Ricardo Caruso Lombardi: “A Javier Milei hay que dejarlo laburar los cuatro años”

Ricardo Caruso Lombardi, candidato a legislador porteño por el MID, visitó este miércoles los estudios de CNN Radio y conversó…

Ricardo Caruso Lombardi, candidato a legislador porteño por el MID, visitó este miércoles los estudios de CNN Radio y conversó con Nacho Girón sobre su salto del fútbol a la política, su visión del gobierno de Javier Milei, sus principales propuestas y dejó una pregunta en plena campaña: “Cuántos pueden salir a caminar tranquilo por los barrios. Yo salgo sin ningún patovica”.

“Me venían hablando de la política, pero no tenía ganas y estaba con la conducción técnica. Me fui del fútbol enemistado con Tapia y se me empezaron a cerrar puertas”, confesó sobre su decisión de dejar de ser DT, y aclaró: “No soy nada. No tengo ningún partido. De dónde salió él (Oscar Zago) me tiene sin cuidado. Quiero trabajar porque tengo ganas de darle a la gente lo que vive un ciudadano. La cuestión es que se sienten y hagan”.

Sobre su identificación política, expresó: “Laburé con Alfonsín, con Menem. Yo laburaba de pibe. Me caían todos bien. Siempre voté al más flojito. No quiero quedar bien con nadie. Me molesta que los pibes estén drogados, que roben, que los abuelos no cobren bien… No hablo como político, sino como ciudadano”.

Su visión sobre Milei

En este sentido, Caruso advirtió: “No critico al que está laburando. Si anda mal, que se vaya y venga otro. Si ganó, ganó”.

“A Milei no lo dejan gobernar y hay palos en la rueda”, expresó.

Situación de los jubilados

En este asunto, el exentrenador consideró que algunos que van a las marchas a agredir “se abusan de los abuelos. No nos abusemos de los abuelos. Es la bandera que ponemos ahora. La CGT quiere hacer un paro que lo haga. Paren pero no se pongan detrás de los abuelos. Hay que buscar el bienestar”.

“Los abuelos vienen mal desde hace muchos años y Milei tiene que hacer algo”, añadió.

Según Caruso, las políticas tienen que estar enfocadas en “dos puntos fundamentales: los chicos y los jubilados”.

El mundo del fútbol

Finalmente, Caruso aseguró que su “temor” es que hay quienes están “preocupados porque (su candidatura) rondaba los 5 puntos”. “Me doy cuenta que al lugar que voy la gente se me arrima y el fútbol tiene ese imán. En la política soy una incógnita. Cuando empezás a molestar no te dan espacio para las propagandas. Hoy las redes te salvan. El que te quiere te va a querer”, acoto.

La gente y la política

“Cuántos pueden salir a caminar tranquilo por los barrios. Yo salgo sin ningún patovica. No me tienen identificado con la política. Hoy la gente no le cree a nadie”, lanzó, y cerró: “Hasta ahora no escuché propuestas, y el único que habla de lo que haríamos soy yo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.