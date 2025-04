“Quiero recuperar mi piel”: por qué estas personas están eliminando sus tatuajes

Cuando Zach Gilyard, director de arte en Brooklyn, se hizo su primer tatuaje en el último año de secundaria, hizo…

Cuando Zach Gilyard, director de arte en Brooklyn, se hizo su primer tatuaje en el último año de secundaria, hizo lo que la mayoría de los adolescentes hacen: no se lo contó a sus padres. Pero no por las razones que podrías pensar: el padre de Gilyard y sus hermanos mayores tienen muchos tatuajes, y Gilyard, al igual que su madre, pensó que nunca se uniría a ellos. Sin embargo, en 2006, por capricho, se hizo un pie alado en el tobillo para representar el correr, y lo mantuvo oculto a su familia.

“No era muy propio de mí”, dijo en una llamada telefónica sobre tatuarse. “Me gustó que fuera emocionante, porque era una época en la que no podía controlar la situación. Estaba haciendo algo permanente”.

Doce años y varios tatuajes después, Gilyard decidió abruptamente cambiar de rumbo poco después de comenzar una manga de parches tradicionales de tinta negra en su brazo izquierdo, comenzando con una cabeza de pantera en su hombro. Era grande y audaz, como se pretendía, pero dejó a Gilyard sintiéndose inquieto.

“Cada vez que me hacía uno, sentía algún remordimiento. Duraba una semana o dos, y luego estaba feliz de haberlo hecho”, dijo. Pero esta vez, el sentimiento no desapareció. “Lo tuve durante quizás un mes, y me asusté mucho; me entró el pánico. No podía explicar por qué. Simplemente no lo quería, así que en ese momento me dije a mí mismo que me iba a deshacer de él”.

Aproximadamente una cuarta parte de las personas se arrepienten al menos de uno de sus tatuajes, de acuerdo con un estudio de Pew Research de 2023 que encuestó a casi 8.500 personas en EE.UU., así como un estudio independiente más pequeño realizado en Turquía y publicado el año anterior. No obstante, solo recientemente la eliminación de tatuajes se ha vuelto más fiable y accesible. (Esta escritora puede dar fe de eso; en 2008, se sometió a un láser para eliminar un tatuaje de aguja y tinta que se hizo ella misma en la adolescencia. Fue una odisea).

Numerosas celebridades han llamado la atención por borrar sus tatuajes: Angelina Jolie, famosa por eliminar el nombre de Billy Bob Thornton tras su divorcio en 2003; Megan Fox se quitó con láser su retrato de Marilyn Monroe; y Pharrell dijo a British Vogue en 2008 que estaba probando una alternativa experimental que implicaba hacer crecer piel nueva. Recientemente, Pete Davidson apareció con el pecho recién depilado en una campaña del Día de San Valentín para Reformation mientras se sometía a la eliminación de aproximadamente 200 tatuajes, aunque las fotos de los paparazzi posteriores al anuncio revelaron que aún luce mucha tinta descolorida.

En el caso de Gilyard, no estaba deshaciéndose de cientos de tatuajes, pero ha tomado más de media década y varios miles de dólares eliminar un puñado de ellos, incluyendo la obstinada y altamente saturada cabeza de una pantera, que ahora casi ha desaparecido, mostrando solo una impresión espectral contra las pecas en su piel. Otros diseños más chicos aún permanecen, pero a duras penas él mismo los ve, dijo.

“Los resultados varían, de persona a persona, de tatuaje a tatuaje”, dijo el técnico de láser y artista de tatuajes Tim Goergen, quien ha estado tratando a Gilyard en su negocio, Gotham Tattoo Removal, en Brooklyn.

La tinta del tatuaje permanece en la dermis, que es la segunda capa de la piel, de forma permanente, ya que las moléculas de tinta son “demasiado grandes para que el cuerpo las descomponga”, explicó Goergen en una entrevista telefónica. Las máquinas de láser emiten pulsos rápidos de energía que calientan y descomponen la tinta en partículas más pequeñas, lo que desencadena una respuesta inmunitaria que las procesa a través del sistema linfático. (Un estudio reciente en Suecia ha relacionado los tatuajes —y su eliminación— con un mayor riesgo de linfoma, aunque sus autores dijeron que se necesita más investigación). Los tatuajes que son más fáciles de eliminar suelen ser más antiguos, hechos de tinta negra, tienen líneas más finas y están más cerca del corazón, donde hay mejor flujo sanguíneo, dijo.

