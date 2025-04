CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 540 540¾ 531½ 535¼ —3¼ Jul 554¼ 555¼ 545½ 549¾ —2½ Sep 568½ 569½ 560½ 564½ —3 Dec 590½ 592 583¼ 586½ —3¾ Mar 609¾ 610½ 602½ 605¾ —3¾ May 621 621½ 613½ 616¼ —4¼ Jul 623½ 623½ 617½ 619 —4¾ Sep 632½ 632½ 632½ 632½ — ¼ Est. sales 85,092. Mon.’s sales 83,004 Mon.’s open int 458,150, up 1,372 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 481¾ 483 475¼ 475¾ —6 Jul 490 491¾ 482¾ 483¼ —6¾ Sep 456¼ 456¾ 448¾ 449¼ —7½ Dec 464 464½ 456¾ 457¾ —6¾ Mar 476¾ 477 470¼ 471 —6 May 484 484½ 478 478¾ —5½ Jul 487¾ 488¼ 481¾ 482½ —5¼ Sep 469½ 469½ 465 465 —4¼ Dec 469¾ 470½ 466 466½ —3¾ Mar 479½ 479½ 477¼ 477¾ —3½ May 483¼ 483¼ 483¼ 483¼ —3¾ Dec 464 464 462¾ 462¾ Est. sales 342,562. Mon.’s sales 312,325 Mon.’s open int 1,709,339 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 355¼ 361¼ 354 360½ +4¾ Jul 339 344¼ 338¾ 342½ +1 Sep 338½ 347¾ 338½ 347¾ +9¾ Est. sales 743. Mon.’s sales 681 Mon.’s open int 2,857, up 25 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1030¾ 1039½ 1030 1036½ +7 Jul 1042 1051½ 1041 1047½ +6 Aug 1038¼ 1046½ 1036¾ 1042 +4¼ Sep 1020¾ 1027½ 1018½ 1022¾ +2¼ Nov 1025¾ 1033 1023½ 1027¼ +1½ Jan 1038½ 1045 1036 1039¾ +1¼ Mar 1042¼ 1048¾ 1039½ 1044 +1¾ May 1048¾ 1055 1046½ 1050½ +2¼ Jul 1056½ 1062¼ 1054½ 1058¼ +2¼ Nov 1041¼ 1041¼ 1034 1039¼ +4½ Est. sales 196,768. Mon.’s sales 167,368 Mon.’s open int 815,608, up 2,611

