CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 529 529 511½ 512¼ —17¾ Jul 544 544 527¼ 528 —17 Sep 555¼ 558 542½ 543 —16½ Dec 580½ 581½ 566¼ 567 —15¼ Mar 597½ 600½ 587¼ 587½ —14¼ May 611 611¾ 599¼ 599½ —13½ Jul 615 616¾ 605½ 605¾ —12¼ Sep 620 620 617 618¼ —10¾ Dec 636 636 636 636 —8 Est. sales 85,439. Fri.’s sales 102,443 Fri.’s open int 447,662 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 477 477¼ 469½ 473¾ —5 Jul 483¾ 484 476¼ 480½ —5 Sep 444 444¾ 436¾ 439¼ —6½ Dec 454¼ 455 446¾ 449 —6¾ Mar 468 468¾ 461¼ 463¼ —6¾ May 477¼ 477¾ 470¼ 472¼ —6¾ Jul 482¼ 482½ 475¼ 477¼ —6¾ Sep 462 462 459 461½ —4¼ Dec 466¾ 467¼ 461¾ 464¼ —3½ Mar 478 478 473¾ 475¾ —3½ Est. sales 239,581. Fri.’s sales 385,427 Fri.’s open int 1,621,590 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 363¾ 368¼ 363¼ 368 +3¼ Jul 358½ 360¾ 353¾ 359 +½ Est. sales 431. Fri.’s sales 573 Fri.’s open int 2,562 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1049½ 1049¾ 1041½ 1045¾ —4 Jul 1058½ 1059 1051½ 1055¾ —3½ Aug 1052¼ 1052¼ 1045 1048¾ —4¼ Sep 1031½ 1031½ 1023¼ 1026¾ —5¾ Nov 1033½ 1033½ 1026¼ 1030½ —4½ Jan 1045¼ 1045¼ 1038¾ 1043 —4½ Mar 1048¼ 1048¾ 1042¾ 1047¼ —4 May 1054½ 1055 1049¾ 1055 —3 Jul 1062 1063½ 1058 1062½ —3¼ Nov 1036¾ 1041 1035½ 1041 — ½ Est. sales 150,716. Fri.’s sales 253,801 Fri.’s open int 794,442 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 49.27 49.67 48.67 49.63 +.35 Jul 49.72 50.22 49.18 50.14 +.33 Aug 49.70 50.16 49.17 50.11 +.32 Sep 49.57 50.02 49.06 49.98 +.31 Oct 49.22 49.72 48.82 49.72 +.31 Dec 49.35 49.70 48.76 49.66 +.28 Jan 49.19 49.67 48.77 49.64 +.29 Mar 49.02 49.56 48.68 49.56 +.32 May 49.05 49.40 48.73 49.40 +.17 Jul 49.01 49.17 49.01 49.17 —.11 Dec 48.36 48.46 48.36 48.46 +.01 Est. sales 77,351. Fri.’s sales 237,445 Fri.’s open int 548,841 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 290.00 290.40 285.60 286.10 —3.90 Jul 298.50 298.90 294.40 294.90 —3.60 Aug 300.90 300.90 296.70 297.10 —3.30 Sep 301.50 301.60 298.10 298.30 —3.20 Oct 302.60 302.60 298.40 298.50 —3.30 Dec 305.70 305.70 301.50 301.70 —3.10 Jan 308.00 308.00 303.30 303.30 —3.20 Mar 309.50 309.50 305.30 305.30 —2.90 May 312.50 312.50 307.90 307.90 —2.70 Jul 315.70 315.70 311.40 311.40 —2.40 Aug 314.00 314.00 314.00 314.00 Oct 310.00 310.00 310.00 310.00 —1.10 Dec 311.60 312.10 311.50 311.50 —1.70 Est. sales 98,406. Fri.’s sales 177,531 Fri.’s open int 570,177

