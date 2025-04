“Esto no es Rusia, nunca lo fue y nunca lo será”: ucranianos que viven bajo la ocupación temen conversaciones de paz de Trump

Cuando se le preguntó por qué ella y otros ucranianos decidieron seguir viviendo bajo la ocupación rusa en lugar de…

Cuando se le preguntó por qué ella y otros ucranianos decidieron seguir viviendo bajo la ocupación rusa en lugar de huir, la mujer hizo una pausa por un momento.

“No sé cómo explicar la sensación”, dijo. “Es como si no pudieras creer que el mal pudiera triunfar. Incluso después de tres años, la gente no puede creer que esto sea el fin. Siguen creyendo que la ocupación terminará. Por eso siguen aquí y no huyen”.

La mujer, miembro del grupo de resistencia formado exclusivamente por mujeres Zla Mavka, vive en una ciudad del sureste de Ucrania que cayó bajo control ruso pocos días después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala y no provocada del país, en febrero de 2022.

Zla Mavka —que se traduce como Mavka la Enojada, siendo Mavka un espíritu femenino del bosque en el folclore ucraniano— solo participa en actividades no violentas. Sin embargo, participar en cualquier tipo de protesta y hablar con medios occidentales es extremadamente peligroso , por lo que CNN no publica el nombre ni la ubicación de la mujer.

Ella le dijo a CNN que la vida bajo la ocupación rusa es agotadora e increíblemente aterradora.

“Te pueden arrestar por cualquier cosa. Tienes que preocuparte por todo. Tienes que revisar tu teléfono, tienes que revisar lo que tienes en tu apartamento, tienes que ocultar muchas cosas, no puedes decir lo que piensas y no puedes confiar en nadie”, dijo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que quiere el fin de la guerra en Ucrania , incluso si ello implica más pérdidas territoriales para Kyiv. Trump declaró que es “improbable” que Ucrania recupere todo el territorio que poseía antes de la guerra, afirmando: “Rusia se apoderó de mucho territorio, luchó por él y perdió muchos soldados”.

Esto podría incluir la ciudad natal de la mujer de Zla Mavka.

“En el extranjero siempre hablan de territorios, y quizás olvidan que no se trata solo de territorios. Se trata de personas. Y aquí la gente sigue esperando. No se han mudado y no quieren mudarse. ¿Y por qué tendrían que mudarse de sus hogares?”, preguntó la mujer.

Las fuerzas rusas ocupan actualmente casi una quinta parte del territorio de Ucrania, hogar de unos 6 millones de personas, incluidos un millón de niños, que viven en lo que las Naciones Unidas han descrito como una “situación sombría de derechos humanos”.

Stepan, un ucraniano de 22 años que escapó recientemente de una zona ocupada en el sur de Ucrania a Jersón, que está bajo control de Kyiv, experimentó de primera mano de qué son capaces las fuerzas de ocupación.

Stepan y sus padres fueron detenidos por tropas rusas en el verano de 2022. Estuvo retenido durante dos semanas y fue golpeado y torturado repetidamente con electricidad. Sus padres permanecieron detenidos varios meses más.

A ningún miembro de la familia se le informó jamás el motivo de su detención. Nunca han sido condenados ni acusados ​​de ningún delito.

Cuando liberaron a Stepan, lo separaron del resto de su familia. Terminó en el margen izquierdo del río Dnipro, que aún está ocupado por Rusia. Su madre, Olha, logró escapar a una zona controlada por el Gobierno tras ser liberada en la primavera de 2023.

“Tenía mucho miedo”, dijo Stepan sobre el tiempo que vivió bajo la ocupación. “Cada vez que salía, miraba a mi alrededor para ver si estaban allí para llevarme de nuevo o hacerme algo. No salía de casa si no era necesario. Era así todos los días”, declaró a CNN.

Stepan tuvo suerte: logró escapar y se reunió con su familia el mes pasado. Regresó gracias a un esfuerzo coordinado de los “Ángeles”, una unidad de las fuerzas especiales ucranianas que rescata a personas vulnerables de los territorios ocupados, según Roman Mrochko, jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Jersón. Stepan y su familia afirmaron que no se les permitió compartir detalles de la operación.

Tanto Stepan como el miembro de Zla Mavka dijeron que incluso la más mínima sospecha de ser “proucraniano” puede tener consecuencias nefastas para la gente que vive bajo la ocupación.

“A mis amigos y conocidos se los llevaban a menudo porque no querían obtener un pasaporte ruso o por no registrarse en el servicio militar. Se los llevaban y los traían de vuelta una semana después con los brazos y las piernas rotos, a veces con la cabeza. Eran muchos, hablamos de decenas de personas”, dijo Stepan.

Los grupos de derechos humanos dicen que Moscú ha intensificado su campaña para “rusificar” la Ucrania ocupada en los últimos meses, probablemente para reclamar esas áreas en cualquier futura negociación de paz.

“Intentan eliminar todo lo ucraniano de nuestra ciudad, desde el idioma hasta las tradiciones”, dijo la mujer de Zla Mavka, añadiendo que una de las misiones del grupo es mantener viva la cultura ucraniana bajo la ocupación.

“Estamos difundiendo poemas ucranianos y las obras de autores ucranianos, y [celebrando] las fiestas ucranianas, las tradicionales, simplemente para recordarle a todo el mundo que esto no es Rusia, nunca lo fue y nunca lo será”, dijo.

