CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 529½ 534¾ 527½ 531¼ +2 Jul 545¼ 549¾ 542½ 547 +2½ Sep 559 563¾ 556¾ 561¼ +2¼ Dec 582½ 586¼ 579½ 583¼ +1¾ Mar 601¾ 605½ 599 602¾ +1½ May 613 616½ 610½ 613½ +1¼ Jul 618 619½ 615¼ 618 +1 Est. sales 57,769. Thu.’s sales 106,784 Thu.’s open int 456,164, up 5,854 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 477 480¾ 476¾ 480¼ +3 Jul 483¼ 487½ 483¼ 487 +3 Sep 445½ 447¾ 445 447 +½ Dec 455½ 457¾ 455 456½ Mar 470½ 472 469½ 470¾ — ¼ May 479¼ 481 478½ 479 —1 Jul 484¼ 486¼ 483¾ 484¼ —1 Sep 465 467¾ 465 467¾ +½ Dec 468 470 467½ 468¼ —1 Mar 481 481 479¾ 479¾ — ½ Est. sales 155,588. Thu.’s sales 432,253 Thu.’s open int 1,669,197 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 363¾ 365¾ 359¼ 363¾ +5¼ Jul 351 356½ 350¼ 354½ +3¾ Sep 349 350 349 350 +2¼ Dec 354¾ 354¾ 354¾ 354¾ +10 Est. sales 275. Thu.’s sales 443 Thu.’s open int 2,773 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1053 1058 1046¾ 1049½ —3½ Jul 1062 1067½ 1056½ 1059¼ —2¾ Aug 1054¼ 1060¼ 1050¼ 1053¼ —1 Sep 1032 1039¼ 1029½ 1032¾ +¾ Nov 1035¾ 1043¼ 1033 1036¼ +¾ Jan 1047½ 1055 1045½ 1049 +1½ Mar 1051½ 1058 1049¼ 1052¾ +1¾ May 1057 1063¾ 1056¼ 1058¾ +1½ Jul 1065½ 1071¼ 1063¼ 1066½ +1½ Nov 1043 1045¾ 1042 1042¼ +1¾ Est. sales 140,881. Thu.’s sales 300,736 Thu.’s open int 813,540 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 49.65 50.70 49.51 49.61 —.04 Jul 50.11 51.13 49.96 50.08 +.01 Aug 50.04 51.03 49.93 50.03 +.07 Sep 49.85 50.83 49.80 49.86 +.09 Oct 49.47 50.46 49.44 49.57 +.10 Dec 49.42 50.42 49.38 49.52 +.11 Jan 49.39 50.28 49.39 49.49 +.14 Mar 49.20 50.11 49.17 49.40 +.19 May 49.48 49.99 49.37 49.40 +.23 Jul 49.49 50.01 49.49 49.50 +.31 Aug 49.40 49.60 49.25 49.25 +.25 Oct 48.85 48.85 48.85 48.85 +.43 Dec 48.94 49.04 48.94 49.04 +.67 Est. sales 129,582. Thu.’s sales 250,816 Thu.’s open int 559,919, up 1,417 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 288.70 289.50 286.30 289.10 +.40 Jul 297.00 297.70 294.30 297.10 +.40 Aug 299.00 299.50 296.30 299.10 +.40 Sep 300.50 300.70 297.50 300.40 +.40 Oct 301.40 301.40 297.90 301.00 +.60 Dec 305.00 305.00 301.20 304.40 +.90 Jan 306.30 306.40 303.10 306.10 +.80 Mar 308.00 308.10 305.30 308.10 +1.10 May 309.00 310.30 307.70 310.30 +.80 Jul 312.50 313.40 311.00 313.30 +.50 Aug 313.00 313.90 312.00 313.90 +.80 Sep 312.00 313.00 311.50 313.00 +.60 Oct 309.00 311.70 309.00 311.70 +1.20 Dec 311.70 312.30 311.10 311.10 —1.50 Est. sales 74,855. Thu.’s sales 141,117 Thu.’s open int 593,870

