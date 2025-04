Ramiro Marra: “Decidí por ejemplo ser un candidato distrital”

Ramiro Marra, candidato en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires por la UCD habló con CNN Radio…

Ramiro Marra, candidato en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires por la UCD habló con CNN Radio sobre su campaña.

En Aire de Mañana con Guillermo Panizza indicó: “Por supuesto que siempre están las preguntas en base a lo que estamos acostumbrados de la política”, aseguró.

“Se basa en relaciones personales, en nombres propios y en rótulos de partidos. No lo voy a negar porque es lógico. Yo me tomé mi tiempo de reflexión para ver qué es lo que quería yo de la política y ahí descubrí que no era eso”, dijo.

En esta sintonía el candidato señaló: “Entonces por eso yo no respondo sobre esos temas y no me involucro en eso. Me concentro en lo que verdaderamente le preocupa a la gente, no en lo que me dice la gente. Eso es simplemente politiquería barata, no sirve de nada. No tomemos la política como si fuera una telenovela de las cinco de la tarde.

“Nunca tengo posiciones tan cerradas en la vida. Siempre no creo que uno tenga que estar todo el tiempo convencido de todo. Porque el mundo es dinámico, la vida es dinámica y puede haber circunstancias que te hagan cambiar de opinión o no”, añadió.

En la charla que tuvo con CNN remarcó: “En ese tiempo de reflexión tomé la decisión de qué es lo que yo pretendía en la política y ahí me di cuenta que era solucionar temas. Me puse a ver mis logros y las cuestiones que tenía pendientes en base a las necesidades que vemos en la Ciudad de Buenos Aires. Decidí por ejemplo ser candidato distrital”.

“Yo no creo que esto sea una escalerita que tienes que ir buscando cargos más importantes. Creo que tengo mucho para dar dentro de la legislatura. Creo que tengo una base de propuestas y soluciones que no se está dando, que ya lo hice a lo largo de estos años y lo tengo que seguir profundizando. Creo que el Gobierno Nacional está bien enfocado en temas nacionales y quedan muchos temas pendientes en distrital”, aseguró.

Con respecto a una división del electorado mencionó: “Dividir el electorado me parece hasta una falta de respeto hacia el electorado. Lo bueno es que esto que te estoy diciendo de dividir el electorado no lo digo ahora. Lo decían en el 2021 y en el 2023 cuando me hacían la misma pregunta”, completó.

“Siempre se hace ese tipo de planteos. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar? El electorado o los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina ya tienen la capacidad de entender que esto es una elección legislativa, que no hay ninguna división. ¿Por qué? Porque si Leandro Santoro cree que si sale primero va a ganar la elección es un tonto porque lo que va a ganar es una elección es cuando tienes la capacidad para después aplicar políticas públicas”, cerró.

