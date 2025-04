Qué hay que saber de la orden de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. sobre la Ley de Enemigos Extranjeros

Menos de dos semanas después de que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. permitió al presidente Donald Trump usar…

Menos de dos semanas después de que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. permitió al presidente Donald Trump usar una controvertida autoridad de tiempos de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones, el tema ha vuelto a los jueces en una segunda apelación de corta duración con enormes consecuencias potenciales.

La situación era completamente previsible.

Después de emitir una orden opaca por 5-4 a principios de este mes que permitió a ambas partes reclamar la victoria, al alto tribunal le han pedido por segunda vez que impida a la administración Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros. Esa revisión tendrá lugar mientras las cortes inferiores comienzan a debatir sobre qué tipo de aviso debe proporcionar el gobierno a aquellos que son objeto de la ley y qué pasos pueden tomar los migrantes para combatirla.

En una rara orden nocturna emitida por el alto tribunal este sábado por la mañana temprano, una mayoría de jueces bloqueó a la administración Trump de deportar a un grupo de inmigrantes en Texas. Dos conservadores, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, disintieron de la decisión.

El breve fallo de la corte no explicó su razonamiento. Los magistardos ordenaron a la administración Trump responder a la apelación de emergencia “lo antes posible”, lo cual hizo más tarde el sábado. Mientras tanto, la corte dijo: “Se ordena al gobierno que no remueva a ningún miembro de la clase putativa de detenidos de los Estados Unidos hasta nueva orden de esta corte”.

La administración Trump respondió más tarde el sábado, diciendo a la Corte Suprema que quiere la autoridad para remover a los venezolanos detenidos en Texas bajo leyes distintas a la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros mientras continúa el litigio sobre sus posibles deportaciones.

Y la Corte Suprema señaló que probablemente dirá más en los próximos días o semanas sobre lo que sucederá con los migrantes en el centro de varios casos judiciales de rápida evolución sobre la Ley de Enemigos Extranjeros que se están desarrollando en tribunales de Nueva York, Colorado y Texas.

La Casa Blanca el sábado centró su atención en las demandas, en lugar de en la Corte Suprema en sí.

“El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense usar todas las medidas legales para eliminar la amenaza de los inmigrantes ilegales terroristas”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, agregando: “Confiamos en la legalidad de las acciones de la administración”.

La Casa Blanca ha alegado que las personas que ha deportado bajo la ley son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, pero la evidencia que lo demuestre ha sido escasa. Los abogados del gobierno han citado tatuajes en inmigrantes o ropa vinculada a pandillas en documentos judiciales para alegar criminalidad.

La Corte Suprema emitió una orden confusa y no firmada el 7 de abril en otra apelación de emergencia relacionada con la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que Trump invocó para eludir el proceso regular requerido para remover a ciertas personas en el país ilegalmente.

La corte técnicamente permitió a la administración continuar usando la controvertida ley, una victoria para Trump. Y bloqueó una vía legal clave que los grupos de derechos civiles intentaban usar para impugnar la invocación de la ley por parte de Trump y cerrar su uso por completo.

Al mismo tiempo, la corte dijo que los migrantes sujetos a deportación bajo la ley tenían derecho a un aviso y una oportunidad de impugnar su remoción a través de peticiones de hábeas corpus federales, demandas presentadas por personas que afirman que están siendo detenidas ilegalmente por el gobierno, lo que marca al menos una victoria parcial para los migrantes.

¿Cuánto aviso? La corte no lo dijo. ¿Cómo reconciliar el hecho de que las peticiones de hábeas corpus son típicamente presentadas por prisioneros para buscar la liberación de la detención, no para detener deportaciones? Casi silencio. ¿Y qué pasa con los más de 200 venezolanos que ya fueron apresuradamente subidos a aviones y deportados a El Salvador? No está claro.

Ciertamente, la Corte Suprema a menudo es reticente a entrar en detalles en su expediente de emergencia, y por una buena razón. A menudo, el registro fáctico es incierto. Y los jueces generalmente están ansiosos por evitar cambiar la ley sin un informe más completo y un argumento oral.

Pero la decisión del 7 de abril, quizás prudente en su cautela, no obstante le dio a Trump un montón de margen de maniobra. La Casa Blanca tomó todo, reclamando una victoria completa y comenzando el proceso de volver a depender de la ley.

Siguiendo el ejemplo de la Corte Suprema, la Unión Americana de Libertades Civiles presentó una serie de demandas de hábeas corpus buscando proteger a clientes identificados, así como a venezolanos “en situaciones similares” que podrían ser potencialmente objeto de la Ley de Enemigos Extranjeros. Varios tribunales inferiores, incluidos uno en Nueva York y otro en Texas, emitieron órdenes temporales que bloquean a la administración de deportar personas bajo la ley mientras considera los casos.

