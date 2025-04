Excanciller Leyva dice que Petro “tiene problemas de drogadicción” y cuestiona su entorno; Petro lo ha negado antes

Álvaro Leyva Durán, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Colombia entre el 7 de agosto de 2022 y el…

Álvaro Leyva Durán, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Colombia entre el 7 de agosto de 2022 y el 15 de mayo de 2024, envió este martes una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que le plantea varias situaciones de las que, afirma, fue testigo durante su paso por la Cancillería. “Durante semanas enteras venía pensando en qué hacer para que usted escuchara la voz del suscrito, exministro de Estado suyo”, sostiene Leyva en la introducción de la carta, que tiene sello de recibida el 22 de abril en la Casa de Nariño, sede del palacio presidencial. Leyva fue destituido de su cargo por el presidente Gustavo Petro y en su reemplazo fue nombrado Luis Gilberto Murillo, quien era embajador de Colombia en Estados Unidos.

En la misiva de cuatro páginas publicada este miércoles en X, Leyva relata algunos episodios de los que supuestamente fue testigo. “Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías —según algunos— y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando, señor presidente”, afirma el excanciller en el texto.

Leyva afirma, sin mostrar pruebas, que el presidente Gustavo Petro consume drogas.

“Me apena decirlo hoy —tarde ciertamente—, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, sostiene el exministro.

El presidente Petro, quien ya antes ha enfrentado y negado señalamientos sobre un supuesto consumo de drogas, le respondió al excanciller en su sitio oficial en X. “La única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”, respondió el mandatario haciendo alusión a lo dicho por el exministro de Relaciones Exteriores.

CNN pidió respuesta a la Presidencia de Colombia sobre las acusaciones de Leyva a Petro relacionadas con las drogas, pero nos remitieron a lo publicado por el jefe de Estado en X.

A modo de conclusión, el excanciller le pide una audiencia a Petro para hablar de estos delicados temas. “Colombia requiere la unión, no la confrontación caótica alimentada desde la jefatura del Estado, presidente. Evitemos entre todos un incendio social. Es posible. Sé que no le sería fácil para usted recibirme, presidente. Ojalá se animara a hacerlo. Le haría una necesaria insinuación pensando en usted y en la nación entera”, señala Leyva al final de su relato.

En otro pronunciamiento este jueves en su cuenta en la red social X, el presidente Petro manifestó: “Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”.

La carta ha desatado todo tipo de reacciones políticas, tanto de sectores que respaldan al gobierno como de la oposición, y también de ciudadanos en redes sociales y medios de comunicación.

“Como secretaria de prensa de la Presidencia de la República, un cargo en el que pude estar en permanente contacto con el presidente @petrogustavo, nunca vi comportamientos como los que hoy le pretenden endilgar”, sostuvo en X María Paula Fonseca, quien se desempeñó como jefa de prensa del mandatario. Y agregó: “Es inaceptable que la discusión pública sea un cruce de chismes que buscan destruir la figura del presidente en vez de dar los debates del cambio que tanto necesita Colombia”.

El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, también salió en defensa de Petro. “Digo aquí que los ministros y funcionarios del presidente Petro que tengan algo que decir lo digan de una vez. O que si hay cosas que nos comparten, renuncien. Pero salir a despotricar del Pte., apenas salen del cargo y de sus privilegios, me parece de quinta… ¡demasiada deslealtad!”, afirmó Bolívar en su cuenta en X.

María Fernanda Cabal, senadora del partido opositor Centro Democrático, calificó de “graves” los señalamientos del excanciller. “Álvaro Leyva le confirma al país que Petro es drogadicto (“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de drogadicción”). Petro debe someterse a exámenes médicos que determinen su capacidad para manejar el Estado”, señaló la senadora Cabal.

Enrique Gómez, director del también opositor Movimiento de Salvación Nacional, también reaccionó en X a la carta de Leyva: “Extremadamente grave que se haga esta acusación. ¿Se puede esperar algo decente o bueno para el país de un gobernante sobre el que pesan todo tipo de acusaciones, mucho más sobre el estado de salud?”.

El excanciller sugiere en la misiva que esta podría ser una de varias comunicaciones que le enviará al presidente Petro.

