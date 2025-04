La negativa de Trump a ceder ante los aranceles aumenta el riesgo de un desenlace catastrófico

El presidente Donald Trump no parece que vaya a ceder. El caos y el miedo desatados por su guerra comercial…

El presidente Donald Trump no parece que vaya a ceder.

El caos y el miedo desatados por su guerra comercial del “Día de la Liberación” solo lo han reafirmado en su convicción de toda la vida de que la mayor economía del mundo es víctima de rivales tramposos empeñados en estafarla.

Trump afirmó este lunes que está abierto a negociar con potencias como Japón e Israel. La perspectiva de unas negociaciones incipientes impidió que se repitieran las enormes pérdidas de la semana pasada en los mercados estadounidenses.

Pero también amenazó con aumentar los aranceles acumulados sobre China a más del 100%, una medida que podría generar aumentos masivos de precios para los compradores estadounidenses de iPhones, computadoras y juguetes. También insinuó que los antiguos amigos de Estados Unidos en la Unión Europea eran enemigos tan implacables que nunca puede haber un acuerdo justo. La actitud de Trump pareció frustrar las esperanzas de algunos observadores, incluidos algunos senadores republicanos, de que simplemente intentara generar influencia para obtener mejores condiciones comerciales para Estados Unidos. Y a juzgar por sus comentarios durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, los negociadores de comercio exterior se darán de bruces contra la pared si buscan pactos tradicionales que permitan a cada parte proclamar su victoria.

“Podemos llegar a un acuerdo realmente justo… un buen acuerdo para Estados Unidos, no un buen acuerdo para los demás”, dijo Trump al explicar su enfoque. “Esto es Estados Unidos primero”.

La negativa del presidente a ceder significa que aumentará el riesgo de que sus políticas generen una pérdida de confianza económica mundial y una inflación galopante. Esto podría incluso incluir el “invierno nuclear económico” que el director de fondos de cobertura Bill Ackman invocó el domingo.

Quizás, en algún momento, las consecuencias económicas y políticas alcancen una masa crítica tal que lo obliguen a cambiar de rumbo. Pero esa ecuación es desalentadora, ya que se centraría en cuánto dolor pueden soportar los estadounidenses.

Hasta ahora, sin embargo, un presidente que cree gozar de un poder casi absoluto y que se ha liberado de las restricciones de su primer mandato no busca una salida. Y su afán por la confrontación y su sentido de misión también podrían tener implicaciones más allá de la economía y en otras áreas políticas, como sus planes expansionistas en Groenlandia y Canadá, sus deportaciones masivas de migrantes y su guerra cultural.

“Nadie más que yo haría esto”, declaró Trump a la prensa. “Saben, es bueno cumplir un mandato fácil y agradable, pero tenemos la oportunidad de cambiar la estructura de nuestro país. Tenemos la oportunidad de replantear el tema del comercio”.

Es difícil determinar qué sigue porque existe una enorme contradicción en el centro de la política de Trump.

Insiste en que está intentando restaurar la gloria de finales del siglo XIX de la base manufacturera estadounidense, un proyecto que requeriría proteccionismo durante años e incluso aranceles permanentes. Pero él y sus principales asesores también afirman estar abiertos a negociar acuerdos comerciales, un proceso que, por definición, no alcanzaría la reforma completa del sistema de comercio global que el presidente busca.

“Ambas cosas pueden ser ciertas. Puede haber aranceles permanentes y también puede haber negociaciones, porque hay cosas que necesitamos más allá de los aranceles”, declaró Trump durante una aparición en el Despacho Oval con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Esa dinámica parece ofrecer poco a los posibles socios negociadores de Estados Unidos.

Las esperanzas de una rápida resolución de la crisis comercial también podrían naufragar debido a la convicción absoluta de Trump sobre el comercio, uno de los pocos principios ideológicos consistentes de su vida como empresario y político.

Sus ideas parecen tener sentido solo según su propia lógica interna y entran en conflicto con la teoría económica aceptada, el consejo de los expertos o incluso la realidad.

La complejidad de cualquier negociación comercial que puedan enfrentar los socios estadounidenses también quedó al descubierto en la reunión de Trump con Netanyahu.

