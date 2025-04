El torbellino de Shakira en su gira mundial: la “locura de los estadios” y los artistas invitados que tendrá en sus shows

Shakira no se queda quieta, es un torbellino. Y no solo en el escenario. Su incansable energía se puede observar…

“Estoy muy emocionada que finalmente iniciaré mi primer tour de estadios en Estados Unidos”, dijo Shakira a CNN en Español, en la última entrevista que ofreció en territorio mexicano, luego de romper allí sus propias marcas de asistencia y continuar su gira “Las mujeres ya no lloran, World Tour” por Sudamérica. “Soy como el cometa Halley”, dice.

Afuera, la multitud terminaba de llenar las instalaciones del estadio donde por séptima noche y a casa llena, Shakira se presentaba en la capital mexicana. La agrupación RBD ya había registrado seis conciertos en ese mismo lugar, pero ahora Shakira la ha superado.

Pese a la presión de saber que afuera unas 65.000 personas la estaban esperando, Shakira seguía moviéndose de un lugar a otro, para finalmente sentarse a conversar unos minutos.

Aquí, lo más destacado de esa conversación

El 13 de mayo arrancas la gira en Estados Unidos, bueno en Norteamérica. Tengo entendido que son diecisiete conciertos, tú me dirás si hay fechas nuevas. Pero quería saber, con lo que pasó en México, que comenzaron con algo pequeño y se convirtió en algo tan grande, ¿llegas a Estados Unidos muy segura de lo que esto será allí o siempre hay un nerviosismo por la forma en que el público responda?

Primero que nada, estoy muy emocionada que finalmente iniciaré mi primer tour de estadios en Estados Unidos el 13 de mayo.

Nunca habías hecho eso.

He hecho varios tours por Estados Unidos pero nunca en estadios, es mi primer tour de estadios, se ha convertido en algo grande, estoy muy emocionada. De hecho, estamos anunciando un segundo estadio en Miami, un segundo estadio en Nueva York, es una locura. No puedo creer la respuesta de la audiencia. Siento que estaré muy bien acompañada por mi audiencia latina y pienso que hay un gran rango de fans que han estado ahí para mi desde “Laundry Service” o incluso antes.

La última vez que estuviste ahí fue para “El Dorado”, que fue en 2018, así que han pasado…

¡Siete años, sí! Siempre me tomo un tiempo largo entre tours. Soy como el cometa Halley, pero más lento porque me toma más de cuatro años para hacer una gira. Para mí es un proceso largo, porque intervengo en todo lo que hago, intento participar en todo y, en cierta forma, controlarlo. Yo tengo que hacer mi propia música, produzco mis propias canciones, toma mucho tiempo hacer eso en el estudio y después armar un álbum, presentarlo al mundo y luego tener que preparar un tour de este tamaño no es sencillo.

Hemos trabajado en este tour por más de un año. He trabajado en música original. He trabajado en ajustar los arreglos de algunas canciones, pero algunas de las otras canciones que las personas atesoran de la forma que son, estoy tratando de traerlas de la forma original, pero hemos refrescado su sonido.

Ha sido un reto musicalmente. También producir estos visuales, que son increíbles. Tenemos a 45 personas trabajando en estos visuales, Inteligencia Artificial y tecnología CGI. Creo que no se ha hecho antes, ha sido un gran reto y nos tomó mucho tiempo terminarlo. Muchas coreografías, dos horas y media de show con una gran parte de mi repertorio musical, por supuesto “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Objection”, “She Wolf”, todas esas canciones.

Pero también el nuevo repertorio, las nuevas canciones que son más recientes y que la audiencia sigue descubriendo. Hay una amplia gama de público ahí afuera, hay gente que me ha acompañado por muchos años, desde mi primer álbum que hice fuera de Colombia, hasta el álbum más reciente. Imagínate, ha sido un largo recorrido y creo que estos conciertos más que un show, son un reencuentro, un profundo reencuentro entre mis fans y yo.

Has dicho que para la gira en Estados Unidos, estás segura de que te van a acompañar amigos y colegas. Seguro habrá sorpresas y me dirás que no me puedes contar quién va a estar contigo en el escenario, pero dame una lista de esos nombres que en tu casa sueñas con tener en el escenario. Dame tres nombres.

He invitado a todos mis amigos. Tengo muchos amigos en la industria. Cuando estoy en el estudio forjamos una amistad que dura para siempre. Tengo amigos como Alejandro Sanz que es como mi hermano, Will.i.am, que cada vez que paso por alguna crisis está viendo cómo estoy, diciéndome: “¿Estás bien?”. Personas que han estado ahí para mí en los buenos tiempos y en los no tan buenos. Chris Martin…

¿Quizá Sting? Porque te vi el otro día con él.

Sting fue a uno de mis conciertos en Brasil. Fue un honor tenerlo ahí. Pero sí, habrá muchos de mis amigos apareciendo. Los llamé a todos y todos dijeron que sí, veamos si aparecen. Por ahora te puedo decir que Alejandro Sanz estará ahí, Carlos Vives también. Will.i.am dijo que estará. Rauw…

¿En serio? Eso va a estar hot.

Sí y muchos más.

Una última pregunta porque me dicen que ya es hora de que salgas al escenario. Llegas (pronto) a Estados Unidos, a Norteamérica, y siendo una mujer de una conciencia social enorme, ¿cómo ves tu llegada a Estados Unidos cuando es un país que está cambiando tanto a nivel político y social?

Estos conciertos tienen un efecto liberador y también sanador. No solo en mí. Yo lo siento cada noche, siento que una heridita se va cerrando, porque mi público es tan amoroso, pero tiene tanto entendimiento, tanta comprensión y tanta empatía con todo lo que me pasa en mi día a día.

Pero yo también entiendo lo que ellos están pasando. Sé lo que los latinos estamos pasando. Sé lo que estamos viviendo en el mundo. Sé a veces cómo nos tratan y lo injusto que es. Y sé de nuestro propio valor.

Cuando alguien nos trata mal, necesitamos como comunidad, hacernos más fuertes y más unidos para recordarnos nuestro propio valor. Y en estos conciertos estoy sintiendo eso mucho. Y eso es algo que mis fans han hecho por mí siempre. Me han recordado quién soy.

Cuando tenía dudas sobre mí misma, cuando me sentí vulnerable, ellos me dieron la fuerza y yo espero hacer lo mismo por ellos también, sobre todo en estos momentos.

