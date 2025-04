La fecha límite para la REAL ID es en una semana. Esto es lo que la TSA quiere que sepas

Si aún no has obtenido tu REAL ID, el tiempo se acaba. Tu viaje aéreo nacional podría retrasarse si no…

Si aún no has obtenido tu REAL ID, el tiempo se acaba. Tu viaje aéreo nacional podría retrasarse si no presentas una identificación válida en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) la próxima semana.

El Departamento de Seguridad Nacional se dispone a hacer cumplir la fecha límite del 7 de mayo para la “REAL ID” tras años de postergación. La Ley REAL ID, aprobada por el Congreso en 2005, implementó la recomendación de la Comisión del 11-S de que el gobierno federal reforzara los estándares de seguridad para la identificación.

Los viajeros han estado trabajando arduamente para cambiar sus licencias y evitar interrupciones en sus planes de viaje nacionales este verano y durante los meses de vacaciones. Los pasaportes siguen siendo un medio de identificación aceptable para viajes aéreos nacionales e internacionales, y las licencias que no cumplen con la normativa REAL ID siguen siendo válidas para conducir y otros fines de identificación fuera de los requisitos federales.

Si bien la fecha del 7 de mayo parece haber desatado una carrera loca por la documentación, “antes de la fecha límite, la TSA ha estado trabajando intensamente con los estados, las aerolíneas, los aeropuertos, el Congreso y la industria de viajes para alentar el cumplimiento entre los viajeros”, dijo a CNN un portavoz de la Administración de Seguridad del Transporte.

“La TSA reanudó la campaña publicitaria pública nacional ‘Sé tu propio REAL ID’ en julio de 2024. Nos comprometemos a seguir interactuando con el público, otorgando licencias a jurisdicciones y estados para facilitar una transición fluida hacia la aplicación de REAL ID a partir del 7 de mayo de 2025”.

CNN le preguntó a la agencia más sobre los cambios, y esto es lo que dijo la TSA, junto con un contexto adicional para los viajeros:

TSA: Aprobada por el Congreso en 2005, la Ley REAL ID implementó la recomendación de la Comisión del 11-S de que el gobierno federal estableciera estándares para la emisión de documentos de identificación, como las licencias de conducir. La Ley estableció estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados y prohíbe a ciertas agencias federales aceptar para fines oficiales licencias y tarjetas de identificación de estados que no cumplan con estos estándares. Estos propósitos son: acceder a ciertas instalaciones federales; abordar aeronaves comerciales reguladas por el gobierno federal; y entrar en centrales nucleares. Su aplicación comienza el 7 de mayo de 2025.

TSA: Los pasajeros que presenten una identificación emitida por el estado que no cumpla con REAL ID y que no tengan otra alternativa aceptable (es decir, un pasaporte) pueden enfrentar demoras, controles adicionales y la posibilidad de que no se les permita pasar más allá del punto de control de seguridad, si su identidad no puede ser verificada en el punto de control.

Contexto: según la TSA, aproximadamente el 81 % de los viajeros en los puntos de control de la TSA a nivel nacional presentan una identificación válida, incluido una REAL ID emitida por el estado. La agencia prevé que el número de pasajeros que obtengan REAL ID aumentará de forma constante, incluso después de la fecha límite del 7 de mayo.

Según un análisis reciente de noticias de CBS, a mediados de abril, 30 estados cumplían con menos del 70 % de los nuevos requisitos de identificación.

TSA: Las credenciales que cumplen con la normativa REAL ID están marcadas con una estrella en la parte superior de la tarjeta. Contacta a tu estado (departamento de servicios de vehículos motorizados) para obtener más información sobre cómo garantizar que tu identificación cumpla con la normativa REAL ID. Algunos estados tienen una forma única de mostrar la estrella (por ejemplo, California tiene un oso dorado en el anverso de la licencia, con una estrella sobre el oso).

TSA: Sí.

Contexto: una lista completa de identificaciones aceptadas en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos de EE.UU. aparece en el sitio web de la TSA.

TSA: REAL ID busca mejorar la seguridad y la verificación de identidad de las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. Esto incluye la incorporación de tecnología antifalsificación, la prevención del fraude interno y el uso de pruebas documentales y verificaciones de antecedentes para garantizar que una persona sea quien dice ser. Todos los estados cuentan con una licencia de conducir más segura hoy que antes de la aprobación de la Ley.

TSA: La TSA comenzará a aplicar plenamente la Ley REAL ID y sus regulaciones el 7 de mayo de 2025, según lo dispuesto por el Congreso y el pueblo estadounidense. Esta es una ley federal, y este Gobierno la hará cumplir plenamente.

TSA: Como mínimo, quienes soliciten una REAL ID deben presentar documentación que muestre: 1) nombre legal completo; 2) fecha de nacimiento; 3) número de seguro social; 4) dos comprobantes de domicilio de residencia principal; y 5) estatus legal. Los estados pueden imponer requisitos adicionales, así que consulte el sitio web de la agencia de licencias de conducir de su estado antes de visitarla en persona para obtener más orientación y asistencia.

Contexto: cada estado, distrito y territorio tiene su propio sistema para emitir identificaciones REAL ID, con diferentes requisitos de documentación y tarifas. Por ejemplo, obtener una REAL ID por primera vez o renovarla en Washington, cuesta US$ 47. Pensilvania cobra una tarifa única de US$ 30 por el REAL ID y una tarifa de US$ 39,50 para los conductores que solicitan una renovación, lo que suma un total de US$ 69,50 por la renovación de tu identificación.

TSA: No, y alentamos a todos a que revisen sus planes de viaje de verano y vacaciones para asegurarse de tener un plan para proporcionar una identificación aceptable cuando decidan viajar en el futuro.

