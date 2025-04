CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 530¾ 546½ 525¾ 536½ +7½ Jul 543 559¾ 539½ 550¾ +8 Sep 557½ 573¾ 554 564½ +7 Dec 581¾ 596 577 586¾ +6 Mar 599¼ 615¼ 598¼ 606 +5 May 611 625 611 615½ +3 Jul 621 626 617¾ 619¼ +2¼ Dec 640½ 645¾ 640½ 641 +½ Mar 654¾ 654¾ 649¾ 649¾ —1¾ Est. sales 140,715. Fri.’s sales 138,716 Fri.’s open int 490,830, up 3,587 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 456 467½ 454¼ 463½ +3¼ Jul 462¾ 473¾ 461¼ 470¼ +3 Sep 436¼ 444¼ 434¼ 440¼ +1 Dec 442¾ 450½ 442 447¼ +½ Mar 456 463¾ 455¼ 460½ May 463½ 471¾ 463½ 468¼ — ½ Jul 469½ 475½ 469½ 472½ — ¼ Sep 450¼ 455¾ 450¼ 451½ — ¼ Dec 449½ 456 449½ 452¾ Mar 462½ 466½ 462½ 462¾ —1¼ May 468¼ 468¼ 468¼ 468¼ —1½ Est. sales 314,102. Fri.’s sales 460,457 Fri.’s open int 1,878,743 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 340 349 330¾ 338 —4¾ Jul 344 352 335½ 342 —3¾ Sep 345 345 343 343 —4¾ Dec 342 342 340 340 —6½ Est. sales 557. Fri.’s sales 564 Fri.’s open int 2,835, up 6 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 971¾ 993½ 969½ 981¼ +4¼ Jul 988 1009 985 995½ +2½ Aug 984½ 1005½ 982¾ 992¼ +1 Sep 974 992¾ 970½ 979 — ½ Nov 978 997½ 975¾ 982½ —1¾ Jan 994¼ 1010½ 990 996 —2¼ Mar 1000 1016¼ 997½ 1001¾ —4 May 1006 1023¾ 1005¾ 1010¼ —4¼ Jul 1019¼ 1032½ 1015¾ 1018½ —5¼ Aug 1019¾ 1019¾ 1019¾ 1019¾ —1½ Nov 1000½ 1013½ 998½ 1003 —2¼ Nov 1014½ 1014½ 1014½ 1014½ — ¼ Est. sales 446,574. Fri.’s sales 572,066 Fri.’s open int 897,415, up 27,063

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.