Esas órdenes protegen solo a los migrantes en las regiones geográficas cubiertas por los tribunales federales en juego.

Esta semana, grupos de derechos de los inmigrantes dijeron que varios detenidos venezolanos en el norte de Texas no cubiertos por órdenes anteriores comenzaron a recibir avisos del gobierno de que están sujetos a deportación bajo la ley.

La ACLU ha dicho que esos avisos, ahora requeridos por la Corte Suprema, estaban en inglés, indescifrables para al menos algunos de los detenidos de habla hispana. Los avisos, dijo la ACLU, no indicaban cómo las personas que los recibieron podían impugnar su remoción. El grupo dijo que los detenidos enfrentaban una remoción “inminente”, a pesar de la dirección de la Corte Suprema de que tengan suficiente tiempo para buscar una revisión independiente de su caso.

Dos inmigrantes presentaron una petición de hábeas corpus en un tribunal de distrito federal en Abilene, Texas, el miércoles, buscando una orden temporal que bloquee su deportación y la remoción de personas “en situaciones similares” detenidas en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas.

El juez de distrito de EE. UU. James Hendrix, a quien Trump nominó para el tribunal en su primer mandato, denegó la solicitud para los dos migrantes, señalando que el gobierno había “respondido inequívocamente” que no tenía la intención de removerlos, por lo que no estaban en riesgo inmediato de deportación.

Hendrix dijo que “reserva la decisión” sobre si la ACLU podría proteger a una clase más amplia de migrantes desconocidos, pero dijo que ordenaría argumentos escritos sobre esa cuestión “a su debido tiempo”.

Si los grupos pueden establecer una “clase” de migrantes afectados por el caso es un punto técnico pero importante: Sin una clase, cada migrante que reciba un aviso de posible remoción tendrá que presentar su propia petición de hábeas corpus y luchar su caso individualmente. Las peticiones de hábeas son notoriamente difíciles de ganar en un tribunal federal, y será un desafío para la mayoría de los inmigrantes obtener abogados.

Insatisfecha con el resultado, y quizás desconfiando de la administración Trump para cumplir su palabra, la ACLU apeló al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU. con sede en Nueva Orleans. Un panel de jueces del tribunal de apelaciones en el tribunal conservador denegó la solicitud.

Los migrantes luego recurrieron a la Corte Suprema el viernes, presentando su apelación de emergencia ante Alito, quien maneja apelaciones rápidas del 5º Circuito.

Notablemente, la Corte Suprema no concedió técnicamente la solicitud de la ACLU en su orden de medianoche, pero no obstante dio a los grupos lo que buscaban: una suspensión temporal de las deportaciones en cuestión hasta que tuviera más tiempo para revisar la apelación. Esa decisión no significa necesariamente que los migrantes ganarán su caso, solo que no pueden ser removidos por ahora.

La pelota sigue en la cancha de la Corte Suprema.

En su orden nocturna, los jueces bloquearon a la administración Trump de tomar más medidas sobre los detenidos en Texas hasta que proporcione más claridad.

También ordenó al Departamento de Justicia responder a la solicitud de la ACLU “lo antes posible”. El Departamento de Justicia lo hizo el sábado por la noche, argumentando que los jueces deberían negar la solicitud de detener las remociones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

“El gobierno ha acordado no remover, de acuerdo con la AEA, a aquellos detenidos bajo la AEA que presenten reclamos de hábeas corpus”, escribió el Procurador General de EE. UU., D. John Sauer, el principal abogado de apelaciones de la administración Trump. “Este tribunal debería disolver su actual suspensión administrativa y permitir que los tribunales inferiores aborden las preguntas legales y fácticas relevantes en primera instancia, incluyendo el desarrollo de un registro fáctico adecuado”.

Sauer, en otras palabras, argumentó que el caso se había movido demasiado rápido para que los tribunales inferiores establecieran los hechos.

Pero como argumento de respaldo, la administración Trump luego dijo al alto tribunal que quiere claridad de que puede remover al menos a algunos de los mismos migrantes bajo leyes de inmigración menos controvertidas. La orden de la Corte Suprema el sábado no distinguió entre deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y otras leyes que requieren el debido proceso normal antes de remover a personas del país.

El último escrito de Sauer carecía de gran parte del alarde de argumentos escritos anteriores que la administración ha presentado a la Corte Suprema y fue relativamente directo. El tono puede reflejar el paso inusual que tomó el alto tribunal en su orden el sábado temprano al cerrar el esfuerzo de la administración para remover rápidamente a los migrantes.

Alito, mientras tanto, indicó que explicaría su decisión de disentir en una opinión que probablemente llegará en cuestión de días.

Esta historia ha sido actualizada con desarrollos adicionales.

