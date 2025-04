¿Qué significa la revocación del estatus legal de los migrantes que ingresaron a EE.UU. con la app CBP One?

El Gobierno del presidente Donald Trump revocó este lunes el estatus legal de los migrantes que habían obtenido un permiso…

El Gobierno del presidente Donald Trump revocó este lunes el estatus legal de los migrantes que habían obtenido un permiso temporal para vivir en Estados Unidos a través de la aplicación gratuita CBP One. Se trata de la última de una serie de medidas orientadas a frenar la inmigración en EE.UU.

La administración Trump ya había desactivado la aplicación en enero y la reemplazó con la CBP Home, otra aplicación a través de la cual los migrantes podían informar su intención de “autodeportarse”.

La CBP One, lanzada durante el Gobierno de Joe Biden, era una de las vías más importantes para quienes buscaban ingresar al país. De hecho, va fue una pieza clave de la estrategia de la pasada administración para crear y ampliar las vías legales para ingresar a EE.UU., en un intento por desalentar los cruces fronterizos ilegales.

Generalmente, a quienes tramitaban su permiso a través de la app se les permitía permanecer en el país durante dos años con autorización para trabajar bajo una autoridad presidencial llamada permiso de permanencia temporal. Se trataba del primer paso antes de proceder a algún pedido de asilo.

La aplicación permitía iniciar este trámite antes de llegar al cruce fronterizo para ahorrar tiempos de espera y agilizar los procesos.

“Es hora de que abandonen Estados Unidos”, decía un correo electrónico enviado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y compartido en un grupo de Facebook de inmigrantes que ingresaron al país a través del CBP One, según dijo a CNN Junek Vargas, investigadora y especialista en inmigración.

“Usted se encuentra aquí gracias a un permiso humanitario otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional por un periodo limitado”, continuaba el mensaje. “El DHS apela a su derecho de dar su permiso por terminado de forma inmediata”.

“Si no abandona Estados Unidos de forma inmediata usted será sujeto de acciones legales que potencialmente resulten en su expulsión del país”, decía el correo electrónico, después de agregar que esto también implicaba el fin del permiso de trabajo obtenido con CBP One.

“No intente permanecer en Estados Unidos. El Gobierno federal lo encontrará”, finalizaba el mensaje.

Muchos migrantes dicen haber recibido correos electrónicos similares. CNN contactó al DHS para confirmar la veracidad del mensaje y el número de personas que lo recibieron, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

La abogada de inmigración Elizabeth Uribe explicó a CNN que, hasta ahora, quienes utilizaban CBP One para presentarse ante un funcionario estadounidense en la frontera y entrar al país bajo un parole temporal. Posteriormente, debían presentar su solicitud de asilo ante una corte de inmigracion. “Tengo varios clientes en esa situación, que entraron con CBP One pero aún no tienen cita en la corte, y que se preguntan si llegarán a esa instancia y qué pasará cuando eso suceda”, indicó. “Todavía no está claro”.

Sobre esto, Junek Vargas dijo que el objetivo gbernamental es que los migrantes teman por su futuro y que ese ya es uno de sus efectos. “Hasta ahora, quienes tenían un permiso vía CBP One estaban tranquilos y se sentían seguros. Ahora podrán ser objeto de las mismas redadas que los demás, por ejemplo, cuando están camino a su trabajo”, indicó.

“Y es posible que cuando esas personas se presenten ante un juez para tramitar su caso sean detenidos y posteriormente deportados”, explicó.

Desde enero de 2023, más de 936.500 personas utilizaron la plataforma para programar citas para presentarse en los puertos de entrada ante funcionarios de inmigración, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP). Todas esas personas entraron al país gracias a lo tramitado a través de la aplicación.

“No creo que todas las personas que entraron con el CBP One estén afectados por esta medida. Algunos de los que entraron vía la app ya están el proceso de regularización porque se les aprobó el asilo, por ejemplo; otros pidieron un Estatus de Protección Temporal (TPS) —un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades—”, dijo Vargas. “Es el caso de muchos venezolanos, que entraron vía CBP One y después aplicaron al TPS. El problema es que Trump también canceló ese beneficio. Lo más probable es que la medida de esta semana aplique solo a las personas que ingresaron vía CBP One y que no apelaron hasta ahora a ninguna otra vía de regularización”.

La administración Trump también anunció el fin del TPS para casi 600.000 venezolanos y unos 500.000 haitianos, aunque un juez federal lo detuvo temporalmente, incluyendo el de unos 350.000 venezolanos que tenían previsto perder el beneficio el lunes.

En este momento, una decisión judicial ha detenido temporalmente los planes de Trump.

Uribe también dijo a CNN que aún no se conoce el alcance de la medida. “Por ahora la notificación sobre la terminación del programa solo fue enviada a algunas personas, no a todas. Pero es posible que la administración lo haga por etapas”, explicó, y añadió la misma aclaración que Vargas: “Entre esas más de 900.000 personas que ingresaron vía CBP One, muchos ya se encuentran en “removal proceedings” (procedimientos de deportación) ante una corte de inmigración como consecuencia de otras de las medidas antiinmigración del Gobierno de Trump”. Es el caso de los afectados por el fin del TPS.

Para Vargas, la situación actual es consecuencia de los límites que tuvo CBP One durante el Gobierno de Biden. “Fue una de las críticas que se le hicieron durante los dos años que estuvo vigente la aplicación: al fin de cuentas funcionó como una manera de alentar los procesos de entrada y externalizar la frontera al Gobierno de México. Daba una entrada regular y temporal pero no daba un camino a la regularidad, sino que cada persona debía arreglársela apelando a alguno de los programas vigentes, si es que eso era posible”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.