La FDA eliminará gradualmente los colorantes alimentarios a base de petróleo; autorizará cuatro aditivos de color naturales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. planea eliminar gradualmente el uso de colorantes sintéticos a base de petróleo en el suministro de alimentos del país debido a preocupaciones de salud, anunció este martes el comisionado Dr. Marty Makary.

“Durante los últimos 50 años, los niños estadounidenses han estado viviendo cada vez más en una sopa tóxica de productos químicos sintéticos”, dijo Makary. “Ahora, no hay un solo ingrediente que explique la epidemia de enfermedades crónicas en los niños, y seamos honestos, sacar los colorantes alimentarios a base de petróleo del suministro de alimentos no es una solución mágica que instantáneamente hará que los niños de Estados Unidos sean saludables, pero es un paso importante”.

Los colorantes se pueden encontrar en muchos dulces, cereales, bebidas e incluso en algunos medicamentos. Las empresas utilizan los colorantes para dar a los alimentos y bebidas colores más brillantes y hacerlos más atractivos.

Qué colorantes representan un riesgo para la salud humana y en qué nivel no está claro. Históricamente, la investigación sobre colorantes alimentarios ha estado subfinanciada, y la FDA no ha revisado a fondo los colorantes alimentarios durante décadas. Algunos estudios muestran que los colorantes pueden pasar rápidamente a través del cuerpo humano, pero otros muestran que pueden acumularse con el tiempo.

Durante décadas, la investigación en animales ha mostrado un vínculo entre el rojo No. 3, el rojo No. 40, el azul No. 2 y el verde No. 3 y el cáncer o los tumores. Otras investigaciones muestran que el rojo No. 40 y el amarillo No. 5 y No. 6 contienen o pueden estar contaminados con carcinógenos conocidos.

El azul No. 1 y el amarillo No. 6 pueden ser tóxicos para algunas células humanas, y tan solo 1 miligramo de amarillo No. 5 puede causar irritabilidad, inquietud y trastornos del sueño en niños sensibles. Algunas investigaciones también han mostrado conexiones entre los colorantes alimentarios artificiales y la inquietud, problemas de aprendizaje y problemas de atención en algunos niños que son sensibles a algunos colorantes.

En enero, bajo la administración de Biden, la FDA anunció que había prohibido el uso del colorante rojo No. 3 en medicamentos ingeridos, alimentos y bebidas.

El martes, Makary dijo que la agencia está solicitando a las empresas de alimentos que adelanten la fecha límite de esa prohibición desde la fecha límite anterior de 2027-28. También afirmó que está estableciendo un estándar nacional y un cronograma para que la industria alimentaria haga la transición de los colorantes alimentarios a base de petróleo a alternativas naturales.

La FDA dijo que está iniciando un proceso para revocar la autorización de colorantes alimentarios sintéticos, incluidos aquellos que no están en producción, específicamente el rojo cítrico No. 2 y el naranja B, en las próximas semanas.

Además, la FDA está tomando medidas para trabajar con la industria para eliminar seis colorantes sintéticos: rojo No. 40, amarillo No. 5, amarillo No. 6, azul No. 1, azul No. 2 y verde No. 3 para finales del próximo año.

“La FDA está eliminando efectivamente todos los colorantes alimentarios derivados del petróleo del suministro de alimentos de Estados Unidos”, declaró Makary. “El anuncio de hoy cumple la promesa del Gobierno de aplicar tanto la ciencia de referencia como el sentido común. Durante los últimos 50 años, hemos llevado a cabo uno de los experimentos científicos sin control más grandes del mundo con niños de nuestro país sin su consentimiento, y hoy eliminamos estos productos químicos derivados del petróleo de su suministro de alimentos”.

Asimismo, la FDA dijo que autorizará cuatro nuevos aditivos de color naturales en las próximas semanas y acelerará la revisión de alternativas naturales a los colorantes alimentarios sintéticos, como el fosfato de calcio, el azul de extracto de Galdieria, el azul de gardenia y el extracto de flor de guisante mariposa.

La Asociación Nacional de Confiteros dijo que “espera trabajar con el Gobierno de Trump y el Congreso en el tema”.

“La FDA y los organismos reguladores de todo el mundo han considerado que nuestros productos e ingredientes son seguros”, dijo Christopher Gindlesperger, vicepresidente senior de asuntos públicos y comunicaciones, en un comunicado. “Seguimos y seguiremos siguiendo la orientación reguladora de las autoridades en este espacio, porque la seguridad del consumidor es nuestra principal responsabilidad y prioridad”.

Consumer Reports, un grupo de seguridad del consumidor, dijo que el objetivo es “loable”, pero llevará “años lograrlo”, ya que depende de la buena voluntad de la industria alimentaria.

“Es alentador ver que la FDA trabaja para prohibir los colorantes alimentarios sintéticos, pero este plan de varias etapas depende de esfuerzos voluntarios de la industria que simplemente prolongarán el tiempo necesario para eliminar los colorantes peligrosos de nuestros alimentos”, declaró Brian Ronholm, director de política alimentaria del grupo.

La agencia afirmó que ofrecerá cierta flexibilidad regulatoria a la industria y se asociará con los Institutos Nacionales de Salud para realizar más investigaciones sobre aditivos alimentarios para determinar sus efectos en la salud de los niños.

Más de la mitad de los estados tienen legislación en proceso o reglas en vigor para restringir los colorantes alimentarios debido a preocupaciones sobre la salud humana, de acuerdo con el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que aboga por la política ambiental y de salud. La industria ha estado abogando por un estándar federal más consistente, pero algunos grupos de consumidores han estado alentando a los estados a continuar creando prohibiciones locales.

“Consumer Brands ha pedido durante mucho tiempo al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a la FDA que se restablezcan como la principal autoridad reguladora del país y apreciamos que la administración haya reafirmado su liderazgo en respuesta a la miríada de actividades estatales en el ámbito de la regulación alimentaria”, dijo Hockstad.

EWG dice que ha estado pidiendo al Gobierno federal que tome medidas sobre el tema durante años.

“La FDA ha sabido durante décadas que los colorantes alimentarios sintéticos están relacionados con problemas de salud, particularmente en los niños, pero no ha actuado”, dijo Melanie Benesh, vicepresidenta de asuntos gubernamentales del grupo, en un correo electrónico. “Nos complace que la administración esté siguiendo el ejemplo de estados como California y Virginia Occidental al finalmente anunciar su intención de prohibir los colorantes”.

California ha sido durante mucho tiempo un caso atípico en sus acciones sobre colorantes alimentarios y otros aditivos, y en marzo, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, firmó uno de los proyectos de ley de prohibición de colorantes más amplios del país.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., dijo este martes que eliminar estos colorantes sintéticos del suministro de alimentos es una “decisión obvia”.

“Nadie quiere comer petróleo”, dijo.

Kennedy elogió a las empresas de alimentos por trabajar con el Gobierno de Trump para eliminar los colorantes. “Si quieren comer petróleo, deberían agregarlo ellos mismos en casa”, dijo que le había dicho a su personal. “No deberían estar alimentándonos con eso al resto de nosotros”.