El primer ministro de Israel trajo consigo una propuesta para eliminar el déficit comercial de Israel con Estados Unidos, después de que el aliado incondicional de Estados Unidos recibiera una sorprendente imposición de aranceles del 17% la semana pasada. Pero cuando se le preguntó si cancelaría el arancel a cambio, Trump reveló su opinión de que incluso los aliados están arrebatándole dinero a Estados Unidos. “Quizás no, quizás no. No olviden que ayudamos mucho a Israel. Saben, le damos US$ 4.000 millones al año. Eso es mucho. Mis felicitaciones, por cierto”, le dijo a su visitante.

Al ser interrogado sobre la oferta de la Unión Europea de eliminar los aranceles a los automóviles y productos industriales con Estados Unidos, Trump insinuó que casi cualquier concesión no sería suficiente. “La UE ha sido muy estricta a lo largo de los años. Siempre digo que se formó para perjudicar seriamente a Estados Unidos en el comercio”, dijo.

A primera vista, la estrategia de Trump está diseñada para responder al vaciamiento de los centros industriales estadounidenses debido a la fuga de empleos de bajo costo al extranjero. No es el primer presidente que intenta esto, y durante la administración Biden hubo indicios de que la manufactura se estaba recuperando.

Es indiscutible el daño que la globalización causó a algunos estadounidenses, que dejó a millones de trabajadores sin propósito ni buenos medios de vida y causó dislocación social.

Pero ¿es realista la visión de Trump sobre el regreso de las ciudades industriales y la manufactura industrial a gran escala?

Intentó explicar cómo funcionaría el lunes.

“Hay que construir algo llamado fábrica, hay que generar energía, hay que hacer muchas cosas”, dijo. Pero un proyecto tan complejo tomaría una década o más, ciertamente más que los pocos años que le quedan de mandato. No hay garantía de que los directivos de las empresas acepten realizar inversiones tan masivas debido a la posibilidad de que la próxima administración desmantele los aranceles. Y las fábricas requieren enormes desembolsos iniciales que tardan años en amortizarse.

Los expertos también señalan que la economía estadounidense moderna está cada vez más arraigada en los servicios y el desarrollo de alta tecnología. Es difícil imaginar a muchos estadounidenses haciendo fila para trabajos mal pagados en la industria pesada o en talleres textiles clandestinos. Y si lo hicieran, es improbable que las empresas estadounidenses pudieran producir bienes a precios tan bajos como sus competidores extranjeros.

Las políticas necesarias para implementar tal visión podrían generar vulnerabilidades inmediatas para la economía.

Por eso, algunas entidades financieras de Wall Street están aumentando sus advertencias sobre una recesión. Goldman Sachs, por ejemplo, aumentó su evaluación de probabilidad de tal resultado del 35% al ​​45% este lunes.

Lael Brainard, exvicepresidenta de la Reserva Federal, declaró a Jake Tapper de CNN que Trump había creado la posibilidad de una “recesión autoinfligida”.

“Las consecuencias de este camino ya son visibles”, afirmó Brainard, exfuncionaria de alto rango de la administración Clinton. “Estamos viendo a estadounidenses con sus cuentas 401(k) gravemente dañadas en los últimos días, y no pasará mucho tiempo antes de que vayan a tiendas o compren en línea y vean recargos arancelarios que podrían ser del 20%… en un iPhone o una lavadora”.

Hay algunas señales de que Trump no es inmune a las leyes de la gravedad política. Un puñado de senadores republicanos han apoyado un proyecto de ley que retiraría la autoridad comercial del presidente al Congreso, en una inusual ruptura con el líder de su partido.

Pero el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, declaró este lunes que no plantearía la medida, ya que no tenía posibilidades de aprobación en la Cámara de Representantes republicana. Y la Casa Blanca ya ha amenazado con vetarla en cualquier caso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no mostró ninguna reserva con el presidente, declarando a Manu Raju de CNN: “Creo que hay que darle al presidente la libertad, el margen de maniobra para que haga lo que fue elegido para hacer, es decir, reactivar la economía y equilibrar adecuadamente nuestro comercio con otros países”.

Pero la disposición del presidente a seguir este camino preocupa profundamente a muchos economistas.

“Si el presidente Trump sigue adelante con esto, se trata de una negligencia económica a gran escala, algo que no hemos visto en medio siglo”, declaró a Tapper Greg Mankiw, quien presidió el Consejo de Asesores Económicos del presidente George W. Bush.

“No sé cuál será el resultado final”, continuó Mankiw, “pero si persiste, el resultado será muy feo”.

