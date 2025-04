Quién es Eugene, qué pasa con Abby y Ellie en ‘The Last of Us’ y las preguntas que deja el estreno de su segunda temporada

El estreno de la segunda temporada de “The Last of Us”, de HBO, se emitió el domingo y, para ser…

El estreno de la segunda temporada de “The Last of Us”, de HBO, se emitió el domingo y, para ser honestos, tenemos más preguntas que respuestas.

La primera temporada terminó con Joel y Ellie acercándose al refugio de supervivientes de Jackson, tras una angustiosa travesía por el país que culminó en un emocionante final en el hospital, donde Ellie estaba dispuesta a sacrificarse a las Luciérnagas para encontrar una cura al brote. Joel terminó salvando a Ellie, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino y mintiéndole sobre lo ocurrido en el hospital.

Un salto temporal de cinco años en el estreno reinicia la trama: Joel y Ellie ahora tienen una vida en Jackson. Joel es un líder comunitario que trabaja junto a su cuñada María (Rutina Wesley) y ha comenzado a asistir a terapia. Ellie es una adolescente hecha y derecha, una entusiasta agente de Policía y vive en el garaje de Joel. Además, aún guarda su secreto de inmunidad.

La dinámica entre Joel y Ellie está apagada y su relación parece más distante que nunca.

El episodio de debut también nos llevó un paso más allá, con la introducción de nuevas amenazas y una gran cantidad de nuevos personajes, todo lo cual hizo que el comienzo de la temporada nos dejara con algunos signos de interrogación importantes, que se detallan a continuación.

Durante la sesión de terapia de Joel y Gale (Catherine O’Hara), Gale usó un método poco convencional para animarlo a que se sincerara sobre por qué cree que Ellie podría estar enojada con él. Le dijo a Joel que “no se puede sanar algo a menos que se tenga el valor de decirlo en voz alta” y lo recriminó por haber asesinado a su esposo Eugene en un intento de sanar su propio trauma, como ejemplo de cómo se hace.

Gale reconoció que Joel no tuvo más remedio que matar a Eugene, pero no explicó por qué, aunque suponemos que fue porque se había infectado. Ella se ablandó y le ofreció ayuda si era honesto con ella. (Por supuesto, no lo fue y terminó la sesión abruptamente).

Sabemos que Gale es un personaje original de la serie de televisión y no aparece en el videojuego, pero Eugene es un personaje del canon del videojuego “The Last of Us Part II”. En el juego, es un exmiembro de las Luciérnagas que tuvo una esposa llamada Claire antes de morir de un derrame cerebral. El actor Joe Pantoliano ha sido elegido para interpretar a Eugene esta temporada, quizás a través de flashbacks, pero se sabe poco más sobre cómo los productores incorporarán a este personaje a la serie.

El punto crucial de este episodio se centró en la distancia entre Joel y Ellie. Ellie es una adolescente angustiada, de 19 años, frustrada por la sobreprotección de Joel, pero debía haber algo más en juego, ya que la distancia entre ellos era más gélida que las calles de Jackson.

¿Sabe Ellie ya la verdad sobre lo que pasó al final de la temporada pasada en el hospital o simplemente sospecha que Joel no fue sincero con ella y le guarda rencor por ello? ¿Llegará esto a un punto crítico más adelante? Todo apunta a que sí.

Como si el mundo de “The Last of Us” no tuviera ya suficientes problemas, el estreno de la temporada demostró que no solo hay monstruos fuera de las puertas de Jackson.

Todo sucedió durante una celebración de Nochevieja cuando Ellie y Dina (Isabela Merced) se besaron en medio de la pista de baile, frente a todos los asistentes a la fiesta y al exnovio de Dina, Jesse (el joven Mazino).

Seth (Robert John Burke), dueño de un bar local, interrumpió el momento mágico de Ellie y Dina, diciendo que estaban en un “evento familiar”. Tras insultarlas con un insulto homofóbico, Joel empujó a Seth al suelo en defensa de Ellie, lo que pareció molestarla aún más. Fue toda una escena y fue horrible. A medida que la relación entre Ellie y Dina se desarrolla, ¿se convertirá esta reacción de los vecinos en un tema recurrente? Esperamos que no.

Antes de que pregunten, sí, espectadores de “Gossip Girl”, Seth es interpretado por el mismo actor que interpretó a Bart Bass. Deja que Bart Bass sea horrible.

Abby (Kaitlyn Dever) y su equipo inician el episodio en un cementerio de las Luciérnagas junto al hospital del que escaparon Joel y Ellie. Está angustiada y desconsolada, y parece tener información de que Joel mató a un ser querido. (No se especificó quién).

“Despacio”, dijo, refiriéndose a cómo quería matar a Joel. “Lo mataremos despacio”.

Uno de los hombres de su grupo sugirió que se dirigieran a un grupo en Seattle donde un tipo llamado Isaac (Jeffrey Wright) podría acogerlos y ayudarlos a obtener una pista sobre dónde está Joel.

Tras el salto temporal de cinco años, Abby parecía haber encontrado finalmente a Joel en Jackson. Con una aterradora expresión de convicción en su rostro, el episodio termina con Abby acercándose lentamente a los muros de Jackson.

Al final del episodio, hay un primer plano dramático de una tubería rota en las calles de Jackson, de la que salen en espiral Cordyceps vivos. Es inquietante y escalofriante, y un final de suspenso perfecto para lo que está por venir. También podría ser a lo que se refería el creador y productor ejecutivo, Neil Druckmann, cuando adelantó la amenaza que enfrenta Jackson.

En una entrevista con CNN en marzo, Druckmann dijo que los espectadores podrán ver cómo sería “si una horda entera (de zombis) penetrara los muros de Jackson y entrara” y que los espectadores verán “lo que está en juego aquí en este mundo para esta comunidad”.

Parece que será un evento lleno de acción cuando llegue el momento, sobre todo teniendo en cuenta lo que Ellie observó cuando ella y Dina se encontraron con una niña infectada en el estreno. En cierto momento, les dijo a María y al concejal que eran mucho más inteligentes que el típico zombi descerebrado sediento de sangre. ¡Prepárense para lo que viene, gente!

