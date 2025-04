Gobierno de Trump etiquetó, sin pruebas, a estudiantes de criminales

El Gobierno de Trump ordenó que los estudiantes internacionales fueran designados efectivamente como criminales sin verificar si la información era…

El Gobierno de Trump ordenó que los estudiantes internacionales fueran designados efectivamente como criminales sin verificar si la información era verdadera, muestran registros judiciales revisados por CNN, junto con la nueva información que fue revelada por un funcionario del Gobierno en una audiencia judicial este martes.

Miles de titulares de visados vieron modificados sus registros en las bases de datos, lo que les llevó a ser excluidos de las clases y el trabajo, a ser dados de baja de las universidades e incluso a que se les aconsejara abandonar el país, cuando cumplían plenamente las normas de inmigración, según han declarado abogados y muestran los registros judiciales.

El común denominador de las docenas de estudiantes mencionados en los casos de los tribunales federales revisados por CNN es que en algún momento tuvieron contacto con las fuerzas del orden. Todos los casos eran de menor importancia —sobrepasar el límite de velocidad en 16 km/h, beber siendo menor de edad durante las vacaciones de primavera o robar en tiendas—, ciertamente no de la gravedad necesaria para justificar la pérdida de su estatus según el Código de Regulaciones Federales, que especifica que alguien puede perder el derecho a quedarse por “un delito de violencia por el que se le pueda imponer una pena de más de un año de prisión”.

De hecho, muchos nunca llegaron a los tribunales, fueron desestimados o los acusados fueron declarados inocentes. Al no haberse demostrado la comisión de infracciones, los expedientes de los estudiantes estaban limpios, incluso sellados, pero seguían existiendo en los depósitos masivos de datos del Gobierno, donde parece que los funcionarios del Gobierno de Trump accedieron a ellos.

Los funcionarios del Gobierno han reconocido ante los tribunales que no han seguido el fundamento básico de inocente hasta que se demuestre lo contrario de la ley estadounidense y lanzaron el masivo ejercicio sin revisiones individuales.

Los jueces reaccionaron ante los claros indicios de extralimitación del Gobierno y falta de garantías procesales con reprimendas extraordinarias a los abogados del Gobierno durante las audiencias y exigieron respuestas.

Con muchas de las primeras sentencias en contra de la administración, el Gobierno dio marcha atrás.

Sin embargo, ya ha habido graves consecuencias. A los estudiantes se les comunicó que ya no tenían estatus legal. Algunos abandonaron el país por temor a que los detuvieran como a otros, dejándolos sin recursos legales y desperdiciando años de estudio.

“Creo que la actual administración sale ganando”, afirma el abogado Bradley Bruce Banias, que representa a varios estudiantes a los que se les ha retirado el estatus. “Si asustan a los estudiantes y el 10 % se va, están encantados, y lo harán una y otra vez. Si los tribunales detienen a la administración, pueden quejarse de que los jueces activistas les impiden deportar a criminales. Todos ganan”.

Se estaban realizando revisiones internas en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y en el Departamento de Estado para reevaluar el cambio de estatus de los estudiantes.

Al menos un caso ante un tribunal federal busca información sobre cualquier implicación de la Oficina de Gestión de Identidad Biométrica (OBIM, por sus siglas en inglés), que suministra la tecnología para almacenar, comparar y compartir datos biométricos como parte del DHS. La página web de la OBIM dice que controla un sistema de identificación y que “actualmente mantiene más de 320 millones de identidades únicas y procesa más de 400.000 transacciones biométricas al día”.

A la pregunta sobre la revisión del control de calidad, un portavoz del Departamento de Estado dijo a CNN: “Lo sentimos, pero no hacemos comentarios sobre ningún litigio en curso”.

Este martes, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Andre Watson, se vio obligado a comparecer en un tribunal de Washington, ante la jueza de distrito de EE.UU. Ana Reyes para revelar nuevos detalles sobre cómo el DHS estaba dando de baja los registros del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés) a través de un programa que reveló se llama la “iniciativa de estudiantes extranjeros criminales”. Dijo a la jueza que se hacía “por instrucción de la dirección”.

En una audiencia realizada el 16 de abril, esa misma jueza se mostró exasperada con el Gobierno en relación con el caso de un estudiante al que se le había cambiado su estatus de “activo” a “dado de baja” en el SEVIS, pero los funcionarios del Gobierno no pudieron decirle cuál era el impacto y cómo había sucedido todo.

