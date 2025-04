Ron y Casey DeSantis tramaban una dinastía política en Florida, pero surgió un escándalo

Un año después del fracaso de sus ambiciones presidenciales, el gobernador Ron DeSantis y su esposa Casey ya no pueden…

Un año después del fracaso de sus ambiciones presidenciales, el gobernador Ron DeSantis y su esposa Casey ya no pueden atribuirse el futuro del Partido Republicano. Y en Florida, incluso su presente está en peligro.

Antes firmemente a su lado, muchos republicanos del estado del Sol se han vuelto contra DeSantis últimamente, obstaculizando su agenda y frustrándolo enormemente. Al mismo tiempo, Casey DeSantis, considerada desde hace tiempo una fuerza política por derecho propio, se enfrenta a una resistencia silenciosa pero firme mientras sienta las bases para una posible candidatura para suceder a su esposo, una campaña que la enfrentaría al representante Byron Donalds, elegido personalmente por el presidente Donald Trump para dirigir el estado.

Ahora, un escándalo de financiación que involucra una de las iniciativas emblemáticas de Casey —un programa de asistencia estatal conocido como Hope Florida— ensombrece el legado de gobernador y complica sus ambiciones políticas. Los legisladores dedicaron la primavera a investigar por qué US$ 10 millones de un acuerdo estatal con Medicaid se desviaron a una organización benéfica vinculada a Hope Florida, que a su vez transfirió la misma cantidad a dos grupos que financiaron una campaña liderada por DeSantis contra la legalización de la marihuana recreativa. Legisladores destacados han sugerido públicamente que el flujo de dinero parece ilegal.

La pareja ha defendido firmemente su labor y ha negado cualquier irregularidad. Esta semana, DeSantis calificó las críticas a Hope Florida de “netamente políticas”. Junto a su esposo el jueves, Casey DeSantis calificó el programa como “una filosofía” que “demuestra que podemos ayudar a quienes lo necesitan”.

Sorprendentemente, la investigación sobre Hope Florida no fue realizada por demócratas, sino por republicanos, una clara señal de la pérdida de influencia de DeSantis en una capital estatal que antes controlaba con autoridad indiscutible. Fuera de Tallahassee, algunos de los aliados más acérrimos de Trump en Florida han contribuido a amplificar la controversia entre sus seguidores del movimiento MAGA.

En medio de las consecuencias, los DeSantis se han visto cada vez más aislados. Donantes, recaudadores de fondos y agentes abandonan su círculo, y por el momento, pocos en la política floridana parecen dispuestos a unirse a otra campaña con la pareja. Varias personas han rechazado candidaturas a gobernador, según dos fuentes que mantienen contacto con el equipo restante del gobernador.

“Últimamente, no distingo entre ser su amigo y su enemigo”, declaró a CNN un veterano agente republicano, que en su momento fue cercano al gobernador.

Incluso entre sus aliados restantes, crece la sensación de que Casey no debería anunciar su candidatura hasta que se disipe la incertidumbre que pesa sobre la pareja, aunque pocos están dispuestos a compartir esa opinión directamente con ellos. A principios de este año, Ryan Tyson, el encuestador de la campaña presidencial de DeSantis, ofreció a la pareja una evaluación contundente de los obstáculos que Casey enfrentaría al intentar extender su dinastía política, según una de las fuentes.

“No fue bien recibido”, dijo la fuente, “y nadie ha intentado aconsejarlos desde entonces”.

Mientras preparan su defensa pública, la pareja también participa en una intensa campaña de cabildeo en privado para minimizar la participación de Trump en las primarias republicanas de Florida. Casey acompañó a Trump a jugar al golf y DeSantis fue visto recientemente jugando con el hijo del presidente, Eric, en el Trump National Doral Miami. También cenaron recientemente con Trump.

Pero poco después de estos encuentros, Donalds acompañó a Trump a un evento de la UFC en Florida, una aparición conjunta que indicó a muchos que las propuestas de Ron y Casey habían sido insuficientes.

Visiblemente exasperado, DeSantis, al ver cómo sus aliados de Tallahassee se distanciaban de él y de sus prioridades legislativas, preguntó recientemente en voz alta durante una conferencia de prensa: “¿Por qué rayos hacen esto?”.