Ella describió vivir en la ciudad como “entrar en una máquina del tiempo y regresar a la URSS”.

“Hay propaganda y monumentos de estilo soviético, y festividades soviéticas, y siempre estamos haciendo cola, como en la época soviética, para recibir ayuda, ir al médico o conseguir documentos. Hay que esperar en largas colas y no hay tiendas normales ni marcas… solo cosas que se pueden conseguir en los mercados callejeros y algunos productos chinos raros”.

Las autoridades rusas han estado borrando meticulosamente la identidad nacional, la religión y el idioma ucranianos en la Ucrania ocupada. Han organizado referendos simulados sobre la adhesión a Rusia y han obligado a la población local a obtener la ciudadanía rusa.

El mes pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un nuevo decreto que ordena a los ciudadanos ucranianos residentes en estas zonas regularizar su situación legal adoptando la ciudadanía rusa. Según el decreto, quienes no lo hagan antes de septiembre se convertirán en extranjeros y solo podrán permanecer en el país por un tiempo limitado.

Pero Moscú ya ha coaccionado eficazmente a muchos ucranianos para que acepten pasaportes rusos porque la vida es casi imposible y muy peligrosa sin ellos.

Aquellos que no tienen documentos rusos enfrentan la amenaza diaria de arresto y deportación a Rusia, no tienen derecho a trabajar, no tienen acceso ni siquiera a los servicios de salud o pensiones más básicos y se les prohíbe poseer propiedades.

“Ni siquiera se puede llamar a una ambulancia sin pasaporte ruso. Si no se tiene pasaporte ruso, la ambulancia no vendrá”, dijo la mujer de la resistencia.

Los organismos de defensa de los derechos humanos han afirmado reiteradamente que Moscú está violando el derecho internacional al obligar a la población ucraniana a adoptar pasaportes rusos.

“Y luego está el gran problema para los hombres, los hombres que fueron obligados a obtener pasaportes rusos: ahora intentan incorporarlos al Ejército ruso. Quieren obligarlos a luchar contra su propio pueblo”, añadió la mujer.

Millones de ucranianos se niegan a abandonar sus hogares en los territorios ocupados, la mayoría porque todavía creen que Kyiv, con la ayuda de sus aliados occidentales, acabará liberando todo su territorio.

También hay quienes simpatizan con Rusia y están contentos con el nuevo régimen, aunque tanto la mujer de Zla Mavka como Stepan dijeron que creen que se trata solo de una pequeña minoría.

“A menudo se trata de personas que antes no tenían una vida muy buena. Por ejemplo, no tenían educación ni un buen trabajo, pero ahora, si gritan a viva voz ‘¡Amo a Rusia!’, conseguirán un trabajo en el Gobierno, recibirán ayuda y dinero de Rusia”, dijo el miembro de Zla Mavka.

SOS Donbas, una línea de ayuda ucraniana para personas que viven en territorios ocupados y zonas de combate, recibió más de 57.500 llamadas el año pasado. Violeta Artemchuk, directora de la organización, explicó que la mayoría de la gente pide consejo sobre cómo salir de forma segura, cómo acceder a ayuda y cuáles son las consecuencias de quedarse y verse obligado a obtener un pasaporte ruso.

Las autoridades ucranianas han pedido repetidamente a los habitantes de las zonas ocupadas que hagan lo que sea necesario para mantenerse a salvo.

“Si necesitan documentos, consíganlos. Esto no cambia su estatus”, declaró Heorhii Tykhyi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, tras el anuncio del decreto que exige a los ucranianos en territorios ocupados obtener la ciudadanía rusa.

Tykhyi dijo que “la mejor solución, si es posible, es partir hacia el territorio controlado de Ucrania”.

Pero para muchos, irse es imposible porque es demasiado peligroso, demasiado caro y demasiado traicionero.

“En teoría, es posible salir, pero hay que pasar por un filtro”, dijo la mujer de Zla Mavka, refiriéndose a un proceso de control de seguridad que llevan a cabo las fuerzas rusas en todas las salidas de las zonas ocupadas.

“Allí lo están revisando todo, así que… digamos que hay una mujer cuyo esposo fue soldado en 2014, y si lo descubren, tendrá un problema grave, así que para ella es mejor no intentarlo. Pero podría ser cualquier cosa, como un comentario en redes sociales, algo en tu teléfono; pueden arrestarte y deportarte a Rusia”, dijo.

Miles de ciudadanos ucranianos han sido detenidos ilegalmente y enviados a Rusia, y CNN ha documentado casos de personas que fueron recogidas en puntos de filtración rusos y posteriormente enviadas a instalaciones a miles de kilómetros de Ucrania.

Es imposible cruzar directamente desde la Ucrania ocupada a las zonas controladas por el Gobierno, lo que significa que cualquiera que desee huir debe viajar a través de Rusia, salir de Rusia y luego viajar a través de Europa de regreso a Ucrania.

“No es fácil dejarlo todo y convertirse en refugiado. No puedes vender tu apartamento, no puedes cruzar la frontera con mucho dinero, no puedes llevarte mucho… así que es posible, pero no para todos”, dijo la mujer.

Así que, por ahora, ella y millones de personas más se quedan y miran con horror las noticias que llegan de la Casa Blanca y otros lugares.

“La gente está muy nerviosa y teme mucho oír hablar de una negociación y de cómo nuestras ciudades se convertirán en Rusia; ese es el mayor temor. Pero les puedo asegurar que, incluso si esto sucede, la resistencia no cesará”.

