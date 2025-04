Hay caos entre los consumidores por una estafa a conductores a través de mensajes de texto sobre peajes no pagados

Si has recibido un mensaje de texto que afirma que debes peajes no pagados, no estás solo. Más de 60.000…

Más de 60.000 quejas se presentaron el año pasado en el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI sobre estafas de peajes no pagados. Personas de todo el país están siendo contactadas, principalmente a través de mensajes de texto, y se les dice que deben dinero por peajes en las carreteras.

Algunos de estos mensajes de texto parecen proceder de números de teléfono aparentemente reales, pero tienen direcciones de correo electrónico falsas. “Los mensajes pueden incluir un enlace que parece ser del servicio de peajes del estado y pueden incluir un número de teléfono”, según el FBI.

El servicio de protección al consumidor McAfee encontró que los mensajes de texto con estafas casi se cuadruplicaron desde enero hasta finales de febrero de este año. Steve Grobman, vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología de McAfee, dijo que la estafa de peajes es efectiva porque ataca todos los puntos sociales correctos para un consumidor.

“Pueden usar la ubicación del destinatario, desde algo tan simple como su código de área, pero también con muchos de los incumplimientos de datos de los últimos años, saben físicamente dónde vive o ha vivido la gente, y luego pueden apuntarles con una estafa de peaje relevante por ubicación”, dijo Grobman.

McAfee descubrió que el 76 % de los mensajes de enero y febrero tenían enlaces, muchos usando acortadores de URL como bit.ly para ocultar a dónde van realmente los enlaces. Estos sitios web de estafa también utilizan dominios como “.vip”, “.top” y “.xin” para engañar a las personas haciéndoles creer que son sitios web oficiales.

La residente de Massachusetts, Caroline Holland, pensó que estaba más allá de las estafas de peajes que había visto en las noticias.

Por eso, cuando recibió mensajes de texto que afirmaban ser del Departamento de Transporte de su estado, asumió que era una estafa, al igual que las más de 60.000 quejas presentadas el año pasado en el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI sobre estafas de peajes no pagados.

“Vi un par, y pensé: ‘He leído sobre esta estafa. No caeré en esto. Soy un poco más inteligente que eso’”, explicó Holland, de 37 años. “Recibí algunos más y no los leí con mucho detalle”.

Pero solo unos meses después de que Holland ignorara los mensajes de texto, recibió una carta en el correo de una agencia de cobranza, indicando que no había pagado sus peajes. Su tarjeta de crédito había expirado para su cuenta EZDriveMA, el programa de peajes de Massachusetts, y algunos de los mensajes que estaba recibiendo resultaron ser legítimos.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Transporte de Massachusetts, que negó que el departamento enviara mensajes de texto.

Sin embargo, cuando se explicó la situación de Holland, el DOT respondió: EZDriveMA utilizará mensajes de texto para notificar a los titulares de cuentas sobre problemas con su cuenta, como un saldo bajo prepagado, una tarjeta de crédito rechazada o caducada en archivo, o un transpondedor que no funciona. Estos mensajes dirigen a los clientes al Centro de Servicio al Cliente de EZDriveMA y no incluyen enlaces. EZDriveMA nunca solicitará el pago por mensaje de texto.

Holland puede ser una de las pocas excepciones a la estafa. Desde entonces, ha pagado el saldo y todo se ha resuelto.

Al igual que en el caso de Holland, quien recibió tanto mensajes legítimos como de estafa, los estafadores han buscado nombres coincidentes de sistemas de peajes reales cerca o en la zona de un consumidor.

Investigaciones recientes de McAfee muestran que el estadounidense promedio recibe un promedio de 14 mensajes de estafa y deepfakes en redes sociales, a través de mensajes de texto y correos electrónicos, a diario.

“La gente debe reconocer que los estafadores están tratando de crear situaciones que generan miedo, ansiedad y un sentido de urgencia”, dijo Grobman.

El FBI insta a las personas a tener cuidado al hacer clic en enlaces de mensajes de texto, incluso si parecen proceder de una “fuente confiable”.

“Recuerda que las empresas generalmente no se comunican contigo para pedir tu nombre de usuario o contraseña”, indica la guía del FBI. “No hagas clic en nada que venga un correo electrónico o mensaje de texto no solicitado. Busca el número de teléfono de la empresa por tu cuenta (no uses el que proporciona un posible estafador) y llama a la empresa para preguntar si la solicitud es legítima”.

El FBI también advierte sobre las descargas y insta a las personas a tener cuidado.

Si has hecho clic en algo o proporcionado tu información, establece maneras de proteger tu información personal y tus cuentas financieras. El FBI también alienta a las personas a reportar mensajes de texto sospechosos al Centro de Quejas de Delitos en Internet y a las autoridades pertinentes.

