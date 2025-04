Qué productos y servicios suben de precio en EE.UU. con los aranceles a México, China y Canadá

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunciará el 2 de abril el conjunto de aranceles que ha prometido desde el…

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunciará el 2 de abril el conjunto de aranceles que ha prometido desde el comienzo de su administración contra los socios comerciales del país. Se desconoce exactamente cómo se hará efectiva esa medida (Trump podría imponer un arancel universal a todas las importaciones), pero los funcionarios aseguran que entrará en vigor de inmediato.

Trump hará este importante anuncio de la política comercial de su Gobierno en un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca a las 4 p.m. (hora de Miami).

Cuánto subirán los precios -y cuándo- dependerá de la medida en que las empresas absorban el mayor costo de los aranceles o reconfiguren sus cadenas de suministro para minimizar los costos, así como de la cantidad de existencias que tengan a mano.

Aquí es donde los estadounidenses podrían sentir más el aguijón:

México y Canadá suministran una parte significativa de varias categorías clave de alimentos. Por ejemplo, México es el mayor proveedor de frutas y verduras a Estados Unidos, mientras que Canadá lidera las exportaciones de cereales, ganado y carnes, aves de corral y más.

Los productos agrícolas de México y Canadá, en particular, podrían encarecerse para los consumidores, debido a que los minoristas de comestibles operan con márgenes de beneficio más estrechos que la mayoría de las industrias. Con poco margen para absorber los mayores costos arancelarios, las tiendas de comestibles podrían tener que repercutirlos en los compradores.

Aunque Estados Unidos suele exportar más productos agrícolas de los que importa, el valor de las importaciones ha aumentado más rápidamente que el de las exportaciones en la última década, según el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés). Además, el cambio climático ha aumentado la dependencia estadounidense de países como México, donde las condiciones de cultivo son más favorables.

El año pasado, EE.UU. importó US$ 46.000 millones en productos agrícolas de México, según datos del USDA. Esta cifra incluye US$ 8.300 millones en verduras frescas, US$ 5.900 millones en cerveza y US$ 5.000 millones en licores destilados.

Pero la mayor categoría de importaciones agrícolas de México el año pasado fueron las frutas frescas, de las que EE.UU. importó US$ 9.000 millones, de los que US$ 3.100 millones correspondieron a aguacates.

Y además de los aranceles a México, Canadá y China, Trump también ha propuesto un arancel separado sobre las importaciones agrícolas, lo que podría aumentar aún más el precio de los alimentos procedentes de estos países y de todo el mundo.

Los productos electrónicos de consumo se encuentran entre los principales bienes que EE.UU. importó de China el año pasado, según datos federales de comercio.

Esto incluye teléfonos móviles, televisores, ordenadores portátiles, consolas de videojuegos, monitores y todos los componentes que los alimentan.

China también es un importante proveedor de electrodomésticos. Estos, junto con los juguetes y el calzado, están especialmente expuestos a las amenazas arancelarias de Trump.

Un asombroso 99% de los zapatos vendidos en Estados Unidos son importados, según Footwear Distributors & Retailers of America, un grupo comercial que representa a Nike, Steve Madden, Cole Haan y otras marcas de calzado.

Más de la mitad (56%) del calzado que se vende en Estados Unidos se fabrica en China, según el grupo comercial.

Estados Unidos también depende de China para juguetes y material deportivo, como balones de fútbol y pelotas de béisbol. Estados Unidos importa de China el 75% de sus juguetes y material deportivo.

Los autos que se venden en Estados Unidos ya no son exclusivamente de fabricación estadounidense. En muchos casos, las piezas cruzan varias veces las fronteras de México y Canadá antes de que se termine de fabricar un coche, ya sea en Estados Unidos o en un país vecino. Los fabricantes de automóviles construyeron plantas en toda Norteamérica en lo que había sido una zona de libre comercio.

Peter Nagle, economista especializado en automoción de S&P Global Mobility, dijo a CNN: “Probablemente no hay ningún vehículo en el mercado actual que no se vea afectado de alguna forma o manera por los aranceles”. “Yo pienso que los precios empezarán a cambiar en las una o dos semanas posteriores a la entrada en vigor de los aranceles”.

El costo de producir vehículos en toda Norteamérica subirá entre US$ 3.500 y US$ 12.000, según el análisis de datos públicos y privados realizado por Anderson Economic Group, un grupo de expertos con sede en Michigan. Y como no tendrá sentido fabricar algunos modelos con esos costos más elevados, sobre todo coches con paquetes de opciones más baratos, es probable que se produzcan recortes en la producción, y en los puestos de trabajo, en toda la industria, dijo Patrick Anderson, director general del grupo.

“Los fabricantes dejarán de producir algunos modelos”, predijo Anderson. Y dijo que la sugerencia de Trump de que los fabricantes de automóviles trasladarán rápidamente la producción de nuevo a Estados Unidos en respuesta no es en absoluto realista. Es una propuesta cara que podría tardar años en lograrse”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.