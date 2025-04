Gala Díaz Langou: “El sistema jubilatorio es ineficiente y el secundario enfrenta un desafío enorme”

(CNN Radio Argentina) – Gala Díaz Langou, Directora Ejecutiva de CIPPEC, habló este jueves con Mariana Arias y Pepe Gil…

(CNN Radio Argentina) – Gala Díaz Langou, Directora Ejecutiva de CIPPEC, habló este jueves con Mariana Arias y Pepe Gil Vidal en Regreso CNN, en su visita a la transmisión especial en Espacio Iberia.

CIPPEC es una fundación apartidaria e independiente, ya que no depende de ningún partido político, persona o donante. “Tenemos un financiamiento muy diversificado que proviene de donaciones de la cooperación internacional y apoyos particulares de empresas que auspician algunos de nuestros proyectos, pero lo hacemos a partir de técnicas de investigación del método científico y a ver qué surge de ahí para mejorar políticas públicas como el sistema educativo o las jubilaciones”, explicó Díaz Langou.

A partir de estas investigaciones, el objetivo de CIPPEC es abrir conversaciones y llevar esas transformaciones a la práctica. Como ejemplo, Díaz Langou mencionó el problema del embarazo adolescente en Argentina: “Es un problema grande y una vía en la cual se reproduce mucho la pobreza. Son por lo general las chicas de los hogares más pobres las que tienden a tener hijos muy temprano, a veces más de uno o dos antes de los 20 años, y esos chicos o chicas tienen muchas más probabilidades también de vivir y crecer en la pobreza. Entonces, es un problema muy serio”.

Entre 2010 y 2015, CIPPEC estudió el tema en profundidad, analizando las causas y posibles soluciones. En 2015 y 2016, comenzaron a impulsar una política pública junto con otros actores, lo que llevó a la implementación del Plan ENIA en 2016. “Entre 2016 y 2021, en esos cinco años de implementación, el embarazo adolescente cayó en un 58% en Argentina. Todo indica que es producto de este plan, en particular de una cosa que hacía el plan, que es distribuir anticonceptivos de larga duración, los implantes y los DIU, que permiten que las chicas que no querían quedar embarazadas, no queden embarazadas, pues la mayoría de esos embarazos no eran buscados, no eran intencionales”, detalló.

Díaz Langou destacó que este tipo de políticas públicas pueden cambiar la realidad de muchas jóvenes que ahora tienen mayores posibilidades de terminar la escuela, insertarse en el mercado de trabajo y desarrollar un proyecto de vida más acorde a sus deseos.

Sistema de pensiones y jubilaciones

En cuanto al sistema de pensiones y jubilaciones, Díaz Langou explicó: “Es el 10% de nuestro PBI, es el principal componente del presupuesto del gasto público, si nosotros hiciéramos la lista, es el más alto de todos y es ineficiente”. Según la Directora de CIPPEC, el gasto es muy alto en relación con la cantidad de personas mayores en comparación con la población activa. “Nosotros tenemos un gasto equivalente a países que tienen el doble de envejecimiento y esto es un problema hoy porque tiene implicancias para la estabilidad económica”, advirtió.

Este equilibrio, sostuvo, no está garantizado, por lo que es necesario trabajar en una reforma. “Lo bueno es que hay una propuesta que no solo haría que el sistema sea más sostenible, sino que además sea más justo y tiene el potencial de mejorar la situación del 80% de los jubilados. Es en esta propuesta en la que venimos trabajando y consensuando técnica y políticamente hace años”, afirmó.

Díaz Langou señaló dos problemas clave: “Lo primero es que se piden 30 años de aporte y solo el 24% llega a ese umbral. El resto no llega a los 30 años de aporte por entradas y salidas, por informalidad, y eso implica que pierden todos sus aportes. No hay incentivos para aportar para muchos y no hay incentivos para seguir aportando después de los 30 tampoco. Si tuviésemos un reconocimiento de un piso universal para todos y sobre eso reconocer cada año de aportes, sería mucho más virtuoso y no solo nos permitiría recaudar más contribuciones, sino que además mejoraría la jubilación de muchos que hoy tienen la mínima y podrían tener algo más”.

El segundo problema, indicó, son las excepciones: “Nuestro sistema tiene un montón de excepciones, son casi la mitad del gasto pero bastante menos que la mitad de los beneficios, y eso genera muchas inequidades. Son contribuciones que tienen algunas diferencias, algunas más altas, pero ninguna autosustentable. En este contexto donde se están haciendo tantos esfuerzos para tener estabilidad económica, realmente es muy injusto esto”.

Sector educativo

Sobre la educación en Argentina, Díaz Langou advirtió que el problema principal no es el acceso: “El 98% de los chicos termina la primaria y empieza la secundaria. El gran problema ocurre en la secundaria porque el 98% empieza, pero solo el 13% termina con la edad esperada y con los aprendizajes básicos. Esto quiere decir, sin repetir y sabiendo leer, escribir y operaciones matemáticas básicas”.

Según la especialista, esta situación es un desafío enorme para el futuro del país. “¿Qué proyecto de vida vas a poder construir si no sabés leer y escribir en quinto año de secundario? Y también, a nivel agregado, ¿con qué población vamos a poder construir un país en 2050 con una población ya envejecida, con una presión mucho más grande porque tenemos más personas mayores respecto de personas que están trabajando activamente en el mercado y que no tienen habilidades básicas?”, concluyó.

