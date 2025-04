Hoy es el último día para declarar impuestos al IRS en EE.UU. Qué hacer, cómo extender la fecha y más

Es 15 de abril, también conocido como el “Día de los Impuestos” en Estados Unidos. Aunque el Servicio de Impuestos…

Es 15 de abril, también conocido como el “Día de los Impuestos” en Estados Unidos.

Aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ya recibió la mayoría de las declaraciones de impuestos federales de 2024 que suelen presentarse antes del Día de los Impuestos (101,422 millones hasta el 4 de abril, para ser precisos), se espera que los contribuyentes estadounidenses envíen decenas de millones más antes de hoy.

Pero la agencia también espera recibir millones de declaraciones más en los próximos meses debido a las prórrogas automáticas que el IRS ha concedido a los habitantes de zonas declaradas zonas de desastre por el Gobierno federal. En el recuento actual, a todos los residentes y empresas de siete estados ya se les concedieron prórrogas de presentación y pago, además de las personas en áreas seleccionadas de otros estados. Más adelante se ofrecen detalles al respecto.

Además, millones de declarantes individuales solicitaron —o solicitarán hoy— prórrogas automáticas de seis meses porque no llegarán a la fecha límite del 15 de abril.

Si tienes prisa por presentar este martes tu declaración de impuestos —o crees que no llegarás a tiempo—, aquí tienes algunos consejos de última hora que debes tener en cuenta.

Si empiezas de cero, asegúrate de reunir todos los documentos que necesitarás para completar tu declaración. Tendrás que buscar los impresos de declaración de la renta de tu empresa (un formulario W-2 para tus ingresos) o de tus clientes si trabajas por cuenta propia como autónomo o contratista (un 1099-NEC o 1099-MISC).

Incluso puedes obtener un formulario 1099-K de cualquier aplicación de pago que utilices, como Venmo, si has recibido pagos por tus bienes o servicios. Si estás recibiendo distribuciones de ingresos de una cuenta IRA o de una pensión, deberías tener un 1099-R.

Busca también otros formularios 1099 de tu banco y correduría para otros tipos de ingresos que hayas recibido durante el año (por ejemplo, intereses, dividendos y ganancias de capital).

Todos estos formularios te los habrán enviado por correo, electrónicamente o de ambas formas.

Ten en cuenta también cualquier cambio importante que haya tenido lugar en tu vida en 2024 y que pueda afectar a tus impuestos, ya sea a través de nuevas exenciones fiscales o de nuevos tipos de ingresos declarables; por ejemplo, si te casaste, tuviste hijos, recibiste una pensión alimenticia, creaste un pequeño negocio paralelo, compraste o vendiste una casa, heredaste una cuenta IRA o cobraste prestaciones por desempleo.

La mayoría de los declarantes aplican ahora la deducción estándar, una cantidad fija que se deduce de los ingresos (US$ 14.600 para los declarantes solteros y los casados que declaran por separado; US$ 29.200 para las parejas casadas que declaran conjuntamente; y US$ 21.900 para los cabezas de familia).

Pero si la deducción estándar asciende a menos del total del valor de las deducciones detalladas a las que tiene derecho (por ejemplo, impuestos estatales y locales, intereses hipotecarios, contribuciones benéficas, etcétera) es posible que desees detallar.

Si lo haces, reúne la documentación que necesitarás para respaldar esas deducciones (por ejemplo, un formulario 1098 de intereses hipotecarios de tu prestamista, recibos de contribuciones de organizaciones benéficas, etcétera).

Hablando de deducciones, si cumples los requisitos para deducir las aportaciones a una cuenta IRA tradicional con impuestos diferidos, puedes ahorrar hasta US$ 7.000 (US$ 8.000 si tienes 50 años o más) antes de las 11:59 p.m. del 15 de abril y aún así contar como tu aportación de 2024.

Dado que se trata de una “deducción por encima de la línea” se te permite tomarla incluso si reclamas la deducción estándar. Aquí están las reglas de elegibilidad si tienes un plan de jubilación en el trabajo y si no lo tienes.

Si tu situación fiscal es bastante sencilla, con unos ingresos familiares inferiores a US$ 250.000, y si te acoges a la deducción estándar y solo a un puñado de créditos relacionados sobre todo con la familia, puedes optar a utilizar el programa gratuito Direct File del IRS. (Aquí te explicamos cómo averiguar si sería adecuado para ti).

La opción Direct File está disponible actualmente en 25 estados: Alaska, Arizona, California, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin y Wyoming.

El programa funciona en teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas u ordenadores de escritorio. Además, te guiará a la hora de rellenar tu declaración de impuestos estatal.

También puedes presentar la declaración de forma gratuita utilizando uno de los varios programas de software de preparación de impuestos del sector privado aprobados por el IRS. Estas opciones de presentación gratuita, sin embargo, son para aquellos con ingresos brutos ajustados de US$ 84.000 o menos. Pueden aplicarse otros criterios de elegibilidad.

Tanto si preparas tu declaración por tu cuenta, como si trabajas con un preparador de impuestos o utilizas Direct File, siempre debes comprobar que todo está correcto en tu declaración antes de presentarla. Los pequeños errores (equivocarse en un número, escribir mal el nombre, seleccionar un estado de declaración incorrecto, etcétera) pueden retrasar el procesamiento de la declaración. Y si te corresponde un reembolso, esos errores podrían retrasar que recibas ese dinero.

Si es posible, presenta tu declaración por vía electrónica, que suele considerarse más segura y rápida, según el Servicio de Defensa del Contribuyente.

Aunque el 15 de abril es la fecha límite para la mayoría de los declarantes de impuestos en EE.UU., hay ciertos grupos de contribuyentes cuya fecha oficial de vencimiento es posterior este año, como las personas que viven y trabajan en determinadas áreas declaradas zonas de desastre por el Gobierno federal. Esto incluye ahora a todos los residentes y empresas que operan en siete estados: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. También incluye a algunos ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero y a los militares destinados fuera de Estados Unidos o en una zona de combate.

Pero si no estás entre ninguno de esos grupos y realmente no puedes presentar tus impuestos hoy, haz estas tres cosas antes de las 11:59 p.m. hora local de esta noche:

1. Solicita una prórroga automática de seis meses aquí.

2. Si crees que todavía debes dinero al IRS para el año fiscal 2024, debes pagarlo antes del martes, incluso si solicitas una prórroga de presentación. Una forma de calcular si todavía debes es multiplicar tus ingresos de 2024 por el 20% y asegurarte de que ya pagaste esa cantidad, según Tom O’Saben, director de Contenido Tributario de la Asociación Nacional de Profesionales Tributarios. Si no lo has hecho, envía a Hacienda la diferencia.

3. Manda ese pago a más tardar a las 11:59 p.m. de esta noche. Si lo envías por correo, hazlo por correo certificado, así tendrás confirmación de que fue enviado y recibido. Si no puedes pagar todo lo que debes, paga todo lo que puedas antes del 15 de abril, y luego explora los diversos acuerdos de pago que puedes hacer con el IRS.

Si no presentas la declaración y no has solicitado una prórroga —o si no pagas hoy el resto de lo que debes al IRS para 2024— puedes estar sujeto a una multa por no presentar la declaración equivalente al 5% del saldo que debes más intereses por cada mes que no presentes la declaración; y/o a una multa por no pagar equivalente al 0,5% de lo que debes más intereses cada mes hasta que pagues la totalidad.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.