us” a HBO llegan también un puñado de…

Con la llegada de la esperada segunda temporada de “The Last of Us” a HBO llegan también un puñado de nuevos personajes.

La temporada 2 se sitúa cinco años después de los eventos de la temporada 1, que se estrenó en 2023, con Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) viviendo en el invernal pueblo de Jackson tras un caótico y peligroso viaje a través del país.

En el videojuego “The Last of Us Part II”, del cual se adapta esta temporada, se habla mucho sobre la amenaza que pesa sobre Jackson, pero el productor ejecutivo y creador Neil Druckmann le dijo a CNN en una entrevista en marzo que esa amenaza no se ve en el juego. Sin embargo, en la serie, Druckmann dijo que aprovecharon la oportunidad para mostrar esa parte de la historia y cómo sería “si una horda entera (de zombis) penetrara las murallas de Jackson”.

“Podemos mostrar lo que está en juego en este mundo para esa comunidad”, bromeó.

Muchos de los nuevos personajes de esta temporada residen en Jackson y lidiarán con esa amenaza. Con el salto temporal de cinco años, Joel y Ellie han desarrollado una nueva dinámica entre ellos y con otros miembros de la comunidad. A continuación te presentamos una mirada a algunos de ellos.

La travesía de Kaitlyn Dever por la franquicia “The Last of Us” comenzó hace una década, cuando inicialmente fue abordada por Druckmann para interpretar a Ellie en una película basada en el juego. La película nunca se concretó, pero Druckmann contactó a Dever para interpretar a Abby en la temporada 2 y, por supuesto, ella aceptó.

Durante una conferencia de prensa en marzo, Dever dijo que conseguir el papel de Abby “se sintió surrealista”. Agregó que sintió que “las cosas que están destinadas a ser eventualmente sucederán. Y simplemente se sintió correcto, sentí que Abby era lo correcto”.

El personaje de Abby es la antagonista en la temporada 2. Ella tiene la misión de vengar a un ser querido y cuenta con un equipo de personas que la apoyan en el camino.

La estrella de “Schitt’s Creek”, Catherine O’Hara, asume un papel más dramático en la temporada 2 de “The Last of Us”, interpretando a Gail, la terapeuta de Joel en Jackson. El papel es original de la serie, ya que el personaje no aparece en el videojuego.

Expandir el carácter de Joel en este sentido fue importante para Druckmann, quien le dijo a IGN en una entrevista en marzo que crearon a Gail en la serie para ayudar a Joel a “entender por qué Ellie lo está ignorando”.

“Él está en negación sobre la verdadera razón de lo que está sucediendo”, dijo Druckmann.

Jeffrey Wright no es ajeno a historias post-apocalípticas, habiendo protagonizado anteriormente “Westworld” y “The Hunger Games”. También está familiarizado con el videojuego “The Last of Us”, para el cual dio voz al personaje de Isaac, un papel que está repitiendo en la pantalla. Isaac es el silencioso y poderoso líder de un gran grupo de milicias.

“Podríamos tener una idea de cómo llegó a ser quién es. Podríamos dar un par de pasos atrás antes de reintroducir al personaje tal como lo vemos por primera vez en el juego”, dijo Wright a Collider en una entrevista en diciembre. “Sin embargo, independientemente de su introducción, puedes estar bastante seguro de que va a ser un personaje caótico”.

Isabela Merced se une al elenco como Dina, la mejor amiga de Ellie en Jackson que se convierte en su interés amoroso. Según HBO, la devoción de Dina hacia Ellie “será puesta a prueba por la brutalidad del mundo que habitan” a medida que avanza la temporada.

“Yo veo a Dina como una extensión de mí misma. Si estuviera en una situación apocalíptica, trataría de aligerar un poco las cosas”, dijo Merced durante una conferencia de prensa el mes pasado. “Y creo que Dina es también una especie de brújula y luz de Ellie, de cierta manera”.

Young Mazino, quien anteriormente protagonizó el drama de Netflix “Beef”, aparece en “The Last of Us” como Jesse, un pilar de su comunidad en Jackson. Gran parte de la construcción del personaje de Jesse proviene de sus relaciones con Dina y Ellie, dijo Mazino en la conferencia de prensa de “The Last of Us”.

“Todo lo que le importa es puesto a prueba por su relación con Ellie y Dina, además de su obligación con la comunidad que lo cuidó”, dijo.

La recién llegada Noah Lamanna aparece en la Temporada 2 como la exnovia de Ellie, Kat. Ambas viven en la misma ciudad de Jackson, por lo que sus caminos tienden a cruzarse. “La vibra (entre ellas) es un poco rara, pero estamos superándolo”, dijo Lamanna a CNN en una entrevista en marzo. “Estamos de patrullaje juntas, estamos avanzando con nuestras vidas”.

El actor Danny Ramirez se une en la Temporada 2 como Manny, uno de los leales soldados de Isaac que se une a Abby en su misión. Manny es un personaje que apareció en “Part II” del videojuego. Además de “The Last of Us”, Ramirez es parte del Universo Cinematográfico de Marvel, y fue incluido en el anuncio masivo del elenco para “Avengers: Doomsday” el mes pasado como Falcon.

“The Last of Us” se emite los domingos a las 9 p.m., hora de Miami, en HBO, con el episodio disponible para transmitir en Max. HBO y Max, al igual que CNN, son propiedad de la misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery.

