CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 541¾ 542¾ 532½ 535¼ —5¼ Jul 552½ 556½ 546¾ 549¼ —4½ Sep 571 572¼ 562¾ 564¾ —4¾ Dec 595¼ 595¾ 586½ 588¼ —4½ Mar 615 615½ 606¾ 608 —4½ May 625¼ 625¼ 617¾ 619 —4¼ Jul 623 623¾ 619¾ 622 —3½ Dec 640½ 643¼ 639¼ 642¼ —4½ Est. sales 51,476. Tue.’s sales 117,443 Tue.’s open int 487,607 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 460¼ 460¾ 454 456 —5¾ Jul 466½ 467¾ 461½ 463½ —4¾ Sep 440 441½ 437 439 —3 Dec 448¼ 449¼ 444½ 446¾ —2¾ Mar 462 462¼ 458¼ 460¼ —2½ May 469½ 469¾ 466½ 468 —2¼ Jul 473¾ 473¾ 470½ 472 —2½ Sep 450½ 452¼ 450 452¼ —1½ Dec 453¼ 453½ 450¾ 452½ —1¾ Mar 462¾ 462¾ 462¼ 462¼ —3 Est. sales 161,137. Tue.’s sales 405,001 Tue.’s open int 1,879,992 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 355½ 370¾ 353 369¾ +14¾ Jul 355 367 351 367 +12¾ Dec 358 358 358 358 +6¼ Est. sales 360. Tue.’s sales 1,073 Tue.’s open int 2,921, up 166 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1032 1033 1025 1026¼ —8 Jul 1047½ 1048¾ 1040¾ 1041¾ —7½ Aug 1045¾ 1047½ 1040 1040¾ —7 Sep 1034 1035 1027¾ 1028½ —6¼ Nov 1038 1039½ 1032½ 1033½ —5¾ Jan 1047¾ 1051¼ 1044½ 1045½ —5½ Mar 1047¼ 1053 1046½ 1047¼ —5 May 1054½ 1056¾ 1051¾ 1053 —3¾ Jul 1062¼ 1065 1059 1060 —3 Aug 1057¼ 1059¼ 1054½ 1056¼ — ¾ Sep 1039½ 1045 1039½ 1041 +3¾ Nov 1034¾ 1041½ 1030 1035 +½ Jan 1052¼ 1055 1052¼ 1055 +10 Est. sales 115,779. Tue.’s sales 324,070 Tue.’s open int 853,961 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 47.17 47.80 47.14 47.67 +.23 Jul 47.58 48.24 47.56 48.12 +.27 Aug 47.36 48.21 47.36 48.09 +.26 Sep 47.60 48.11 47.42 47.99 +.25 Oct 47.48 47.95 47.28 47.81 +.20 Dec 47.51 48.02 47.38 47.92 +.21 Jan 47.53 48.05 47.49 47.95 +.17 Mar 47.43 48.03 47.43 47.97 +.15 May 47.59 47.95 47.59 47.91 +.04 Jul 47.84 48.03 47.66 48.01 +.09 Aug 47.69 47.71 47.43 47.71 —.02 Sep 47.55 47.55 47.03 47.45 —.07 Oct 46.91 46.94 46.60 46.94 —.22 Dec 47.08 47.10 46.53 47.02 —.08 Est. sales 122,587. Tue.’s sales 289,318 Tue.’s open int 597,282, up 2,125 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 291.80 292.70 288.70 288.90 —3.40 Jul 298.40 299.50 296.10 296.20 —2.90 Aug 300.00 300.80 298.30 298.40 —2.60 Sep 301.30 302.30 300.00 300.10 —2.50 Oct 303.50 303.60 301.20 301.30 —2.50 Dec 307.30 307.70 305.20 305.30 —2.60 Jan 309.20 309.50 307.00 307.10 —2.60 Mar 310.00 310.50 308.00 308.10 —2.60 May 311.30 311.80 309.70 309.70 —2.60 Jul 314.60 314.60 312.20 312.50 —2.10 Aug 312.50 312.50 312.00 312.00 —2.20 Sep 311.70 311.80 310.50 310.50 —2.00 Oct 308.30 308.30 307.20 307.20 —2.00 Dec 309.40 309.40 308.30 308.60 —1.80 Est. sales 72,042. Tue.’s sales 154,042 Tue.’s open int 602,786, up 6,436

