CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 518 521 505¾ 506¾ —8¾ Jul 533 537 523¾ 526 —5 Sep 548 551¾ 538¾ 540¾ —5¼ Dec 571½ 575¼ 562½ 564½ —5¼ Mar 593¾ 595½ 583 585 —5½ May 604½ 606¾ 594¾ 596¾ —5¾ Jul 612 613¼ 601 603 —6 Sep 622¼ 622¼ 614 614 —7¼ Dec 630¾ 631 630 630 —7¾ Est. sales 114,907. Mon.’s sales 166,699 Mon.’s open int 446,741 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 475½ 477¼ 461 462¼ —13¼ Jul 482¾ 485¼ 469¾ 471¾ —11½ Sep 441½ 442¼ 434 435¾ —5¾ Dec 449½ 451 443¼ 445¼ —5 Mar 464½ 465¾ 458½ 460 —5 May 474 474¾ 467¾ 469½ —4½ Jul 479¼ 480¼ 473½ 474¾ —4½ Sep 462½ 464½ 460 460¼ —3 Dec 465¼ 467½ 461¾ 463¼ —3 Mar 477½ 478 473¾ 475 —2¾ Est. sales 520,703. Mon.’s sales 610,306 Mon.’s open int 1,587,474 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 370¼ 385 367½ 385 +15¾ Jul 355¾ 360 350 355¾ —3¼ Est. sales 391. Mon.’s sales 705 Mon.’s open int 2,544 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1051½ 1052¾ 1034¾ 1040½ —11½ Jul 1062 1063¼ 1045¾ 1052½ —10 Aug 1053½ 1055½ 1039½ 1045¾ —8¾ Sep 1031 1032¾ 1017½ 1022½ —9 Nov 1034 1035¾ 1020½ 1025 —9¾ Jan 1046½ 1048 1032¾ 1037¼ —9¾ Mar 1051¾ 1051¾ 1037¾ 1041¾ —9 May 1057¾ 1059¼ 1045 1049½ —8¼ Jul 1066¾ 1067¼ 1053½ 1057¼ —8½ Nov 1044½ 1044¾ 1033¾ 1036½ —6½ Est. sales 236,356. Mon.’s sales 279,835 Mon.’s open int 769,929

