CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 536¾ 539½ 520½ 528¾ —7¼ Jul 550½ 553½ 534¾ 542½ —7½ Sep 565¼ 568¼ 549¾ 557¼ —8 Dec 589¼ 591¾ 573¼ 580¼ —8¾ Mar 610 611¾ 594 600¾ —8¾ May 622 622 606 611¾ —9¼ Jul 622¼ 622¼ 610 615¼ —8¼ Sep 620 620¼ 620 620 —12½ Est. sales 121,028. Thu.’s sales 152,543 Thu.’s open int 487,243 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 457¾ 462½ 449¼ 460 +2½ Jul 465½ 469½ 457¼ 467 +1½ Sep 439 440¾ 431½ 438 —1 Dec 447½ 448¾ 439¾ 445½ —2 Mar 461¾ 462¾ 454¼ 458¾ —2¾ May 469¾ 470¾ 463 467¼ —2½ Jul 474 475½ 467½ 471½ —2¾ Sep 454¾ 455¼ 448¼ 450¼ —3½ Dec 454½ 456 447 451¼ —3¼ Mar 466¼ 466¼ 460¾ 463 —2¼ Dec 457¾ 457¾ 452 452 —5 Est. sales 400,779. Thu.’s sales 474,685 Thu.’s open int 1,888,920 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 351¾ 356¾ 344¾ 345 —7 Jul 354¼ 358¼ 348 349½ —7 Dec 360 360 346½ 346½ — ½ Est. sales 394. Thu.’s sales 694 Thu.’s open int 2,829 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1011 1012¾ 970¼ 977 —34½ Jul 1026¼ 1028¼ 986½ 992½ —33¾ Aug 1024¼ 1026 985¼ 991 —33½ Sep 1011¼ 1012½ 973 979¼ —32½ Nov 1016¾ 1017¾ 978 984¼ —32¾ Jan 1030 1030½ 992 998¼ —31½ Mar 1034½ 1035¼ 998½ 1005¼ —29¼ May 1041¼ 1041¾ 1007 1013¾ —27½ Jul 1049¼ 1049¾ 1015½ 1022¾ —26½ Nov 1023¾ 1024¾ 997¼ 1004 —21¾ Jul 1032½ 1036 1032½ 1036 —14¼ Nov 1015¼ 1015¼ 1013¼ 1013¼ —20½ Nov 1018 1018 1015 1015 —15 Est. sales 508,648. Thu.’s sales 372,118 Thu.’s open int 870,352, up 7,713

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.