CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 537½ 545¾ 534½ 535 —1½ Jul 551¾ 560¼ 548¾ 549½ —1 Sep 565 573¾ 563¾ 564¼ — ¼ Dec 588 594¾ 585½ 585¾ — ½ Mar 606½ 612½ 604¼ 605¼ May 616¾ 620¼ 614½ 614½ —1¼ Jul 618¾ 623½ 618¾ 619¼ +1 Dec 643¾ 643¾ 643¾ 643¾ +4½ Est. sales 75,847. Mon.’s sales 179,379 Mon.’s open int 479,855 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 464½ 469¾ 462¾ 464 — ½ Jul 470¾ 476¼ 469¼ 470¼ — ½ Sep 439 444 438½ 439¾ +¾ Dec 445¾ 450 445¼ 446½ +½ Mar 459 463¼ 458¾ 459½ May 467 470¾ 466¼ 467¼ Jul 472¼ 475 470¾ 471 — ¼ Sep 450¾ 453 450¾ 451 +½ Dec 451 454½ 451 451½ Mar 470 470 463¼ 464½ +1¾ May 476 476 476 476 +7½ Est. sales 184,310. Mon.’s sales 413,697 Mon.’s open int 1,831,846 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 340½ 342¾ 334¾ 335½ —1¼ Jul 342¼ 342¼ 337 339 —2 Dec 343¼ 343¼ 343¼ 343¼ — ½ Est. sales 396. Mon.’s sales 649 Mon.’s open int 2,811 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 983¼ 1001¾ 982½ 999¾ +16¾ Jul 997¾ 1016 996½ 1012¾ +15¾ Aug 993½ 1010¼ 993½ 1007 +14½ Sep 979¼ 993¾ 979¼ 989¼ +11¼ Nov 981 995¼ 981 991½ +10½ Jan 996 1008½ 994½ 1004¼ +9½ Mar 1001 1014 1001 1010¼ +8¾ May 1010¼ 1021¼ 1009¼ 1016¼ +6½ Jul 1021½ 1030 1020¼ 1026¼ +7¼ Sep 1005 1005 1005 1005 +2½ Nov 1004 1010½ 1003½ 1005¾ +4¼ Est. sales 244,885. Mon.’s sales 533,871 Mon.’s open int 877,422 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 45.08 45.81 44.80 45.30 +.15 Jul 45.44 46.19 45.23 45.72 +.21 Aug 45.20 46.03 45.18 45.62 +.22 Sep 45.07 45.83 45.03 45.47 +.25 Oct 44.71 45.54 44.71 45.24 +.29 Dec 44.72 45.50 44.72 45.24 +.34 Jan 44.94 45.52 44.89 45.31 +.38 Mar 44.96 45.51 44.91 45.27 +.32 May 45.19 45.40 45.09 45.25 +.23 Jul 44.95 45.47 44.95 45.47 +.35 Oct 44.50 44.50 44.50 44.50 —.13 Dec 44.50 44.75 44.50 44.66 —.02 Est. sales 81,406. Mon.’s sales 252,881 Mon.’s open int 583,530 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 288.00 293.20 288.00 292.60 +4.20 Jul 295.10 300.00 295.10 299.30 +3.80 Aug 297.70 301.60 296.90 300.80 +3.60 Sep 298.60 302.80 298.60 301.80 +3.30 Oct 298.70 303.00 298.70 301.70 +2.80 Dec 301.10 305.70 301.10 304.50 +2.90 Jan 303.40 307.30 303.40 306.10 +2.80 Mar 304.60 309.00 304.60 308.00 +2.50 May 309.20 311.40 309.20 310.10 +2.10 Jul 313.20 313.40 312.90 313.40 +2.20 Dec 310.90 310.90 310.10 310.10 Jul 312.80 312.80 310.00 310.00 —2.40 Est. sales 96,107. Mon.’s sales 211,153 Mon.’s open int 630,047