Goergen cobra entre US$ 100 y US$ 450 por sesión, mientras que Removery, una cadena nacional, indica entre US$ 100 y US$ 615 en su sitio web. Es difícil predecir cuántas sesiones serán necesarias para alcanzar los resultados deseados por un cliente, ya sea atenuar un tatuaje para cubrirlo o eliminarlo completamente, observó Goergen, “porque todos son diferentes”.

¿Por qué las personas se quitan los tatuajes? A menudo es tan idiosincrásico como el motivo por el que se los hacen. Sasha Goldbas-Nazarian, quien vive en Los Ángeles, decidió comenzar los tratamientos láser cuando conoció a su ahora esposo, quien comparte su fe judía, pero proviene de una familia iraní más conservadora.

Las interpretaciones de la Torá, así como las asociaciones con el Holocausto, han llevado a que los tatuajes se consideren durante mucho tiempo prohibidos o tabú dentro del judaísmo, aunque la actitud contemporánea al respecto ha cambiado un poco. “Cuando nos conocimos, él no creía que yo era judía porque tenía tatuajes”, recordó Goldbas-Nazarian con una risa. “Él dijo: ‘Nunca había conocido un judío que tuviera tatuajes’”.

Finalmente, se ofreció a pagar para eliminar sus tatuajes más visibles, que ella dijo que eran “decisiones de cuando era más joven” tomadas cuando estaba en la escuela secundaria y en la universidad, incluyendo una estrella en su tobillo hecha, de manera poco profesional, por su amigo con una máquina de tatuajes; un herradura y una estrella en la parte superior de su espalda; y las iniciales “UWS”, la sigla de Upper West Side de Nueva York, donde creció, en su muñeca. (Aclaración: esta escritora es amiga de la infancia de Goldbas-Nazarian y excolega de Gilyard).

Goldbas-Nazarian aceptó, en parte porque sus tatuajes estaban descoloridos y borrosos, y a menudo provocaban preguntas, y en parte porque cubrirlos con maquillaje para eventos formales se convirtió en un fastidio durante su relación. Pero no previó cuánto tiempo tardaría ni que sería mucho más doloroso que hacerse el tatuaje en sí, a pesar de que las sesiones de láser solo duran algunos minutos cada una.

“Aunque (las sesiones son) rápidas, sigue siendo realmente doloroso. Y puedes oler tu piel quemándose un poco, lo cual me asqueó”, recordó. Ha ido a los tratamientos de forma intermitente durante años, pero tuvo que pausar por un período prolongado mientras estaba embarazada, según las políticas del spa médico, y como nueva mamá. Tampoco desea apresurarse. “Para ser sincera, aunque aún tengo muchas sesiones por hacer, lo he estado posponiendo solo por lo doloroso que es”, dijo.

Aunque normalmente el tatuaje podría evocar grandes obras de arte personalizadas o pequeñas piezas rápidas, los tatuajes cosméticos se han vuelto populares por su capacidad de realzar las características faciales y el maquillaje. Una opción “semipermanente” para las personas que quieren eliminar el inconveniente diario de rellenar sus cejas o agregar marcas de belleza.

Sin embargo, el tatuaje cosmético, que utiliza una tinta alternativa destinada a producir un acabado más natural en la piel, presenta sus propios retos, como descubrió hace alrededor de tres años Z, que vive en el Reino Unido y prefiere usar la primera inicial de su nombre para mantener el anonimato. Sus tatuajes eran mínimos, como pecas en su frente, nariz y mejillas para reemplazar las naturales que había perdido debido a un raro efecto secundario de una enfermedad severa. Sabía que perdería su cabello durante el tratamiento, dijo, pero no era consciente de que su tez cambiaría drásticamente.

“De pequeña, tenía el rostro lleno de pecas. De hecho me apodaban ‘Pecas’”, dijo Z en una entrevista telefónica. “Luego me puse bastante mal, y básicamente mis pecas y todos mis lunares se desvanecieron. Así que, cuando me recuperé, me sentí muy rara con mi cara, porque la sentía muy vacía”.

Después de que se topó con un video de YouTube sobre tatuajes de pecas cosméticas, pensó que podría recuperar sus pecas. “Pero me salió muy mal”, dijo, explicando que los resultados no se sentían naturales. “Podías notar que estaban dibujadas”. No satisfecha con el resultado, las cubría con maquillaje, pero aún así aparecían.

La tinta de tatuaje cosmético está concebida para desvanecerse con el tiempo, pero no siempre lo hace. También corre el riesgo de cambiar de color —como rosa o naranja— con el tiempo, o cuando se trata con láser. Z dijo que indagó y pidió tinta de tatuaje regular, pero no cree que el técnico atendiera esa solicitud. Tener la piel más melanizada puso a Z en un mayor riesgo de hipopigmentación (pérdida de pigmento en la piel) durante la eliminación de su tatuaje.

