Jueves de recomendaciones de Catalina Dlugi en La Mañana de CNN

La reconocida periodista y columnista de CNN Radio Argentina Catalina Dlugi realizó este jueves sus recomendaciones sobre cine y series.…

La reconocida periodista y columnista de CNN Radio Argentina Catalina Dlugi realizó este jueves sus recomendaciones sobre cine y series.

Conclave: Vuelve a los cines. A partir de hoy se puede. Tiene un final muy sorprendente, pero en el durante hay muchas cosas que se asocian con la realidad que va a pasar apenas terminen los ritos funerarios y empiece el conclave, donde se juega la alta política, para saber quién va a ser el sucesor del papa argentino. Tuvo récord de audiencia, en Prime fue la más visitada.

Cine:

El contador 2: Es la secuela de una película, que no es obligatorio verla para entender la segunda. La primera fue entretenida. Esta segunda también es entretenida, no es nada del otro mundo, pero uno la pasa bien. Está Ben Affleck, que es el productor. Es un contador autista que es un genio de los números, pero también violento y junto con Jon Bernthal, que es su hermano y del que está distanciado. Se habla de trata, de prostitución, de secuestro de niños, pero lo divertido es la química entre esos dos hermanos de ficción. Es muy entretenida.

Diamantes: Es un homenaje al cine artesanal. El director, Ferzan Özpetek, nació en Estambul, pero se formó en el cine en Italia. Es un homenaje a una sastrería, que es la Sartoria Tirelli, que estuvo cinco veces nominada al Oscar por Vestuarios de Películas y recibió un Oscar Honorario. Los diamantes son las costureras y las dueñas. Muestra los años ‘70, con unos vestuarios maravillosos que salen de sus manos. Es una película bellísima especialmente por ese homenaje a los trabajadores anónimos, artesanos apasionados, que logran que las películas se vean divinas y casi siempre son olvidados.

Puente en llamas: Después viene otra que es de acción pura, no sé si alcanza. Un grupo de élite toma un puente, trabajan para empresas de seguridad internacional como mercenarios, pero han sido dejados de lado. Todo es “los malos” con un arsenal que sería digno de un catálogo y el bueno digamos es un exsoldado con un problema postraumático. Es muy elemental.

Un pastel para dos: Los dos realizadores están condenados por mostrar cosas en contra del régimen de Irán. Fue considerada ofensiva a la moral pública. Es la historia de dos adultos, de más de 70 años, que se encuentran en su soledad y pasan una noche preciosa, una historia de amor, pero también melancólica y tristeza. De tanto en tanto comentan cosas que van en contra del régimen, no se puede tomar vino, que las mujeres tienen que ir con el pañuelo y la policía militar tiene derecho a ponerlas presas si se les corrió un poquito. Es tremendo, realmente es dramático. No está mostrado como si fuese lo más importante, no es una película que levanta el dedito y acusa, es una película de amor melancólica de dos personas muy solas que deciden estar juntos y darse una única noche de goce y de amor. Es de una ternura increíble, grandes actores, bella película. Por esta película hay 3200 firmas de gente famosa en todo el mundo, entre ellos Pedro Almodóvar y Juliette Binoche, reclamando por estos dos directores que le sacaron los pasaportes y no pueden salir de Irán.

Until Dawn: Significa hasta el amanecer. Es un grupo de jóvenes que van a un lugar donde no tienen que ir, se alojan en la casa, no pueden salir y están buscando a una chica desaparecida. Y a la noche pasan cosas horribles, ellos mueren, destrozados, explotados, cortados, pero cuando sale la luz del amanecer, reviven. Están atrapados en un loop que se repite varias noches hasta que un momento que la historia termina.

La Zurda: Es de un argentino. El director, que se llama Rosendo Cruz, armó una historia con dos chicos marginales que se ven mezclados en un asesinato, que huyen porque saben que ya están condenados, aunque sean inocentes. Son autores de música de cuarteto, entonces la película tiene música y la pasan muy bien. La película engancha la acción con los cuartetos y está bastante bien.

Biónica: una película de Sebastián Perilo, que es de ciencia ficción. Habla de la inteligencia artificial y de su abuso. Una mujer tetraplégica, llega a un consultorio, le cortan la cabeza, le arman un nuevo cuerpo. Funciona bien, es ciencia ficción pero con presupuesto argentino.

Adelantos:

Superman: El protagonista es David Cornthwaite. La película generó controversia porque muestra a Superman herido y sangrando. Es atendido por robots. Se armó una polémica impresionante. Hay gente que se burla y otra que dice que es más humano.

Series:

The Last of Us: Cuando lleguen al segundo capítulo se van a encontrar con el mejor de toda la historia.

El descubrimiento de las brujas: Es una nueva serie en Netflix que promete mucho. En la Universidad de Oxford aparecen brujas, vampiros, demonios y todos conviven con los humanos. Una mirada muy interesante. Ellos son minoría, en extinción, y se defienden de los humanos, que son mayoría, y se defienden como pueden. Es divertida como para ver.

Cazador de demonios: Con Kevin Bacon. Está en Prime, son 8 capítulos. Es un cazarrecompensa resucitado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.