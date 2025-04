Quién era Rubby Pérez, el merenguero durante cuya presentación se derrumbó el techo de una discoteca de República Dominicana

“La voz más alta del merengue” quedó silenciada por la tragedia del Jet Set. Mientras el cantante dominicano Rubby Pérez…

“La voz más alta del merengue” quedó silenciada por la tragedia del Jet Set. Mientras el cantante dominicano Rubby Pérez se encontraba presentando su show este martes en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, el techo del club nocturno se derrumbó, y dejó al menos 124 personas muertas y cientos de heridas.

Incluso horas después, su familia no perdía la esperanza de encontrarlo con vida. Pero el miércoles las autoridades confirmaron que murió en el colapso. Tenía 69 años.

Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, también se encontraba cantando con él cuando colapsó el techo de la discoteca. Tras el derrumbe, contó que le dijo: “Papi, ayúdame porque no puedo hacer mucha fuerza, estoy operada”. Frente a esto, añadió, el cantante le contesto: “Okey, quédate en tu micrófono y yo me quedo en el mío”. “Si no, no estaría aquí”, relató Zulinka a Univision ―afiliada de CNN.

Conocido por sus éxitos como “Volveré” y “El Africano”, Roberto Antonio Pérez Herrera, más conocido como “Rubby”, quien nació el 8 de marzo de 1956, en Haina, República Dominicana, era un músico, intérprete y cantante de merengue conocido por su poderoso tono de voz. Incluso, era apodado como “La voz más alta del merengue”.

Estudió en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo y, en sus inicios, participó en el Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil, Los Juveniles de Baní y Los Hijos del Rey.

Sin embargo, el auge de la carrera de Pérez comenzó en la década de 1980, primero como integrante de la orquesta de Wilfrido Vargas, luego en grupos como Los Pitágoras, y más tarde como solista.

Vargas escribió en su cuenta de Instagram: “Estoy destrozado. El mejor cantante que ha dado el género, la voz más alta del merengue. El amigo y el ídolo de nuestro género se nos acaba de ir. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir en el más terrible de los sueños”.

Entre las producciones musicales de Rubby Pérez, destacan “Buscando tus besos” ―su primer disco, que fue lanzado en 1986―, al que siguió “Fiesta para Dos” ―de 1988―, su álbum homónimo “Rubby Pérez” ―estrenado en 1989―, seguido de “Simplemente amor”, “Amores extraños”, “No te olvides” y su último álbum, “Hecho está” ―estrenado en 2022.

Sus temas musicales más exitosos fueron “15.500 noches”, “Volveré” y “Buscando tus besos”. El último videoclip de Rubby Pérez fue “Y no voy a llorar”, lanzado el pasado 14 de febrero.

Rubby Pérez tenía programadas varias presentaciones antes de su muerte. Estaba previsto que el próximo 10 de mayo se presentara en un club nocturno de Nueva York; de igual forma, tenía presentaciones en Maryland, Massachusetts y la Florida, programadas entre mayo y julio.

Si bien su éxito en la música no tardó en llegar, el deseo inicial de Pérez era ser beisbolista. Sin embargo, su sueño se vio frustrado luego de sufrir un accidente en 1972, cuando tenía 14 años, por el que su pierna izquierda quedó gravemente afectada.

“Yo venía con papá de Azua. Papá era chofer de carro público. Entonces yo me estaba pasando las vacaciones en Baní, con él, donde vivíamos. Y él me dijo espérame a las 6 a.m. en la entrada de la carretera de Azua a Baní (…) para llevarte a lo de tu abuelita para que te quedes y comiences la escuela (…) Se le hizo tarde y no pudo entrar a Haina y se paró en el puente de Piedra Blanca de Haina y me dijo: ‘Toma este dinero, agarra un carrito y vete al pueblo, porque yo no puedo entrar porque voy tarde’. Toda la vida papá se quedó lamentándose sobre eso”, contó, emocionado, en entrevista en el podcast de Tony Dandrades en mayo del año pasado.

Mientras estaba esperando el auto, un vehículo que estaba escapando de la Policía chocó directamente contra Rubby.

“Eso me costó un año de mi vida para aprender a hablar otra vez, aprender a caminar (…) He aceptado esto con mucha dedicación y diciendo que el Señor no le confía batallas difíciles a los soldados que son débiles”, dijo en la entrevista.

Otra de las grandes tragedias que había sufrido Rubby fue la muerte de su esposa, Inés Lizardo, en 2022.

“Inés era para mí todo, era mi principio y mi fin, era mi norte. (…) El problema es que yo no encuentro qué hacer con el espacio que ella dejó”, comentó entre lágrimas.

Pérez también era reconocido por su colaboración y acción social. Por ejemplo, viajó y otorgó ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto de Haití del 2010.

Aunque su vida terminó de forma trágica, su marca en el merengue dominicano y en la cultura latina permanecerá imborrable, no solo por su inconfundible voz, sino también por su historia de superación y entrega, que se hicieron visibles hasta el último minuto.

Con información de Ivonne Valdés, de CNN, y EFE.