“No hay garantía de una eliminación perfecta para ningún tipo de piel, pero se hace un poco más difícil en tipos de piel más oscuras”, explicó Jordan Butler, fundador de JHB Tattoo Removal, quien ha estado tratando a Z y atiende a clientes con una amplia gama de complexiones. “Mucha gente que ha venido a verme en el pasado… y le han dicho que no se les puede eliminar un tatuaje, que no es posible. Pero sí es posible en la mayoría de los casos”.

Aunque la mejor tecnología láser en los últimos años ha mejorado los resultados y reducido los resultados no deseados, como la hipopigmentación, Butler y Goergen enfatizaron que el resultado depende del conocimiento y cuidado del técnico. Los colores de los pigmentos de tinta se enfocan utilizando diferentes longitudes de onda, y algunos (como el que se enfoca en tonos más cálidos) son más “agresivos” que otros, explicó Goergen. “Es posible eliminar la melanina natural de la piel con las tintas rojas, naranjas o amarillas”, dijo.

Por eso, las pruebas de parche son cruciales, dijo Butler, lo cual hizo extensamente con Z. Su primera sesión fue dolorosa, comentó, pero las molestias han disminuido con el tiempo —”ahora casi no hay molestias”, comentó— y su recuperación ha sido sencilla.

“Creo que estamos casi donde queremos”, dijo Z sobre su progreso. “Es mucho mejor de lo que era”.

Jayne Foo, consultora financiera radicada en Singapur, ha experimentado el lado más radical de la recuperación en los últimos meses al emprender la eliminación de alrededor del 70 % de sus tatuajes, incluyendo uno de sus dos brazos completos, una pieza en el pecho y una gran pieza abdominal. Y, para sus 14.600 seguidores en Instagram, está documentando toda la laboriosa experiencia: heridas abiertas, fluidos y todo. El enrojecimiento, el dolor y la hinchazón son comunes; pero también pueden aparecer ampollas, algo que Foo experimentó después de sus dos primeras sesiones.

“Siempre supe que quería hacerme tatuajes, pero de joven, nunca tuve dinero para hacerme tatuajes bonitos, así que me tatuaba lo que quería sin pensar en cómo se vería en el futuro”, declaró a CNN en una llamada telefónica. Sobre por qué está eliminando sus tatuajes ahora, comentó: “Quiero un nuevo comienzo. Quiero recuperar mi piel”.

Ese es el mensaje que Foo espera compartir con sus seguidores en las redes sociales a lo largo de este proceso, que durará años. No es la primera influencer en documentarlo, y algunas han comenzado a colaborar con clínicas para promocionarlo y mostrar los resultados. Sin embargo, los videos en las redes sociales a menudo se limitan a la sesión en sí, lo que puede ser engañoso debido al “frosting”, que parece aclarar inmediatamente la tinta, pero en realidad es un efecto temporal que ocurre brevemente (durante unos 15-20 minutos) cuando el láser impacta la tinta, antes de volver a la normalidad.

Los videos de Foo muestran las horas y días posteriores a sus tratamientos, durante los cuales experimentó ampollas grandes e intensas y picazón extrema por las costras que siguieron, para lo cual acabaron recetándole antihistamínicos.

“La primera vez que me lo hice, mi brazo se hinchó al doble de su tamaño”, recordó. “No lo esperaba en absoluto.”

Durante los primeros días de curación, eligió permanecer completamente en interiores para minimizar el contacto. “Es simplemente demasiado engorroso salir de casa”, dijo. “Hay que ser muy consciente del entorno y mantenerse limpio”.

Foo dijo que seguirá compartiendo sus tratamientos, ya que “es importante ser sincera”. Acostumbrada a documentar muchos aspectos de su vida en línea, incluyendo su actividad física y sus viajes, también pensó que sería “raro” “de repente no tener tatuajes” en sus publicaciones.

En la dirección opuesta, Gilyard ha tomado un enfoque más discreto y ha mantenido en privado la mayor parte de su proceso de eliminación de tatuajes, inclusive, de nuevo, a sus padres. Sin embargo, con el tiempo, notaron sus tatuajes descoloridos.

“Un día mi papá finalmente miró mis tatuajes y me preguntó por qué lucían como los de un anciano”, dijo Gilyard. “Mi madre solo me preguntó cuánto costó, y preguntó cuánto costaron los tatuajes en sí, y simplemente dijo que era todo un desperdicio de dinero”, se rió. “Pero creo que ella está feliz de que algunos se estén desapareciendo”.