“La primera pregunta en este caso es cuál es la importancia práctica de dar de baja a alguien”, dijo Reyes a Joseph Carilli de la División Civil del Departamento de Justicia durante la audiencia del 16 de abril. “Y si no lo sabe, todos vamos a esperar aquí mientras llama a alguien y lo averigua, porque no me va a tomar el pelo diciéndome que no está preparado para responder a la pregunta clave de este caso”.

(Un nuevo abogado del Departamento de Justicia sustituyó a Carilli en el procedimiento del martes y en otros casos en los que Carilli había estado representando al Gobierno).

Reyes intentó en vano obtener una respuesta a si el estudiante tenía permiso para estar en Estados Unidos.

Carilli respondió: “La posición del Gobierno es que no, ICE no ha terminado su estatus F-1 (visa). Y para que el ICE pueda poner fin a su estatus F-1, tendrían que ponerlo en el procedimiento de expulsión 1229a”.

Reyes volvió a preguntar: “¿Está legalmente en Estados Unidos en este momento, sí o no?”, a lo que Carilli respondió: “No puedo responder a esa pregunta, Señoría”.

“¿Cómo no es capaz de responder a esa pregunta?”, continuó Reyes. “¿Qué significa eso? O está aquí legalmente o no está aquí legalmente. Usted es el abogado del Gobierno. ¿Está aquí legalmente? Quiero decir, ¿cómo se supone que (el estudiante) va a saber si está aquí legalmente si usted ni siquiera sabe si está aquí legalmente?”.

Carilli comenzó: “Fue admitido legalmente en Estados Unidos”… antes de que Reyes interrumpiera: “No, no, Sr. Carilli, hay una respuesta de sí o no aquí. No estamos… esto no es el visado de Schrodinger. O está aquí legalmente o no está aquí legalmente. Si no puede responder a la pregunta, tiene que explicarme por qué no puede responder a esa pregunta”.

Carilli respondió: “No puedo responder a esa pregunta”.

La audiencia se celebró en un tribunal federal, donde no se permiten las grabaciones. Pero la frustración es evidente, incluso en la transcripción.

El enfoque del Gobierno fue muy diferente este martes con su decisión de facilitar más información a la jueza.

Watson fue uno de los funcionarios interrogados por la juez durante la vista, en la que reveló que un equipo de empleados del DHS había cotejado los nombres de 1,3 millones de estudiantes extranjeros con los del Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC, por sus siglas en inglés), un registro nacional que recoge las interacciones de las personas con las fuerzas del orden.

Un equipo de entre 10 y 20 empleados del DHS utilizó hojas de cálculo para compilar lotes del gran número de nombres, dijo Watson.

El DHS colaboraba con el Departamento de Estado, que realizó su propio análisis. Como resultado, el Estado dio instrucciones al DHS para que diera de baja en el SEVIS a 3.000 estudiantes, según el abogado del Departamento de Justicia Johnny Walker, que este martes representaba al Gobierno ante el tribunal.

Watson presentó información en los expedientes judiciales de todo el país que revelaba que en muchos casos los expedientes SEVIS de los estudiantes fueron cancelados como resultado de las comprobaciones de antecedentes penales del NCIC. Sin embargo, reconoció en declaraciones juradas que “se desconocía la disposición de la acusación”, lo que indica que los funcionarios no hicieron un seguimiento para ver qué ocurría finalmente.

La jueza Reyes señaló este martes que, además del caos provocado en las escuelas y los estudiantes, éstos tenían que pagar ahora las facturas legales a los abogados que habían demandado en su nombre.

“Todo esto podría haberse evitado”, dijo, si el Gobierno se hubiera tomado su tiempo, “en lugar de precipitar las cosas”.

“Pero eso no es lo que ha ocurrido”, añadió Reyes.

Los abogados del Departamento de Justicia llevan ahora más de 100 casos, muchos de ellos con múltiples demandantes. Los funcionarios de Seguridad Nacional se quejan de que responder a tantos casos les está impidiendo centrarse en las amenazas a la seguridad nacional, y los funcionarios universitarios también dicen que este año ha sido diferente a cualquier otro. “El mismo reducido personal de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está respondiendo a los alegatos en cada uno de esos casos”, señaló un abogado del Departamento de Justicia en una respuesta la semana pasada. “Estos funcionarios desempeñan importantes funciones de seguridad nacional y, dado el volumen y los rápidos tiempos de respuesta requeridos para responder a los tribunales en más de 100 casos de emergencia, ahora tienen poco tiempo para desempeñar sus funciones básicas de seguridad nacional”.