Casey DeSantis lanzó Hope Florida en 2021 con la misión de desvincular a las personas de la asistencia gubernamental conectándolas con organizaciones religiosas y otras organizaciones benéficas en sus comunidades. Rápidamente se convirtió en su proyecto insignia a medida que se hacía conocido, distribuyendo regularmente cheques novedosos con el sello estatal y su firma. Con el tiempo, Casey y Ron DeSantis promocionarían el programa en otros estados durante su campaña presidencial como un doble golpe en 2023.

Por aquella época, el Departamento de Niños y Familias de Florida creó la Fundación Hope Florida, una entidad independiente sin fines de lucro encargada de impulsar el programa estatal. En su primer año, la fundación recaudó alrededor de US$ 800.000 en donaciones y otorgó solo US$ 40.000 en asistencia financiera, según una declaración de impuestos publicada recientemente.

El año pasado, la fundación vio crecer sus arcas con US$ 10 millones. En aquel momento, pocos se percataron. Pero una comisión de la Cámara de Representantes de Florida que investigaba a la organización descubrió la fuente de esta ganancia inesperada: un acuerdo estatal con Centene, un contratista de Medicaid que había facturado de más a Florida y otros estados. El acuerdo con Centene incluía una cláusula inusual que obligaba a la empresa a donar US$ 10 millones a la Fundación Hope Florida.

A los pocos días de la donación, la fundación otorgó dos subvenciones de US$ 5 millones a dos grupos políticos, según documentos publicados inicialmente por el Tampa Bay Times y el Miami Herald y proporcionados a CNN por el abogado de la fundación, Jeff Aaron. Ambas organizaciones luego enviaron US$ 8,5 millones a Keep Florida Clean, un comité que lideró la exitosa lucha en noviembre pasado contra una medida electoral que habría enmendado la constitución estatal para legalizar la marihuana recreativa.

Keep Florida Clean estaba dirigido por James Uthmeier, entonces jefe de gabinete del gobernador, a quien DeSantis posteriormente nombró fiscal general de Florida.

Uthmeier ha negado cualquier irregularidad.

Tras las elecciones, los registros de financiación de campañas muestran que Keep Florida Clean transfirió US$ 1,2 millones al Fondo de Libertad de Florida, un comité político controlado por el gobernador. Este comité podría, en última instancia, utilizarse para apoyar las ambiciones políticas de Casey DeSantis. Un portavoz de las operaciones políticas del gobernador no respondió a una solicitud de comentarios.

El representante estatal Alex Andrade, republicano que dirigió la investigación de la Cámara de Representantes, declaró a CNN que el rastro del dinero “me parece muy similar a un fraude electrónico y al blanqueo de capitales”. El jueves anunció que su comisión había concluido su trabajo, pero ha instado públicamente a las fuerzas del orden a revisar las conclusiones de la comisión.

“Espero que @PamBondi esté prestando atención”, escribió Andrade en X, etiquetando a la secretaria de Justicia de Trump y al ex fiscal principal de Florida. La oficina de Bondi declinó hacer comentarios.

DeSantis sostuvo en una comparecencia a principios de este mes que los US$ 10 millones eran independientes del acuerdo estatal y “una especie de guinda del pastel, donde acordaron hacer una contribución adicional”. Bryan Griffin, portavoz del gobernador, argumentó que ni Ron ni Casey DeSantis desempeñan ningún papel en la Fundación Hope Florida y afirmó que el programa estatal “ha tenido un gran éxito y ha ayudado a 30.000 floridanos a reducir o eliminar su dependencia de la asistencia pública”.

Otros elementos de Hope Florida ilustran la cercanía entre la órbita política del gobernador y la principal prioridad de su esposa.

El presidente de la Fundación Hope Florida es Joshua Hay, CEO de Indelible Solutions, una empresa a la que el estado ha pagado decenas de millones de dólares desde que se unió a la organización benéfica, según informaron el Times and Herald. Su empresa donó US$ 125.000 a la reelección de DeSantis en 2022. Tina Vidal-Duart, miembro de la junta directiva de la fundación, es vicepresidenta ejecutiva de CDR Enterprises, una consultora que donó US$ 1 millón a un Super PAC que apoyó la campaña presidencial de DeSantis. Su esposo, Carlos Vidal, es el presidente y CEO de la empresa.

