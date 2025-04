CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 535¾ 537½ 530¼ 533½ —2 Jul 550¾ 552¼ 545¼ 548½ —1¾ Sep 564½ 566¼ 559¾ 562¾ —1½ Dec 586 587¾ 581½ 584½ —1½ Mar 605 606½ 600¾ 603½ —1¾ May 615¾ 616¾ 611½ 615 —1 Jul 619¼ 619¼ 615 617½ —2 Sep 624¾ 630 624¾ 629¾ +¾ Dec 640½ 643¾ 640½ 643¾ +1½ Est. sales 45,027. Tue.’s sales 117,445 Tue.’s open int 454,265 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 476¼ 477 470¼ 473¾ —2 Jul 483¾ 484¾ 477¼ 480¾ —2½ Sep 450¾ 451½ 443¾ 446½ —3½ Dec 458¼ 459¾ 452½ 455¼ —2¾ Mar 472¼ 473¼ 466¼ 468¾ —3 May 480½ 481 474½ 477 —2¾ Jul 484¼ 484¾ 479 481¼ —2¼ Sep 465¾ 467 462¾ 462¾ —3½ Dec 468¼ 468¾ 463½ 466 —1¾ Mar 479½ 479½ 475¼ 475¼ —3½ Jul 483 483 483 483 —3¾ Est. sales 205,819. Tue.’s sales 409,481 Tue.’s open int 1,707,988 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 359 360¾ 355½ 357¾ Jul 340¼ 344¼ 338¾ 341¾ +2¼ Est. sales 214. Tue.’s sales 862 Tue.’s open int 2,915, up 58 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1037½ 1046 1034¼ 1044¼ +9¼ Jul 1048 1057½ 1045¼ 1054½ +8½ Aug 1044 1051¾ 1040 1047 +6½ Sep 1025¾ 1031¼ 1020¼ 1026 +4¾ Nov 1028½ 1036 1025 1030¾ +4¼ Jan 1042 1048½ 1037¼ 1042¾ +3¾ Mar 1046½ 1052¼ 1041¼ 1046¾ +3½ May 1054¾ 1057¾ 1047½ 1052½ +2¾ Jul 1061¾ 1065 1055¼ 1060¾ +3¼ Nov 1038¼ 1038¼ 1033¼ 1037 +2½ Est. sales 159,796. Tue.’s sales 218,811 Tue.’s open int 813,041 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 47.80 48.20 47.41 47.74 +.16 Jul 48.29 48.64 47.86 48.20 +.17 Aug 48.20 48.51 47.80 48.13 +.15 Sep 48.03 48.35 47.64 47.95 +.08 Oct 47.81 48.08 47.36 47.66 +.01 Dec 47.86 48.13 47.33 47.68 +.02 Jan 47.91 48.12 47.36 47.68 —.03 Mar 47.81 48.03 47.34 47.65 —.06 May 47.86 48.07 47.41 47.72 —.06 Jul 48.08 48.13 47.53 47.53 —.34 Dec 47.52 47.52 47.52 47.52 +.16 Est. sales 78,375. Tue.’s sales 142,715 Tue.’s open int 560,911 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 292.50 294.40 290.70 292.80 +.90 Jul 300.10 302.00 298.40 300.60 +1.10 Aug 302.00 303.70 300.30 302.30 +1.00 Sep 303.20 304.40 301.20 303.10 +.90 Oct 303.40 304.40 301.50 303.30 +.90 Dec 305.90 307.30 304.40 306.30 +.90 Jan 307.50 308.80 306.10 307.90 +.90 Mar 309.40 309.60 307.90 309.60 +1.10 May 311.30 311.60 310.10 311.60 +1.10 Jul 313.30 314.60 313.30 314.60 +1.30 Aug 313.40 313.50 313.40 313.40 Sep 312.60 312.60 312.60 312.60 Est. sales 61,103. Tue.’s sales 151,348 Tue.’s open int 604,633