El abogado Jon Wasden, que representa a varios estudiantes en un caso de California, explicó a la CNN lo que estaba en juego.

“Si estos casos se luchan a muerte, la agencia tendrá que presentar un expediente administrativo. Por lo que estoy viendo, las revocaciones del SEVIS no fueron revisadas ni decididas por un ser humano. Esto plantea la interesante cuestión jurídica de si la IA puede sustituir a los adjudicadores en virtud de la (Ley de Procedimiento Administrativo), y es un algoritmo capaz de ‘toma de decisiones razonada’”, dijo.

“En última instancia, parece que estamos litigando la cuestión de si ‘Minority Report’ debería ser realidad”.

Los estudiantes y sus abogados afirman que no se les dio la oportunidad de cuestionar las medidas iniciales ni de solicitar una corrección. En un caso presentado en el Distrito Central de California, 23 personas dijeron que se encontraban entre los casi 5.000 estudiantes extranjeros a los que se les había cancelado su situación en el SEVIS. Algunos dijeron que los funcionarios de la escuela les dijeron que su estatus SEVIS fue terminado por “no mantener el estatus de Individuo identificado en la verificación de antecedentes penales y/o ha tenido su visa revocada”. Pero a ninguno se le dio la oportunidad de aportar detalles sobre sus encuentros con las fuerzas del orden.

El abogado Justin Tseng argumentó ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en el Distrito Central de California: “En lo que se ha convertido en el elemento definitorio de la política de inmigración de esta administración, el Departamento de Seguridad Nacional canceló cada una de las cuentas del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (‘SEVIS’) de los demandantes sin intentar proporcionar ningún proceso, y mucho menos el debido”.

Tseng sugirió: “La política del DHS de cancelar ilegalmente los registros del SEVIS basándose en revocaciones de visados parece estar diseñada para coaccionar a los estudiantes, incluidos los demandantes, para que abandonen sus estudios y formación y se ‘autodeporten’, a pesar de haber mantenido su estatus”.

La jueza de distrito Sparkle Sooknanan, que ocupa un escaño federal en Washington, dijo que era consciente de los muchos casos que llegaban a los tribunales, pero que seguía teniendo preguntas.

En un caso que tuvo ante sí el 21 de abril, preguntó por qué se había cancelado el estatus de una estudiante.

Carilli, que hasta este martes defendía el programa en todos los casos de impugnación presentados en Washington, respondió: “Se basó en antecedentes penales”.

En un vaivén igualmente polémico, la jueza preguntó: “¿Qué antecedentes penales? ¿Es la posición del Gobierno que ella tiene antecedentes penales?”.

Carilli respondió: “La posición del Gobierno es que tiene antecedentes penales, y tiene…”, momento en el que Sooknanan interrumpió: “Sí o no, ¿es la posición del Gobierno que ella tiene antecedentes penales? Por favor, responda a mi pregunta, no a la que usted quiere responder”.

Carilli dijo: “Sí. Basándome en el declarante de la agencia, sí”. A lo que Sooknanan continuó: “Que tenga antecedentes penales por haber sido detenida por hurto y que esos cargos hayan sido desestimados por un juez, ¿es su posición que eso significa que tiene antecedentes penales?”. Carilli respondió: “Sí”.

El problema podría ser mucho mayor que el de los visados expedidos a estudiantes internacionales: “Estos casos ponen de relieve los problemas de gran alcance que plantean los programas de datos gubernamentales masivos en torno a la actividad humana”, dijo Jay Gairson, abogado de Seattle que representa a varios estudiantes afectados.

“Este tipo de errores en los datos y las acciones del Gobierno van a ser cada vez más comunes a medida que estos sistemas sigan sin control en nombre de la seguridad pública y la seguridad nacional. El Congreso y los tribunales deben actuar ya para volver a introducir en el sistema controles y equilibrios adecuados que impidan que vuelvan a producirse este tipo de errores”, afirmó Gairson.

