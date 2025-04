CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 537½ 545¾ 533¾ 539¼ +2¾ Jul 551¾ 560¼ 548¼ 553½ +3 Sep 565 573¾ 563 568¼ +3¾ Dec 588 594¾ 585 589¾ +3½ Mar 606½ 612½ 603¾ 607½ +2¼ May 616¾ 620¼ 614½ 618¼ +2½ Jul 618¾ 623½ 618¾ 619¾ +1½ Dec 643¾ 643¾ 643¾ 643¾ +4½ Est. sales 154,580. Mon.’s sales 179,379 Mon.’s open int 479,855 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 464½ 469¾ 462¾ 468¼ +3¾ Jul 470¾ 476¼ 469¼ 474 +3¼ Sep 439 444 438½ 440½ +1½ Dec 445¾ 450 445¼ 446¾ +¾ Mar 459 463¼ 458¾ 459¼ — ¼ May 467 470¾ 466¼ 466¾ — ½ Jul 472¼ 475 470¼ 470¾ — ½ Sep 450¾ 453 450 450¼ — ¼ Dec 451 454½ 451 451¼ — ¼ Mar 470 470 462¾ 462¾ May 476 476 476 476 +7½ Est. sales 409,164. Mon.’s sales 413,697 Mon.’s open int 1,831,846 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 340½ 342¾ 326½ 331½ —5¼ Jul 342¼ 342¼ 332 335 —6 Dec 343¼ 343¾ 338¼ 338¼ —5½ Est. sales 688. Mon.’s sales 649 Mon.’s open int 2,811 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 983¼ 1002¼ 982½ 998¼ +15¼ Jul 997¾ 1016 996½ 1010 +13 Aug 993½ 1010¼ 993½ 1003¼ +10¾ Sep 979¼ 993¾ 978¾ 983½ +5½ Nov 981 995¼ 980¼ 985¼ +4¼ Jan 996 1008½ 993½ 998¼ +3½ Mar 1001 1014 998½ 1003½ +2 May 1010¼ 1021¼ 1006 1010¼ +½ Jul 1021½ 1030 1015 1018½ — ½ Sep 1005 1005 1005 1005 +2½ Nov 1004 1010½ 996 998¾ —2¾ Nov 1010¾ 1010¾ 1010¾ 1010¾ — ½ Est. sales 454,085. Mon.’s sales 533,871 Mon.’s open int 877,422

