CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 539 544 533¼ 539¼ +2¼ Jul 551¾ 557½ 547¼ 552¾ +2¼ Sep 568¾ 572¾ 563¼ 568½ +2¼ Dec 590½ 595¼ 586½ 591½ +2¼ Mar 609¼ 614 605¾ 610¾ +2½ May 618¾ 623¾ 616 620 +1¼ Jul 620 624¼ 618 622¾ +1¾ Dec 639¾ 639¾ 639¾ 639¾ —2½ Est. sales 100,283. Mon.’s sales 145,467 Mon.’s open int 488,277, up 1,070 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 457¾ 465 454 460 +2¾ Jul 463½ 470¾ 461¼ 466½ +3¼ Sep 435¼ 441¼ 433¼ 440¼ +5½ Dec 442 448 440¾ 447¼ +5¼ Mar 455 461 454 460¼ +5¼ May 462¼ 468½ 461¾ 468 +5¼ Jul 466 472¼ 466 472 +5¼ Sep 446¼ 451 446 451 +4 Dec 447 452½ 447 452¼ +4½ Mar 458¼ 463½ 458¼ 463½ +4½ Est. sales 340,809. Mon.’s sales 650,045 Mon.’s open int 1,881,568, up 37,424 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 348½ 359 346¼ 354½ +8¼ Jul 347¾ 355¾ 345¾ 355¾ +9½ Sep 349¼ 349¼ 349¼ 349¼ +4¾ Est. sales 720. Mon.’s sales 1,165 Mon.’s open int 2,755, up 50 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1014¾ 1034 1010½ 1031¼ +16½ Jul 1028 1048 1024½ 1046 +17¾ Aug 1025¾ 1046½ 1022½ 1045 +19 Sep 1014½ 1033 1011 1032 +17½ Nov 1019¾ 1037 1015½ 1036¼ +17 Jan 1031¾ 1048½ 1027½ 1047¾ +16½ Mar 1034½ 1049¾ 1030¼ 1049 +15¼ May 1037 1054 1036 1053½ +14¼ Jul 1044¼ 1060½ 1043¼ 1060¼ +14½ Aug 1047¼ 1047¼ 1047¼ 1047¼ +7¼ Nov 1015¾ 1032 1015¼ 1031¾ +14¾ Est. sales 269,829. Mon.’s sales 313,367 Mon.’s open int 860,728, up 7,172

