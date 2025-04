CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 518 521 511¼ 512¼ —3¼ Jul 533 537 527½ 528½ —2½ Sep 548 551¾ 542¼ 543½ —2½ Dec 571½ 575¼ 566 567 —2¾ Mar 593¾ 595½ 586¼ 586¾ —3¾ May 604½ 606¾ 597½ 598½ —4 Jul 612 613¼ 605 605¼ —3¾ Sep 622¼ 622¼ 622¼ 622¼ +1 Est. sales 69,581. Mon.’s sales 166,699 Mon.’s open int 446,741 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 475½ 477¼ 465½ 466¼ —9¼ Jul 482¾ 485¼ 473 474½ —8¾ Sep 441½ 442¼ 434¾ 435¼ —6¼ Dec 449½ 451 444 444¾ —5½ Mar 464½ 465¾ 459 459½ —5½ May 474 474¾ 468½ 469 —5 Jul 479¼ 480¼ 474¼ 474¼ —5 Sep 462½ 464½ 460¼ 460¼ —3 Dec 465¼ 467½ 462¼ 462¼ —4 Mar 477½ 478 473¾ 473¾ —4 Est. sales 251,614. Mon.’s sales 610,306 Mon.’s open int 1,587,474 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 370¼ 380½ 367½ 372 +2¾ Jul 355¾ 360 350 359 Est. sales 286. Mon.’s sales 705 Mon.’s open int 2,544 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1051½ 1052¾ 1036¼ 1037 —15 Jul 1062 1063¼ 1047½ 1048¾ —13¾ Aug 1053½ 1055½ 1040¼ 1040¾ —13¾ Sep 1031 1032¾ 1018¼ 1018¾ —12¾ Nov 1034 1035¾ 1021 1022¼ —12½ Jan 1046½ 1048 1033½ 1034¼ —12¾ Mar 1051¾ 1051¾ 1038¼ 1038¾ —12 May 1057¾ 1059¼ 1045¾ 1046 —11¾ Jul 1066¾ 1067¼ 1054½ 1054½ —11¼ Nov 1044½ 1044¾ 1034½ 1034¾ —8¼ Est. sales 136,364. Mon.’s sales 279,835 Mon.’s open int 769,929 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 49.85 49.86 48.66 48.71 —1.20 Jul 50.40 50.40 49.20 49.29 —1.17 Aug 50.37 50.38 49.26 49.34 —1.09 Sep 50.19 50.22 49.17 49.21 —1.08 Oct 49.94 49.94 48.96 49.02 —1.02 Dec 49.95 49.95 49.00 49.10 —.92 Jan 49.79 49.83 49.01 49.06 —.91 Mar 49.60 49.67 48.92 48.98 —.85 May 49.49 49.52 48.90 48.96 —.82 Jul 49.57 49.57 48.89 48.99 —.77 Aug 49.08 49.13 49.08 49.13 —.40 Sep 48.60 48.60 48.60 48.60 —.65 Oct 48.30 48.30 48.30 48.30 —.62 Dec 48.16 48.30 48.16 48.19 —.70 Est. sales 80,790. Mon.’s sales 181,233 Mon.’s open int 549,619, up 778 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 287.00 287.60 285.50 286.20 —.80 Jul 295.90 296.50 294.50 295.40 —.50 Aug 298.10 298.60 296.60 297.40 —.70 Sep 299.30 299.70 297.80 298.40 —.90 Oct 299.50 299.90 298.20 298.70 —.90 Dec 302.60 303.20 301.30 301.90 —.80 Jan 304.40 305.10 303.10 303.50 —.90 Mar 307.50 307.50 305.30 305.50 —.90 May 309.80 309.80 307.90 308.00 —1.00 Jul 313.70 313.70 311.30 311.30 —1.00 Aug 313.70 313.70 311.90 311.90 —.50 Sep 311.20 311.20 311.20 311.20 —.70 Oct 309.50 309.50 309.30 309.30 —.50 Dec 311.90 313.10 311.60 311.60 —.40 Est. sales 75,894. Mon.’s sales 204,301 Mon.’s open int 555,010

