La ivermectina ahora está disponible sin receta en algunos estados de EE.UU. ¿Para qué se utiliza?

La ivermectina ahora se puede comprar en Idaho al igual que el Tylenol o el ibuprofeno, sin necesidad de una receta, después de que el gobernador Brad Little firmara una ley que permite que el medicamento contra los parásitos se venda sin receta. Otros dos estados, Arkansas y Tennessee, aprobaron una legislación similar.

Quería entender el impulso —y la ciencia— detrás del movimiento para hacer la ivermectina más accesible. ¿Qué es la ivermectina y cuáles son sus usos aprobados? ¿Por qué algunas personas creen que se puede usar más allá de sus usos aprobados? ¿Cuáles son los posibles daños de tomar este medicamento? ¿Y cómo debería alguien que esté considerando la ivermectina abordar la decisión de utilizarla?

Para ayudar a responder a estas preguntas, hablé con la experta en bienestar de CNN, la Dra. Leana Wen. Wen es una médica de emergencia y profesora asociada adjunta en la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore.

Dra. Leana Wen: La ivermectina es un medicamento utilizado para tratar algunos gusanos parasitarios. Hay dos formulaciones principales usadas en humanos. Una es una tableta que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó para tratar dos condiciones específicas causadas por gusanos parasitarios, la estrongiloidiasis intestinal y la oncocercosis.

La estrongiloidiasis ocurre cuando un gusano entra en la piel y se reproduce en los pulmones y los intestinos. Puede causar problemas digestivos, respiratorios y de piel; en algunas personas con condiciones que comprometen el sistema inmunológico, puede ser potencialmente mortal.

La oncocercosis, también conocida como ceguera de los ríos, se transmite por repetidas picaduras de moscas negras infectadas que transmiten el gusano parasitario. En el cuerpo, el gusano puede migrar a múltiples órganos, incluido el ojo. Puede causar deterioro de la visión y eventualmente ceguera; a nivel mundial, es la segunda causa infecciosa principal de ceguera.

Wen: Durante los primeros días de la pandemia de covid-19, había una serie de medicamentos que habían sido aprobados para otros fines y cuya eficacia contra el coronavirus estaba siendo estudiada. La ivermectina no es un medicamento antivírico, pero algunos estudios de laboratorio indicaron que altos niveles del medicamento podrían afectar al coronavirus.

Por eso se estudió la eficacia de la ivermectina, junto con otros medicamentos genéricos como el antipalúdico hidroxicloroquina y el antidepresivo fluvoxamina, contra el covid-19 en rigurosos estudios doble ciego controlados con placebo, que son la regla de oro para investigar la eficacia de los medicamentos.

La ivermectina no disminuyó la ocurrencia de visitas a urgencias, hospitalizaciones o muertes asociadas con el covid-19, según numerosos estudios, incluidos varios publicados en The New England Journal of Medicine. Otros estudios, como un informe de 2023 publicado en JAMA, no encontraron efecto en la reducción de la duración de los síntomas o en la prevención de la hospitalización, incluso a dosis más altas.

A pesar de estos estudios, hay individuos, notablemente algunas personas influyentes de derecha prominentes, que han continuado abogando por la ivermectina como tratamiento para el covid-19. Algunos han ido más allá al recomendar que se use para otras enfermedades, incluido el cáncer. Los que están a favor de hacer que la ivermectina esté disponible sin receta argumentan que no se debe negar a las personas el acceso a lo que ven como un medicamento milagroso que puede curar todo tipo de dolencias para las cuales el medicamento no está aprobado.

Wen: Como muchos medicamentos, la ivermectina viene con una larga lista de posibles efectos secundarios que incluyen dificultad para mover los músculos, dolor en las articulaciones, ganglios linfáticos inflamados, heces con sangre, mareos, somnolencia y aumento o pérdida de peso inusual. Hay interacciones farmacológicas con docenas de medicamentos, incluidos anticoagulantes, medicamentos para reducir el colesterol y tratamientos antivirales.

Durante el apogeo de la pandemia de covid-19, los centros de control de intoxicaciones de Estados Unidos informaron haber visto un aumento de casos de toxicidad por ivermectina, incluso en personas que tomaron formulaciones veterinarias que contenían altas concentraciones del medicamento. Los síntomas de sobredosis incluyeron anomalías neurológicas y gastrointestinales. Se informa que dos personas en Nuevo México murieron debido a sobredosis de ivermectina. Los funcionarios de salud federales emitieron repetidas advertencias de que las personas no deberían comprar ivermectina destinada al consumo animal y que es un medicamento que no ha demostrado ser efectivo en el tratamiento del covid-19.

Wen: Creo que algunos legisladores sienten firmemente que este medicamento debería poder ser comprado por aquellos que lo deseen, sin tener que pasar por el médico. He escuchado a algunos médicos decir que preferirían que sus pacientes tuvieran acceso a la ivermectina en dosis para humanos en lugar de comprar la formulación destinada a los animales. Aun así, esto es realmente un gran cambio respecto a cómo se determina el estado de venta sin receta; en el pasado, eran las autoridades de salud federales, específicamente la FDA, las que evaluaban la evidencia científica y determinaban si un medicamento era apropiado para ser vendido sin receta, no en base a un estado por estado por parte de los legisladores y gobernadores estatales.

Wen: Incluso si la ivermectina puede obtenerse sin receta en algunas áreas, las personas deben tener en cuenta que sigue siendo un medicamento como otros medicamentos. Como tal, tiene condiciones para las cuales es útil y beneficioso, pero también tiene desventajas. Si se usa para tratar condiciones en las que no funciona, los posibles daños superarán los beneficios. Además, si se usa en lugar de tratamientos que son realmente efectivos, eso también podría causar daño.

Para ser claros, la ivermectina tiene usos médicos legítimos e importantes. Las personas que deseen tomarla deben discutir hacerlo en consulta con su médico. Deben considerar cuidadosamente la indicación para la cual la están tomando y, como lo harían con cualquier medicamento, evaluar los beneficios, riesgos y alternativas.

