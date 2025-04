CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 537½ 555¾ 536½ 549¾ +11¾ Jul 552¾ 570 552 563¾ +10¼ Sep 568 584¼ 566¾ 578 +10 Dec 590¼ 605¾ 588¾ 599½ +9 Mar 609¾ 623¾ 607¾ 617½ +8 May 620¼ 633½ 620¼ 627½ +7¼ Jul 630 635½ 629½ 630 +6¾ Est. sales 111,827. Thu.’s sales 222,814 Thu.’s open int 477,459, up 3,666 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 482 489 481¾ 486½ +3½ Jul 487¼ 494½ 487¼ 492¼ +3½ Sep 445½ 452¼ 443¾ 451¾ +5¼ Dec 453 459¾ 451½ 459¼ +5 Mar 464¾ 471¼ 463¼ 471 +5½ May 472 478 470½ 478 +5¼ Jul 475½ 482 474½ 482 +5¼ Sep 460 464¾ 460 464¾ +4 Dec 461½ 467¼ 461¼ 467 +5 Mar 472½ 476½ 472½ 476½ +3½ Dec 460 460 460 460 +2¼ Est. sales 243,474. Thu.’s sales 741,703 Thu.’s open int 1,712,689 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 340¾ 348 337½ 345¼ +5¾ Jul 338¼ 346¾ 338¼ 341¾ +6¼ Mar 345 345 345 345 +4½ Est. sales 390. Thu.’s sales 812 Thu.’s open int 3,043, up 70 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1026½ 1040¾ 1021¾ 1040 +11 Jul 1034½ 1047½ 1029 1046¼ +9½ Aug 1025 1038¼ 1020¼ 1036¾ +9½ Sep 1002½ 1016¾ 999¾ 1015 +10½ Nov 1004 1018¼ 1001¼ 1016½ +11¾ Jan 1016½ 1030 1014 1028½ +11¼ Mar 1019 1032¼ 1017¾ 1031 +10¼ May 1027½ 1039¼ 1025 1039¼ +11¼ Jul 1037¼ 1047 1034 1046 +9½ Nov 1017 1025¾ 1014½ 1024¼ +8¼ Est. sales 186,228. Thu.’s sales 426,324 Thu.’s open int 837,709 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 46.29 47.03 45.92 46.82 +.50 Jul 46.54 47.43 46.34 47.23 +.51 Aug 46.40 47.24 46.22 47.03 +.49 Sep 46.29 47.03 46.02 46.80 +.47 Oct 45.87 46.67 45.73 46.48 +.48 Dec 45.95 46.68 45.72 46.45 +.49 Jan 45.97 46.71 45.87 46.48 +.46 Mar 45.93 46.71 45.87 46.55 +.50 May 45.96 46.75 45.96 46.48 +.33 Jul 46.40 46.88 46.40 46.79 +.51 Oct 46.00 46.00 46.00 46.00 +.18 Est. sales 71,883. Thu.’s sales 205,286 Thu.’s open int 565,092 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 297.90 298.70 294.50 298.60 +.70 Jul 303.90 304.80 301.00 304.50 +.30 Aug 305.20 306.00 302.70 305.60 +.30 Sep 305.30 306.60 303.40 306.10 +.40 Oct 305.30 306.50 303.30 306.00 +.70 Dec 307.60 309.50 305.80 308.90 +1.30 Jan 308.80 310.90 307.40 310.40 +1.60 Mar 309.40 312.00 309.00 311.70 +1.50 May 311.30 314.20 311.20 314.10 +1.70 Jul 314.50 317.10 314.30 317.10 +1.80 Aug 315.10 315.90 314.80 315.90 +.80 Sep 314.00 315.70 313.60 313.60 —.50 Oct 311.60 312.10 311.60 312.10 +.60 Dec 312.90 314.90 312.10 314.90 +1.40 Est. sales 110,246. Thu.’s sales 180,440 Thu.’s open int 608,493

