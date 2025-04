Paloma Herrera: “Nunca lo sentí como una obligación, ni como presión”

Paloma Herrera, bailarina de ballet argentina, habló este sábado con CNN Radio sobre sus inicios en una gran carrera que…

En Aire de Mañana con Guillermo Panizza indicó: “Siempre sentí para mí que nunca fue trabajo lo mío, no lo siento como que cuando decís, ay, qué vida sacrificada. Nunca lo sentí así, tal vez la gente lo ve así desde afuera, que las horas, que los viajes, que la dedicación”, dijo.

“Yo jamás, jamás lo sentí así, desde que tengo conciencia, empecé a bailar a los 7 años y es como que mi vida fue como poco, pero nunca lo sentí así, nunca lo sentí y es un poco lo que siempre trato de resaltar”, agregó.

Herrera en esta línea añadió: “Pienso que el mundo de ballet siempre lo pusieron como la película Black Swan, el cine negro, que es todo como terrible y sacrificado”.

“Para mí es todo lo contrario, yo no lo viví así. Tal vez hay personas, también es personalidad, hay gente que lo sufre un montón. En mi caso, yo siempre adoré mi carrera, me encantaba, desde muy chiquita nadie me obligó”, anotó.

En charla con CNN Radio, la bailarina aseguró: “Nunca lo sentí como una obligación, ni como presión, ni como que alguien me estaba obligando para hacer algo. No, entonces no me identifiqué para nada con esa película, para nada”, completó.

“Siete años, siete años y desde ese primer día ha sido mi religión, mi lugar en el mundo, mi burbuja”, recordó.

Con respecto a su estadía en Manhattan señaló: “La verdad que es una pregunta que me hacen un montón y es una pregunta que realmente tomé conciencia mucho después ¿cómo hice? Es realmente loco, lo pienso ahora, veo al chico de 15 años, digo ¿cómo hice?”, puntualizó.

“Sin embargo en ese momento me pareció lo más normal, me pareció lo más lógico, ni lo pensé, no se me cruzó por la cabeza un montón de gente obviamente, está segura, pasas de ser un estudiante a ir a unas mejores compañías del mundo en Nueva York en los 90, que no es lo que soy Nueva York realmente, era otra cosa”, acotó.

Con respecto a las personas con las que vivió: “Yo por suerte, tuve la suerte de una familia, amigos de amigos de mis papás, que hasta el día de hoy son mi familia postiza, ahora cuando vean Nueva York a visitar, me quedo en la casa de ellos, son hasta el día de hoy mi familia postiza, porque bueno, ellos me adoptaron como hija los primeros tres años, hasta que yo después a los 18 tuve mi departamento y me fui a vivir sola”.

“Pero los primeros años que eran fundamentales, ellos me adoptaron como hija y estuvieron conmigo y siempre estuve en la familia de ellos, y realmente para mí fue súper importante, por eso estoy siempre agradecida a ellos, que son maravillosos, y sí, vivía con ellos, pero me iba a ensayar súper temprano, me volví a la noche tarde, estaba todo el día ensayando, iba a giras”, cerró.