Varios de los principales donantes de la fundación también contribuyeron al comité político de DeSantis, incluyendo a Centene, según documentos fiscales y registros de financiación de campañas.

Y luego está Unite Us, una empresa de tecnología sanitaria contratada para crear el portal web que conecta a las personas necesitadas con los servicios locales.

Unite Us contó con un destacado equipo de cabilderos, entre ellos Dane Eagle, exsecretario del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida de DeSantis; su ex jefe de gabinete, Adrian Lukis; y la ex jefa de gabinete adjunta, Courtney Coppola. Nueve días después de que el estado firmara el contrato con Unite US, la campaña presidencial de DeSantis anunció que Coppola y Eagle formarían parte de su comité nacional de finanzas.

El estado otorgó el contrato de US$ 3,9 millones a Unite Us a pesar de su historial de apoyo a iniciativas que chocaban con la represión de DeSantis contra las prioridades progresistas, como la promoción de los derechos de las personas transgénero y las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. La postura de la empresa tecnológica sobre estos temas podría proporcionar a los rivales republicanos otra línea de ataque contra Casey DeSantis, vinculado a Hope Florida.

Anteriormente, Unite Us había presumido públicamente en su sitio web de su compromiso con la diversidad en la contratación, baños neutrales en sus oficinas de Nueva York y Los Ángeles y el uso de pronombres de género en sus comunicaciones internas.

Días después de que Casey DeSantis recorriera Iowa en junio de 2023 luciendo una chaqueta de cuero hecha a medida bordada con el lema “Where Woke Goes to Die”, Unite Us anunció un premio a la cultura laboral, destacando sus esfuerzos en DEI y que la mayoría de su personal estaba compuesto por mujeres, personas no binarias y pertenecientes a minorías.

“En muchas organizaciones, ‘diversidad’, ‘equidad’ e ‘inclusión’ son solo palabras de moda”, decía una cita en la página web archivada de Unite Us. “Pero en Unite Us, la diversidad, la equidad y la inclusión son fundamentales para nuestra misión”. La página web parece no estar en funcionamiento.

La oficina del gobernador declaró que no tuvo participación en la adjudicación del contrato de Unite Us. Miguel Nevarez, portavoz del Departamento de Niños y Familias de Florida, afirmó que un equipo de negociadores del contrato seleccionó a Unite Us por unanimidad.

Nevarez también señaló que el DCF tiene disposiciones en sus contratos que restringen el uso de fondos estatales para promover, defender o brindar capacitación o educación sobre diversidad, equidad e inclusión. El contrato con Unite Us especificaba que el portal no podía incluir categorías o subcategorías relacionadas con la diversidad, la equidad o la inclusión.

Aliados cercanos de Trump observan con regocijo el desarrollo del escándalo de financiación. Roger Stone, asesor político de Trump desde hace mucho tiempo, analizó recientemente el escándalo en su podcast con la ayuda del líder del Partido Demócrata de Florida. Laura Loomer, una aliada muy fiel de Trump y una asidua critica de DeSantis, amplió los acontecimientos desde Tallahassee a sus 1,6 millones de seguidores en X.

El exrepresentante de Florida Matt Gaetz, quien mantiene una estrecha relación con Trump y está considerando su propia candidatura a gobernador, también aprovechó la controversia a través de su programa One America News.

DeSantis ha respondido con sus característicos contraataques agresivos y ha acusado a los legisladores republicanos de intentar difamar a su esposa para obtener rédito político. También ha buscado recaudar fondos a partir de la controversia, pidiendo a los donantes que envíen dinero a su comité político para luchar contra los republicanos “blandos” de la Cámara de Representantes, según un correo electrónico obtenido por CNN.

“Algunas personas se sienten amenazadas por la primera dama. Seamos claros al respecto —dijo DeSantis en una conferencia de prensa a principios de este mes—. Si piensas en 2026 y tienes un caballo, no la quieres ni cerca. Estás muy preocupado porque les da mil vueltas a su gente.

Todo el mundo lo sabe”.

