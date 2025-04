CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 553 555¼ 542¾ 547½ —8¼ Jul 568¾ 570 557¾ 561¾ —8½ Sep 582 583¾ 572½ 576½ —7½ Dec 605¼ 605½ 595 598½ —7¼ Mar 620¼ 620¾ 613¾ 617 —6½ May 629 629¾ 624¾ 626¾ —6½ Jul 630¾ 632 627¾ 628¼ —6½ Est. sales 157,103. Fri.’s sales 235,880 Fri.’s open int 464,833 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 489 490¼ 484½ 485¾ —4½ Jul 495¾ 497½ 492¼ 493¾ —3¼ Sep 455 459¾ 453½ 455¾ — ½ Dec 462 466¾ 461 462½ —1 Mar 473¼ 478¼ 472¾ 474¼ —1 May 481 485 480 481¼ —1 Jul 484½ 488¾ 483½ 484¾ —1¼ Sep 468¼ 472½ 468 468¾ —1½ Dec 468¾ 473¼ 468¾ 469½ —1 Mar 481½ 481½ 480¾ 481 — ¼ Dec 462¾ 464½ 462¾ 464½ +3 Dec 462 462 462 462 +½ Est. sales 420,273. Fri.’s sales 684,456 Fri.’s open int 1,716,466, up 3,777 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 344½ 349¾ 338¾ 346½ +¾ Jul 342¾ 349 337 342¾ +2 Est. sales 516. Fri.’s sales 890 Fri.’s open int 2,949 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1040¾ 1049½ 1036¾ 1043 +¼ Jul 1050¼ 1059 1046½ 1051¼ —1¾ Aug 1043 1052½ 1039¼ 1044¾ — ¾ Sep 1022 1033½ 1019 1026¼ +2 Nov 1023¼ 1036 1020¾ 1029 +3½ Jan 1034½ 1047¾ 1032¾ 1041 +3½ Mar 1039 1049¾ 1036¼ 1042½ +2¾ May 1045¾ 1055½ 1042¾ 1048½ +2 Jul 1051¾ 1063½ 1051¾ 1057½ +3 Aug 1055½ 1055½ 1055½ 1055½ +5¼ Sep 1039½ 1039½ 1039½ 1039½ +5½ Nov 1034 1040 1027¾ 1035½ +4 Jan 1045 1045 1038½ 1038½ —3¾ Nov 1043 1043 1043 1043 +1½ Est. sales 250,689. Fri.’s sales 442,734 Fri.’s open int 823,354

