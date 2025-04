CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 507¼ 518¼ 505 518¼ +12½ Jul 526¼ 538¼ 523¼ 537¾ +12¼ Sep 541½ 552¼ 537¾ 551½ +11 Dec 565¼ 575 561½ 574½ +10½ Mar 584¾ 594½ 582 594 +9¾ May 595½ 605½ 593¾ 605 +8¾ Jul 602½ 611 600¼ 610¾ +8¼ Sep 614¾ 617½ 613¼ 617¼ +2½ Dec 630 633¾ 630 633¾ +2½ Est. sales 66,084. Tue.’s sales 134,538 Tue.’s open int 447,242, up 501 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 461 470 460½ 469½ +9 Jul 470¾ 478½ 468½ 477½ +7¼ Sep 435 439 432½ 438 +3¼ Dec 445 448 442¼ 447¼ +2¾ Mar 460¼ 462 457 461½ +2 May 469½ 471 466½ 470¾ +2 Jul 475 476¾ 472¼ 476 +1¼ Sep 460½ 461 458¼ 460¾ +½ Dec 463¼ 463½ 460½ 462 — ½ Mar 474¾ 474¾ 472¾ 473¾ — ¼ Dec 457 457 457 457 — ¼ Est. sales 181,261. Tue.’s sales 609,726 Tue.’s open int 1,543,934 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 358¾ 361½ 355¾ 361½ +4 Sep 356 356 344½ 352¼ —3¼ Est. sales 325. Tue.’s sales 487 Tue.’s open int 2,515 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1040½ 1042½ 1028¼ 1034¼ —6¾ Jul 1052½ 1054½ 1038½ 1047 —5¾ Aug 1046¼ 1047¾ 1033¼ 1040¾ —5½ Sep 1022¾ 1024¼ 1010¼ 1017¼ —5¾ Nov 1024¾ 1026¼ 1013¼ 1021 —4¼ Jan 1037 1038¼ 1025 1032½ —4¾ Mar 1040¾ 1042½ 1030 1037½ —3¾ May 1048¾ 1049½ 1038 1044½ —4½ Jul 1055¼ 1055¼ 1046¾ 1052 —5 Aug 1044¾ 1045 1043¾ 1043¾ —9 Nov 1034 1034 1026¼ 1031 —4 Nov 1040 1040 1040 1040 —4½ Est. sales 113,818. Tue.’s sales 269,170 Tue.’s open int 752,688 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.99 48.99 48.10 48.47 —.38 Jul 49.50 49.50 48.48 48.91 —.42 Aug 49.31 49.50 48.51 48.90 —.43 Sep 49.30 49.37 48.42 48.75 —.46 Oct 48.98 49.15 48.25 48.54 —.46 Dec 49.09 49.18 48.29 48.57 —.45 Jan 49.10 49.13 48.26 48.48 —.49 Mar 48.85 48.88 48.12 48.34 —.48 May 48.75 48.75 48.10 48.27 —.48 Jul 48.78 48.97 48.09 48.27 —.47 Aug 47.91 47.93 47.90 47.93 —.59 Dec 48.06 48.25 47.49 47.50 —.38 Est. sales 62,137. Tue.’s sales 192,840 Tue.’s open int 547,896 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 290.50 291.90 287.90 290.80 +.30 Jul 298.20 300.00 295.70 299.30 +1.10 Aug 300.10 302.00 298.10 301.40 +1.00 Sep 301.20 302.90 299.30 302.50 +1.00 Oct 301.00 302.80 299.50 302.40 +.90 Dec 304.20 305.80 302.50 305.20 +.80 Jan 305.80 307.20 304.20 306.80 +.80 Mar 307.50 308.70 305.90 308.40 +.60 May 310.00 310.90 308.70 310.90 +.70 Jul 313.00 313.20 311.40 313.20 Aug 313.00 313.00 311.90 312.30 —1.00 Sep 311.10 311.80 311.10 311.40 —1.20 Dec 312.10 312.10 312.10 312.10 —.80 Est. sales 53,341. Tue.’s sales 197,405 Tue.’s open int 547,489

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.