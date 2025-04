Funcionario de Trump afirma que las exenciones arancelarias a la tecnología son temporales

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que la decisión del Gobierno de Trump del viernes de eximir de aranceles…

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que la decisión del Gobierno de Trump del viernes de eximir de aranceles a dispositivos electrónicos —como teléfonos inteligentes, iPhone y computadoras portátiles— fue solo una medida temporal, pero que esos productos enfrentarán gravámenes separados, lo que añade más confusión a la ya caótica implementación de aranceles sobre productos de China.

“Los productos electrónicos están exentos de los aranceles recíprocos, pero están incluidos en los aranceles a los semiconductores, que probablemente entrarán en vigor en uno o dos meses”, declaró Lutnick el domingo al presentador de “This Week” de ABC News, Jonathan Karl.

En los próximos meses se impondrán aranceles dirigidos a sectores comerciales específicos sobre ciertos productos clave para la seguridad nacional, que “no estarán disponibles para negociación”, afirmó Lutnick.

El domingo por la tarde, el presidente Donald Trump intentó aclarar el estado de los aranceles estadounidenses sobre productos de alta tecnología procedentes de China.

“NADIE se librará de las injustas balanzas comerciales y las barreras arancelarias no monetarias que otros países han utilizado en nuestra contra, especialmente China, que, por mucho, nos trata peor”, publicó Trump en Truth Social.

“El viernes no se anunció ninguna ‘excepción’ arancelaria”, agregó.

Un aviso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. del viernes eximió a los productos electrónicos de los aranceles del 145 % sobre los productos chinos.

En el programa “State of the Union” de CNN, la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren describió la confusión sobre el cambio de tasas arancelarias y cómo los teléfonos inteligentes y las computadoras se salvaron de los aranceles recíprocos como “caos y corrupción”.

“Los inversores no invertirán en Estados Unidos mientras Donald Trump esté jugando a la política de ‘luz roja, luz verde’ con los aranceles y diga: ‘Ah, y para mis donantes especiales, les ofrecemos una exención especial’”, declaró Warren.

El sábado, analistas de Wedbush Securities calificaron las exenciones arancelarias para productos electrónicos como “la mejor noticia posible para los inversores tecnológicos” y afirmaron que “empresas como Apple, Nvidia, Microsoft y la industria tecnológica en general pueden respirar aliviadas este fin de semana y el lunes”.

El impacto de los aranceles ha desplomado el mercado bursátil, disminuyendo la confianza del consumidor al segundo nivel más bajo registrado desde 1952 y avivando el temor a una recesión. Sin embargo, la administración de Trump se ha mantenido firme en que los aranceles fortalecerán la economía estadounidense al impulsar la manufactura y proteger el empleo.

Los funcionarios de Trump expresaron opiniones encontradas sobre cómo describir el anuncio del viernes por la noche, pero enfatizaron que se realizaría un estudio sobre los efectos de las importaciones de semiconductores en la seguridad nacional, conocido como estudio de la Sección 232, tras el cual Trump podría imponer otra tanda de aranceles específicos para productos electrónicos.

El asesor comercial principal de la Casa Blanca, Peter Navarro, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, analizaron las políticas arancelarias de Trump en los programas de noticias dominicales. En una entrevista en “Meet the Press with Kristen Welker” de NBC News, Navarro no especificó si se han mantenido nuevas conversaciones con China, pero señaló que “les hemos abierto las puertas” y que Trump tiene una “buena relación” con el presidente de China, Xi Jinping.

Los aranceles a las importaciones procedentes de China ascienden al 145 % y el gobierno chino respondió imponiendo aranceles del 125 % a todas las importaciones estadounidenses. El líder de China, Xi, ha declarado que su país “no tiene miedo”, pero las autoridades indicaron que no aumentarán los aranceles a Estados Unidos por encima del 125 %.

En su participación en el programa “State of the Union”, Hassett afirmó que 130 países están negociando aranceles con Estados Unidos tras la pausa de 90 días impuesta por Trump a los aranceles recíprocos, excluyendo los que se decretaron contra China.

“Hay un proceso con respecto a China, y es muy incipiente, si es que lo hay”, afirmó. “El proceso para todos los demás es ordenado, es evidente”.

Cuando se le preguntó en el programa “Face the Nation with Margaret Brennan” de CBS News si Estados Unidos quiere que China venda sus activos estadounidenses, algunos de los cuales están vinculados a bonos del Tesoro estadounidense, Greer respondió: “Eso no forma parte de este plan” y que “la única razón por la que estamos en esta situación ahora mismo es porque China decidió tomar represalias”. Mientras tanto, el economista Oren Cass, fundador del think tank de derecha American Compass, sostuvo en el programa “Fareed Zakaria GPS” de la CNN que apoya el arancel general del 10% y los aranceles mucho más altos para China, pero criticó la incertidumbre sobre la forma en que se han implementado los aranceles.

“Nadie puede predecir cuáles serán las reglas dentro de cinco días, y mucho menos dentro de cinco años”, declaró Warren el domingo.

El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, declaró en “Fareed Zakaria GPS” que la política arancelaria es “la peor herida autoinfligida por la política económica” desde la Segunda Guerra Mundial.

“Es errónea en términos de competitividad, de desempleo y de inflación… Lo mejor que podemos esperar es que la gente empiece a entrar en razón y a revertir estos errores”, declaró Summers.

Summers añadió que el presidente de China, Xi Jinping, ha logrado un “trato ingenioso”, debido a que las políticas comerciales de Trump hacen que China vea “un margen de influencia, de nuevos mercados y de desplazamiento de Estados Unidos que jamás habría imaginado”.

El multimillonario inversor Ray Dalio, en su programa “Meet the Press”, calificó las políticas comerciales de Trump de “muy disruptivas” hasta el momento. Pero “podría ser parte de un proceso”, añadió. “Depende de dónde nos encontremos al final de los 90 días”. Cuando se le preguntó a Dalio sobre la probabilidad de una recesión inminente, afirmó que Estados Unidos está “muy cerca de una recesión”.

JPMorgan afirma que la probabilidad de una recesión es ahora del 60 %, frente al 40 % anterior. La predicción de Goldman Sachs se sitúa ahora en el 45 %.

“Si consideramos los aranceles, la deuda, el aumento de la energía que desafía a la existente, esos factores son muy disruptivos”, afirmó Dalio. “La forma en que se gestione podría generar algo mucho peor que una recesión, o podría gestionarse bien”.

